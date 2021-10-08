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Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ. ФОТО

Інженер-програміст однієї з районних лікарень на Волині організував схему з фальсифікації міжнародних COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. "Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

За час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області.

Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Іхні дані будуть видалені із системи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

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Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ 01
Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ 02

Автор: 

підробка (438) СБУ (12837) сертифікат (426) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+4
Странно, что клиенты не несут ответственность за использование фальсифицированных документов, ведь они заказчики этого преступления.
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08.10.2021 11:13
+2
Международный сертификат через портал "Дія" виглядає геть по іншому.
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08.10.2021 11:18
+2
Надо было по 20к с антивакцинаторов брать!)
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08.10.2021 11:18
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Странно, что клиенты не несут ответственность за использование фальсифицированных документов, ведь они заказчики этого преступления.
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08.10.2021 11:13 Відповісти
Дядько классический представитель мудрого нариду. Тоже против коррупции и барыг...
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Международный сертификат через портал "Дія" виглядає геть по іншому.
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08.10.2021 11:18 Відповісти
Желтый это внутренний), и тут н@епал))
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08.10.2021 11:19 Відповісти
Подтверждаю! Эти жёлтым сертификатом без QR кода можно подтереться!!!))) Эта бумажка реально с большим трудом воспринимается миграционными службами многих стран. Подобные бумажки катят в Алжире.. Тунисе...... В Малайзии и Канаде владельцы подобного документа были отправлены на ковид тесты. Кто имел распечатанные ковид-сертификаты с Дии с QR кодом прошли без проблем.
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08.10.2021 13:33 Відповісти
Надо было по 20к с антивакцинаторов брать!)
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08.10.2021 11:18 Відповісти
и думаешь не платили бы?

чувство самосохранения и соизмеримости действий и последствий за них утрачены целой страной... выбрав "рассмеши смешного"
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08.10.2021 11:21 Відповісти
Молодец! Задрали эти сертификатчики!!!
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08.10.2021 11:21 Відповісти
вот вам и дижитализация от Зе!
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08.10.2021 11:26 Відповісти
Спасибочки вам, теперь знаем к кому обращаться.
Зачем переплачивать руководству больницы, если есть программист ?
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08.10.2021 11:50 Відповісти
Нелюдь!

Из за таких, как он, Украину могут лишить безвиза.
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08.10.2021 12:30 Відповісти
.. именно из за такого смешного документа с какими то печатками и могут закрыть въезд многим... Что сейчас уже и происходит. Эта бумажка просто вызывает смех и удивление в миграционных службах многих стран при пересечении границы. Международный сертификат имеет совсем другой вид. Получить его можно на портале https://diia.gov.ua/ https://diia.gov.ua/ Бумажки ..выданные врачами юридической силы не имеют.
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08.10.2021 13:39 Відповісти
 
 