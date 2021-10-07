Жінка "продавала" місця в електронній черзі в запорізький сервіс-центр МВС, - прокуратура. ФОТО

У Запоріжжі жінка за винагороду "продавала" місця в електронній черзі в сервіс-центр МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

За даними слідства, 48-річна жінка налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від потенційних клієнтів Територіального сервісного центру МВС України за експрес-потрапляння до електронної черги отримання послуг. Для реалізації умислу, вона орендувала частину поверху у приміщенні сервісного центру та штучно створювала перешкоди для оперативного потрапляння осіб до кабінетів держустанови. Потім, за певну винагороду, пропонувала громадянам скористатися "спрощеним алгоритмом" отримання послуг сервісного центру.

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Правоохоронцями задокументовано одержання жінкою грошової винагороди, яку остання обіцяла передати службовим особам ТСЦ.

Під час санкціонованого обшуку вилучено чорнові записи, готівку у різній валюті на загальну суму понад 53 тис. грн, документацію тощо. Досудове розслідування триває.



