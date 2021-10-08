За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено найманця РФ, який обстрілював позиції українських військовослужбовців. ФОТО

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув'язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань "ДНР". Зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.



Фото: сайт СБУ

За даними слідства, до лав незаконних збройних формувань він приєднався у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танку угруповання "Дизель".

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Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчинені злочинів, передбачених:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ продовжує системну роботу з викриття і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.