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За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено найманця РФ, який обстрілював позиції українських військовослужбовців. ФОТО

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено найманця РФ, який обстрілював позиції українських військовослужбовців. ФОТО

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань "ДНР". Зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років увязнення засуджено найманця РФ, який обстрілював позиції українських військовослужбовців 01
Фото: сайт СБУ

За даними слідства, до лав незаконних збройних формувань він приєднався у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танку угруповання "Дизель".

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Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчинені злочинів, передбачених:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ продовжує системну роботу з викриття і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Автор: 

ув’язнення (116) контррозвідка (470) СБУ (12837) суд (11693)


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Классные у нас законы. Что за коробок конопли что за обстрелы и убийства срок одинаковый. Интересно, если жахнуть из миномета по Конченой заспе тоже дадут 8 лет как за хулиганку?
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08.10.2021 10:13 Відповісти
Цікаво, чому чехи дають найманцям 20 років ув'язнення, а ми тільки 8? Жадібність на генному рівні?
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08.10.2021 10:40 Відповісти
В Чехіі бойовику який воював на боці терорестичних лднр дали 20 років ,а в нас всього 8, та і то чи не відпустять .
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08.10.2021 10:40 Відповісти
Странное какое то правосудия. Там только за государственную измену ему по закону полагается до 15 лет лишения свободы!!!
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08.10.2021 17:14 Відповісти
В Чехии 20 лет дают.
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08.10.2021 22:02 Відповісти
І ЦЕ СПАРВЕДЛИВІСТЬ ПО УКРАЇНСЬКИ???
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10.10.2021 13:43 Відповісти
 
 