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Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу. ФОТОрепортаж

Мер міста Яремче (Івано-Франківська область) Андрій Мироняк 7 жовтня потрапив у ДТП. У результаті аварії його госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міської ради Яремче.

"Шановні мешканці громади! Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі. Деталі - згодом", - йдеться в повідомленні.

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У міськраді пообіцяли сьогодні протягом робочого дня відповісти на всі запитання журналістів. "Просимо зараз не турбувати мера і членів його сім'ї", - зазначили в мерії.

Водночас у поліції Івано-Франківської області повідомили, що 7 жовтня, близько 20-ї години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачеве - Львів у Яремчому сталася ДТП.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанської територіальної громади, рухаючись у бік Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний житель Надвірнянщини.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв.

Водій Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner відібрано кров на перевірку стану сп'яніння.

Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу 01
Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу 02
Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу 03

За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння" Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Автор: 

ДТП (4470) Яремче (10)


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Топ коментарі
+3
Який мэр. То у НьюЙорку мєр, а це голова сільради.
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08.10.2021 13:55
+1
Вірніше - сільський голова. А, по-друге Яремче не село.
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08.10.2021 20:27
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Не превышал, не нарушал.
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08.10.2021 11:44 Відповісти
А мер до якої партії належить?
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08.10.2021 11:44 Відповісти
Жулькин холоп.
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08.10.2021 11:45 Відповісти
Тоді я спокійний
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08.10.2021 11:55 Відповісти
бухой?
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08.10.2021 11:44 Відповісти
За грати злодія!
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08.10.2021 12:42 Відповісти
Який мэр. То у НьюЙорку мєр, а це голова сільради.
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08.10.2021 13:55 Відповісти
Вірніше - сільський голова. А, по-друге Яремче не село.
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08.10.2021 20:27 Відповісти
Стопудово вже дзвонить Трухіну питати кому і скільки заносити щоб відмазали.
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08.10.2021 20:59 Відповісти
.... за рулем был не он......
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09.10.2021 11:17 Відповісти
 
 