Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ. ФОТО

Інженер-програміст однієї з районних лікарень на Волині організував схему з фальсифікації міжнародних COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. "Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

За час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області.

Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Іхні дані будуть видалені із системи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

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