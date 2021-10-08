Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу. ФОТОрепортаж
Мер міста Яремче (Івано-Франківська область) Андрій Мироняк 7 жовтня потрапив у ДТП. У результаті аварії його госпіталізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міської ради Яремче.
"Шановні мешканці громади! Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі. Деталі - згодом", - йдеться в повідомленні.
У міськраді пообіцяли сьогодні протягом робочого дня відповісти на всі запитання журналістів. "Просимо зараз не турбувати мера і членів його сім'ї", - зазначили в мерії.
Водночас у поліції Івано-Франківської області повідомили, що 7 жовтня, близько 20-ї години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачеве - Львів у Яремчому сталася ДТП.
Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанської територіальної громади, рухаючись у бік Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний житель Надвірнянщини.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв.
Водій Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner відібрано кров на перевірку стану сп'яніння.
За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння" Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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