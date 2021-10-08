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Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського з'являються в різних містах України. ФОТО

Банери із закликом запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського з'являються в різних містах України.

Про це нардеп восьмого скликання, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Коломойського під санкції". РНБО Київ. Такі банери з'являються по різних містах України. "Коломойського під санкції" - потрібно це щодня "надягати на голову" Зеленському, допоки не дійде!!!" - написав Лапін.

Також читайте: Зеленський і його схеми "відмивання" грошей Коломойського - на перших шпальтах світових ЗМІ, - Ірина Геращенко

Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського зявляються в різних містах України 01
Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського зявляються в різних містах України 02

Автор: 

банер (20) Коломойський Ігор (3122) санкції (11868)


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Топ коментарі
+16
И все с рылом зекрысы -мило)
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08.10.2021 12:20
+14
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08.10.2021 12:32
+9
Скільки не приховуй, а ФБР свою справу зробить...
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08.10.2021 12:23
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И все с рылом зекрысы -мило)
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08.10.2021 12:20 Відповісти
нет, это продолжают крутить шоу
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08.10.2021 12:24 Відповісти
А тупые зеленоглистные троли продолжают тупо трольничать, и поливать дерьмом всех, кто против бубачки клавишного. Как там в очке у "величайшего" - сладенько)))?
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08.10.2021 12:30 Відповісти
Ты сам, утырок, понял, что написал?)))))) Продолжай лизать гринпоцу- это твое, а думать- совсем не твое, тебе же совсем нечем это делать.
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08.10.2021 12:42 Відповісти
Які санкції, цю суку під суд і бажано американський, щоб чесно впаяли років 50 на виправні роботи, щоб воно там і здохло, а то наші це не суди, а обслуга таких, як коломойша
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08.10.2021 12:30 Відповісти
Скільки не приховуй, а ФБР свою справу зробить...
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08.10.2021 12:23 Відповісти
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08.10.2021 12:32 Відповісти
Шмарклю і всю ЗЄле-шоблу пропутінську у відставку вже час вивішувати банери перед ОПою.
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08.10.2021 12:26 Відповісти
а фули с тех санкций??
ну ввел зенелох санкции против таможенников.ну и что
Те как "работали" так и работают
Только наверное больше денег Завхозу отлистывают
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08.10.2021 12:28 Відповісти
Cанкції застосовуються до тих осіб до яких не можуть дотягнутись слідчі або карні органи. В інших випадках, це окозамилювання.
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08.10.2021 12:33 Відповісти
Коломойського треба під арешт. Але ніззя, бо клоун з ним в парі обкрадає державу.
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08.10.2021 12:36 Відповісти
коломой у зели наставник
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08.10.2021 12:55 Відповісти
Судя по "гениальности" призыва, автор товарищ ахметов, в девичестве ринат кучма.
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08.10.2021 12:37 Відповісти
Коломойского наградить, надо. Он столько организовал удобрений из путинских "зелёных человечков", что ахметов, боялся в кремль на доклад ехать.
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08.10.2021 12:39 Відповісти
Нагороду Бєні??? Не треба. Він собі преміальні у Приваті взяв. Ще й з відсотками. Та й зараз отримує такі поблажки від держави, що малий і середній бізнеси помирають... Мабуть від зазрощів...
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08.10.2021 12:57 Відповісти
Дурик с вилами больше
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08.10.2021 14:44 Відповісти
какие санкции? денег ему ещё простить?
он вообще то должен сидеть, как саакашвили
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08.10.2021 13:01 Відповісти
Націоналізувати у бєні все "тяжким трудом нажите" відправити в буцегарню і накласти арешт на його нерухомість у США, де він є головним власником нерухомості у Кливленді, та має у США кілька сталеплавильних заводів.
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08.10.2021 15:01 Відповісти
Банеры должны быть о передаче Бени американскому правосудию.
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08.10.2021 13:10 Відповісти
ахметка проплатил....или пинчук....
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08.10.2021 13:14 Відповісти
Ви що в бункері сидите?
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08.10.2021 13:44 Відповісти
Подляк, палишься
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08.10.2021 14:44 Відповісти

Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!

https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o

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08.10.2021 13:42 Відповісти
А что? Правильные баннеры. Мне нравится. А вот Вове ...
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08.10.2021 15:42 Відповісти
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08.10.2021 21:41 Відповісти
Цю тварюку треба в СІЗО, разом з іншим жидом боголюбовим.
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09.10.2021 07:05 Відповісти
Як же Шмаркля може запровадити санкції проти свого головного спонсора та співучасника шахрайських схем?
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09.10.2021 20:06 Відповісти
 
 