Банери із закликом запровадити санкції проти Коломойського з'являються в різних містах України. ФОТО

Банери із закликом запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського з'являються в різних містах України.

Про це нардеп восьмого скликання, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Коломойського під санкції". РНБО Київ. Такі банери з'являються по різних містах України. "Коломойського під санкції" - потрібно це щодня "надягати на голову" Зеленському, допоки не дійде!!!" - написав Лапін.

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