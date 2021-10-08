Активісти пікетували Верховний Суд: сьогодні він розглядатиме звернення в КС про скасування судової реформи.. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 жовтня, у Києві активісти пікетували Верховний Суд на підтримку проведення судової реформи і проти суддівської мафії. Під час акції активісти презентували альтернативний нагрудний знак "Суддя України".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Верховного Суду в Києві відбулася акція протесту проти суддівської мафії і на підтримку судової реформи. Організаторами акції виступили Автомайдан, Фонд DEJURE і Центр Протидії Корупції.

Сьогодні у Верховному Суді відбудеться Пленум, на якому судді планують розглянути звернення Вищої ради правосуддя.

"Результатом цього Пленуму може стати звернення суддів Верховного Суду до Конституційного Суду України з поданням про неконституційність судової реформи. Це означає початок скасування судової реформи. Справа в тому, що судді Конституційного Суду України не можуть самостійно визнати певний закон неконституційним. Саме тому суддівська мафія через Верховний Суд вирішила звернутися до Конституційного Суду України, щоб ті зупинили судову реформу, яка нещодавно почалася", - заявили організатори акції.

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Активісти під час акції презентували альтернативний нагрудний знак "Суддя України".

"Феміда давно перестала бути символом української судової влади. Натомість українська судова влада захоплена судовою мафією, чиї атрибути - золоті Porsche, алкоголь, надзвичайно дорогі маєтки і майно сумнівного походження", - пояснили організатори акції.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.