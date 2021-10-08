Активісти пікетували Верховний Суд: сьогодні він розглядатиме звернення в КС про скасування судової реформи.. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 жовтня, у Києві активісти пікетували Верховний Суд на підтримку проведення судової реформи і проти суддівської мафії. Під час акції активісти презентували альтернативний нагрудний знак "Суддя України".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Під будівлею Верховного Суду в Києві відбулася акція протесту проти суддівської мафії і на підтримку судової реформи. Організаторами акції виступили Автомайдан, Фонд DEJURE і Центр Протидії Корупції.
Сьогодні у Верховному Суді відбудеться Пленум, на якому судді планують розглянути звернення Вищої ради правосуддя.
"Результатом цього Пленуму може стати звернення суддів Верховного Суду до Конституційного Суду України з поданням про неконституційність судової реформи. Це означає початок скасування судової реформи. Справа в тому, що судді Конституційного Суду України не можуть самостійно визнати певний закон неконституційним. Саме тому суддівська мафія через Верховний Суд вирішила звернутися до Конституційного Суду України, щоб ті зупинили судову реформу, яка нещодавно почалася", - заявили організатори акції.
Активісти під час акції презентували альтернативний нагрудний знак "Суддя України".
"Феміда давно перестала бути символом української судової влади. Натомість українська судова влада захоплена судовою мафією, чиї атрибути - золоті Porsche, алкоголь, надзвичайно дорогі маєтки і майно сумнівного походження", - пояснили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Брешуть же і захищають "суддівську мафію", а не проти них. Після того, як Порошенко достроково в 2015 році звільнив Віктора Шишкіна з посади Судді Конституційного Суду, а потім підписав антиконституційну суддівську реформу (закон про Судоустрій від 2.06.2016року і закон про Конституціний Суд від 13.07.2017) можна стверджувати, що в судах всіх рівнів залишилась виключно мерзотники. У нас з тих пір немає легітимної суддівської гілки влади, бо закони про суди прямо і безпосередньо порушують всі статті Конституції України перших двох її фундаментальних розділів і перетворюють Україну з "демократичної суверенної соціальної правової держави" (ст.1 Конституції) в тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, де громадяни нерівноправні (див. ст. 24 Конституції) і живуть по різним законам.
Шабунін і Ко намагаються навішати локшину на вуха, що Данішевська, мовляв, хоче "протизаконно" отримувати пенсію в 150тис.грн. на місяць і 850тис.грн. єдиноразової "допомоги" (згідно закону прол Судоустрій), тобто хоче "чхати на закон", а те, що для "звичайних" людей пенсія взагалі обмежена 15 тис.грн. згідно Закону по Персійне струхування і ніяких "допомог" з державної казни їм не положено.
Ось в чому наша біда - повне і абсолютне ігнорування Конституції (основних принципів побудови держави) "суддівською (і іншою державною) мафією", а не "незаконна" спроба отримання пенсій, "допомог" і зарплат понад 400тис.грн на місяць (40 зарплат середнього українця, до речі).
А звідси, як наслідок, і корупція. Якщо вони і так антиконституційні і нелегітимні, то який ще злочин їм треба вчинини, щоб нарід прокинувся і не сказав - ДОСИТЬ РОБИТИ З НАС РАБІВ!
PS. До речі, зарплата 9 (лише 9 на все США) суддів Верховного Суду США - $250...260тис. на рік брутто, що менше ніж в 5 разів більше зарплати середнього американця $58тис. брутто на рік (середня зарплата в США за повний робочий день). А найвища зарплата держслужбовця в США - президента країни Байдена - $400тис. брутто на рік з казни держави (7 середніх зарплат). Це і є держСлужба. Яка, як і будь-яка служба, є служіння державі і народу, і на якій багатим не станеш. А те що у на - то не служба. То жирування антиконституціної номенклатури на кістках держави.
І ось з такою феодальною суспільно-політичною системою, яка є погіршеною копією суспільно-політичної системи паРаши, ми намагаємось потрапити в ЄС чи НАТО? Чи то просто вистава для "лохторату"?
И произошло то, чего опасались.
Но всем пофиг.