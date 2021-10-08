Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського з'являються в різних містах України. ФОТО
Банери із закликом запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського з'являються в різних містах України.
Про це нардеп восьмого скликання, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Коломойського під санкції". РНБО Київ. Такі банери з'являються по різних містах України. "Коломойського під санкції" - потрібно це щодня "надягати на голову" Зеленському, допоки не дійде!!!" - написав Лапін.
Топ коментарі
+16 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар08.10.2021 12:20
+14 18c49ed2
показати весь коментар08.10.2021 12:32
+9 Харьков Сумской
показати весь коментар08.10.2021 12:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну ввел зенелох санкции против таможенников.ну и что
Те как "работали" так и работают
Только наверное больше денег Завхозу отлистывают
он вообще то должен сидеть, как саакашвили
Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!
https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o