Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував "перевірками": СБУ затримала чиновника КМДА. ФОТОрепортаж

Керівник підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації вимагав гроші у власників малого та середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину", він погрожував перевірками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Сума хабаря становила в середньому 2 тис. доларів з підприємця.

За попередніми даними слідства, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей у представників комерційних структур, зокрема зі сфери торгівлі і громадського харчування. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцям не створювати штучних перешкод в їхній господарській діяльності.

Правоохоронці затримали чиновника біля одного зі столичних ринків під час передачі хабаря. За ці гроші чиновник обіцяв власнику бізнесу не проводити "додаткову" перевірку законності розміщення та експлуатації його комерційної споруди.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

В межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до неї.





