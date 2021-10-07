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Новини Фото Хабарники
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Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував "перевірками": СБУ затримала чиновника КМДА. ФОТОрепортаж

Керівник підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації вимагав гроші у власників малого та середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину", він погрожував перевірками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Сума хабаря становила в середньому 2 тис. доларів з підприємця.

За попередніми даними слідства, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей у представників комерційних структур, зокрема зі сфери торгівлі і громадського харчування. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцям не створювати штучних перешкод в їхній господарській діяльності.

Правоохоронці затримали чиновника біля одного зі столичних ринків під час передачі хабаря. За ці гроші чиновник обіцяв власнику бізнесу не проводити "додаткову" перевірку законності розміщення та експлуатації його комерційної споруди.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

В межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до неї.

Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував перевірками: СБУ затримала чиновника КМДА 01

Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував перевірками: СБУ затримала чиновника КМДА 02
Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував перевірками: СБУ затримала чиновника КМДА 03
Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував перевірками: СБУ затримала чиновника КМДА 04

Автор: 

хабар (4705) здирство (284) КМДА (2371) Київ (19502) СБУ (12829)


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Топ коментарі
+6
Давайте вгадаю: Кличко поганий?
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07.10.2021 18:09
+2
лошара какой-то. Мог бы быть каким-то дружбаном зеленского, получал бы20тыс баксов в конверте каждый месяц нажимая на кнопки в раде
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07.10.2021 18:49
+2
А видел, что Юзик уже в легковом мерсе не помещается. Скоро на фуре его будут возить. Очень вредная для здоровья работа у клоунов во власти. А Шухера как из автомата напугали? Теперь на той машине ездить так никто и не решится из-за аромата.
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07.10.2021 19:00
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СБУ на сторожі батьківщини. Бореться з агентами та шпигунами. Здається вже пора підтертися конституцією та призначити Когось зеленого спасітєля на КМДА.
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07.10.2021 18:05 Відповісти
Давайте вгадаю: Кличко поганий?
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07.10.2021 18:09 Відповісти
Шел к успеху, не фартануло.
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07.10.2021 18:12 Відповісти
не поделился
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07.10.2021 18:33 Відповісти
зачем спрятали **...ало презерватива?

пусть все видят етого ган-ДОНа
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07.10.2021 18:25 Відповісти
В принципе норм расценки, как и везде, чего прицепились - непонятно.
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07.10.2021 18:35 Відповісти
Слугам урода роздають в конвертах від 20-и до 50-и тисяч доларрів , а не такий доріб'язок , як дві тисячі доларів 😄😂
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07.10.2021 18:46 Відповісти
лошара какой-то. Мог бы быть каким-то дружбаном зеленского, получал бы20тыс баксов в конверте каждый месяц нажимая на кнопки в раде
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07.10.2021 18:49 Відповісти
А видел, что Юзик уже в легковом мерсе не помещается. Скоро на фуре его будут возить. Очень вредная для здоровья работа у клоунов во власти. А Шухера как из автомата напугали? Теперь на той машине ездить так никто и не решится из-за аромата.
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07.10.2021 19:00 Відповісти
Опять фото денег,а также зафиксирован тот факт,что подозреваемый носит джинсы.Лучше вообще без фотографий обойдитесь,чем такое.
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07.10.2021 19:59 Відповісти
Начнем с того, что с момента, как ЗЕлень пролезла в КГГА, именно тариф 2-3 тонны за открытие мафа и бытует. Кулеба не даст соврать.
А крышует это дело Баканов. Т.е. входы к Кулебе пробивает СБУ.
Так что это задержание или подстава, или борьба с конкуренцией.
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07.10.2021 20:14 Відповісти
На пожизненное засадить падлюку, чтобы другим неповадно были цены сбивать.... ( САРКАЗМ , если чего)....
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08.10.2021 05:27 Відповісти
 
 