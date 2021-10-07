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Жінка "продавала" місця в електронній черзі в запорізький сервіс-центр МВС, - прокуратура. ФОТО

У Запоріжжі жінка за винагороду "продавала" місця в електронній черзі в сервіс-центр МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

За даними слідства, 48-річна жінка налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від потенційних клієнтів Територіального сервісного центру МВС України за експрес-потрапляння до електронної черги отримання послуг. Для реалізації умислу, вона орендувала частину поверху у приміщенні сервісного центру та штучно створювала перешкоди для оперативного потрапляння осіб до кабінетів держустанови. Потім, за певну винагороду, пропонувала громадянам скористатися "спрощеним алгоритмом" отримання послуг сервісного центру.

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Правоохоронцями задокументовано одержання жінкою грошової винагороди, яку остання обіцяла передати службовим особам ТСЦ.

Під час санкціонованого обшуку вилучено чорнові записи, готівку у різній валюті на загальну суму понад 53 тис. грн, документацію тощо. Досудове розслідування триває.

Жінка продавала місця в електронній черзі в запорізький сервіс-центр МВС, - прокуратура 01
Жінка продавала місця в електронній черзі в запорізький сервіс-центр МВС, - прокуратура 02

Автор: 

Запоріжжя (2270) МВС (3502) МРЕВ (60) прокуратура (3679)


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Топ коментарі
+16
А ведь было же время когда все эти "бегунки" испарились. Но то было при "страшном барыге".
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07.10.2021 17:45
+9
по ходу там СЦ в доле!
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07.10.2021 17:36
+7
Диджитализация,****.
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07.10.2021 17:36
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Диджитализация,****.
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07.10.2021 17:36 Відповісти
по ходу там СЦ в доле!
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Навалились на человека.. А может она налоги с этого бизнеса платит?! Посреднические, ****, услуги.
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07.10.2021 17:42 Відповісти
А ведь было же время когда все эти "бегунки" испарились. Но то было при "страшном барыге".
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07.10.2021 17:45 Відповісти
Такое не только у нас. В Словакии в «мрэо» тоже талончики хрен возьмёшь. Только у местных цыган покупать
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07.10.2021 17:46 Відповісти
компуктер говорят взяток неберет, арендовала пол этажа, бронировала электронные билеты, все в неведеньи были, даже еврики лежат, но тут как раз все понятно, 48 лет, надо давать место молодым, вовремя уходить
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07.10.2021 17:47 Відповісти
"и искусственно создавала препятствия для оперативного попадания лиц в кабинеты госучреждения".
Интересно, каким образом? Что за препятствия?))
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07.10.2021 17:53 Відповісти
Не специалист- но мои все попытки попасть на запись в электронную очередь на оформление загранпаспорта в паспортный стол на Бажана в Киеве,в - закачивались сообщением, что записи уже нет. Придя летом в живую очередь и отстояв в ней бессмысленно часа два, воспользовался услугой, тут же предлагавшейся-за небольшие деньги записаться в "электронную очередь"
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07.10.2021 19:53 Відповісти
А як же досвід?!
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07.10.2021 22:34 Відповісти
Интересно, а она делала что-то противозаконное? Где-то есть закон, по которому запрещается прийти с утреца и застолбить все места на день вперёд? Что они ей будут вменять?
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07.10.2021 17:57 Відповісти
Ну если бесплатно, то не вопрос. А так получение выгоды мошенническим путем
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07.10.2021 18:11 Відповісти
А чё мошенническим? Все условия изложены, не хочешь пользоваться - иди бери талончик.
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07.10.2021 18:12 Відповісти
Если она давала взятки сотрудникам, то это коррупция. А если не давала, но обещала то это мошенничество.
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07.10.2021 18:24 Відповісти
А если и не давала и не обещала - то это вообще капец и расстреливать за такое
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07.10.2021 18:30 Відповісти
Прочитай внимательно что написано в самой статье.
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07.10.2021 18:33 Відповісти
Да чё там читать? Типа я таких "предпринимателей" не видел . Вот только вместе с ней там надо вязать всю ту шабашку из сервисного центра МВД. Без них ничего бы не было.
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07.10.2021 19:28 Відповісти
ну если знаешь, зачем тогда такие вопросы задаешь?
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07.10.2021 19:30 Відповісти
поддержать разговор
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07.10.2021 19:30 Відповісти
И в чем заключается ее преступление?
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07.10.2021 17:58 Відповісти
Приблизно у тому ж, як бариги продають квитки на футбольні матчі або концерти.
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07.10.2021 22:36 Відповісти
Смешное то что она там не одна. Еще человек восемь там бегает. А ее отдали на сьедение.
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07.10.2021 18:13 Відповісти
Не может быть!!!!!)))
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07.10.2021 18:32 Відповісти
По всему юго-востоку уже бегают "бегунки" в сервисных центрах МВД.Все схемы вернулись,кацапские дикари не могут жить без взяток.Так что эта новость это капля в море,таких сейчас тысячи и все работают на мусоров.
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07.10.2021 18:39 Відповісти
а я не понял, а где мусора причасиные к этому делу, или вы думаете она там просто так сидела в аренде!?
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07.10.2021 18:39 Відповісти
В любом СЦ решалы бегают
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07.10.2021 18:48 Відповісти
Ніби в інших центрах якось інакше!
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07.10.2021 22:36 Відповісти
Не, ну чего, с одной стороны, когда есть люди, которые помогают решить некоторые бюрократические затыки, это хорошо, и я не скрою, сам пользовался услугами данной фирмы там же в сервисном центре в порту, так как открывал категорию но не имел задокументированного стажа вождения, хотя на тот момент ездил 16 лет ...
С другой стороны, если эта особа, приходила утром к компьютеру и до открытия резервировала все места, то... Это особая наглость... И так конечно делать вообще нельзя...
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07.10.2021 23:57 Відповісти
 
 