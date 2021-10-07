Жінка "продавала" місця в електронній черзі в запорізький сервіс-центр МВС, - прокуратура. ФОТО
У Запоріжжі жінка за винагороду "продавала" місця в електронній черзі в сервіс-центр МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
За даними слідства, 48-річна жінка налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від потенційних клієнтів Територіального сервісного центру МВС України за експрес-потрапляння до електронної черги отримання послуг. Для реалізації умислу, вона орендувала частину поверху у приміщенні сервісного центру та штучно створювала перешкоди для оперативного потрапляння осіб до кабінетів держустанови. Потім, за певну винагороду, пропонувала громадянам скористатися "спрощеним алгоритмом" отримання послуг сервісного центру.
Правоохоронцями задокументовано одержання жінкою грошової винагороди, яку остання обіцяла передати службовим особам ТСЦ.
Під час санкціонованого обшуку вилучено чорнові записи, готівку у різній валюті на загальну суму понад 53 тис. грн, документацію тощо. Досудове розслідування триває.
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Интересно, каким образом? Что за препятствия?))
С другой стороны, если эта особа, приходила утром к компьютеру и до открытия резервировала все места, то... Это особая наглость... И так конечно делать вообще нельзя...