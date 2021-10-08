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У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Микільсько-Слобідській вулиці тітушки побили активістів, які протестують проти будівництва на території ландшафтного парку на березі Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис побиття опублікувала активістка ГО "Микільська слобідка" Олена Медведенко.

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У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці 01

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У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці 02
У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці 03
У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці 04
У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці 05

Читайте також: Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський. ФОТО

Нагадаємо, що в 2019 році ця забудова визнана незаконною, а жителям Микільської слобідки пообіцяли на цьому місці парк.

За словами активістів, це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Будівельну ділянку було переведено у приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво.

"Забудовник ігнорує всі ці норми, які він має виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд. Ми робили запит і департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови та обмеження на цю ділянку не видавались, у реєстрі немає таких містобудівних умов", - говорить Медведенко.

Автор: 

побиття (939) Київ (19524) забудова (580) тітушки (189)


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Топ коментарі
+29
А був би серед протестуючих Пан Кольт, ситуація була б іншою.
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08.10.2021 12:44
+19
Мусора прикормленные однако
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08.10.2021 12:53
+13
Как обычно - менты приехали под самый "шапочный разбор"!!!!! Они всегда на страже порядка, когда уже нахер и не надо наводить порядок, или он уже сам по себе "навелся"!!! Можно подумать что протестанты за ранее не знали что припрутся и будут пикетировать, а титушки нарисовалис с воздуха!!!
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08.10.2021 12:50
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А був би серед протестуючих Пан Кольт, ситуація була б іншою.
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08.10.2021 12:44 Відповісти
Пощастило, а могли і повбивати.
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08.10.2021 12:49 Відповісти
Как обычно - менты приехали под самый "шапочный разбор"!!!!! Они всегда на страже порядка, когда уже нахер и не надо наводить порядок, или он уже сам по себе "навелся"!!! Можно подумать что протестанты за ранее не знали что припрутся и будут пикетировать, а титушки нарисовалис с воздуха!!!
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08.10.2021 12:50 Відповісти
Мусора прикормленные однако
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08.10.2021 12:53 Відповісти
Ну, строить там категорически нельзя.
Однако, называть эту свалку ландшафтным парком - явный перебор.
Почему-то у активистов есть желание поорать, а навести порядок и убрать - руки из задницы.
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08.10.2021 12:56 Відповісти
Действительно, могли ещё за мусоров поработать, и тюрьму для титуханов построить.... Ты совсем плохой?
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08.10.2021 16:27 Відповісти
І арештувати їх неможливо...бо тітушество не заборонене законом...цей термін вже починає приносити більш шкоди, а ніж користі.
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08.10.2021 12:58 Відповісти
Кто же своих арестовывает?
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08.10.2021 13:03 Відповісти
Побили и нельзя арестовать?
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08.10.2021 13:06 Відповісти
Можна...просто треба кожного разу арештовувати того самого Тітушка.
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08.10.2021 13:22 Відповісти
зекоманда пришла - рыговский порядок в Киеве навела. Шах и мат порохоботы
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08.10.2021 13:00 Відповісти
Згадується 2013 рік. Хряк теж починав з тітушні. Ну-ну...
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08.10.2021 13:06 Відповісти
Я знаю коли історія з тітушнею закінчиться. Коли хтось з калаша положить десяток, решта просто буде думати перед тим як за 500грн на протизаконні дії йти.
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08.10.2021 13:12 Відповісти
Подумає та візьме 500 грн. Не потрібно недооцінювати жадібність та тупість цього бидла.
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08.10.2021 13:36 Відповісти
всі "тітушки" в Києві і не тільки, знаходяться під дахом поліції. Всі оці незаконні забудовники, перед початком роботи, заходять, з солідним кейсом, до начальника місцевої поліції, а вже тільки потім починають, під його дахом, працювати. Звідси і мордобої з громадськими і місцевими активістами і відсутність і відповідно пасивність при цьому поліції.
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08.10.2021 13:39 Відповісти
Вон отсюдова... Это точно Украина?
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08.10.2021 13:47 Відповісти
Київ на 80 % кацапомовний ((( Вивчити мову розуму не вистачає , хоча вони її знали в дитинстві , бо більшасть з сел перебралися до столиці .
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08.10.2021 15:01 Відповісти
в украине титушки в сша антифа, продажные мрази из того же болота которых надо уничтожать
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08.10.2021 13:57 Відповісти
Зеля - катализатор апокалипсиса
спасибА зрителям квартасва за прездобола, оффшор-аса!
позорище на увесь світ.. так чи ні, 73%ві дебіли? чи ви єщьО нє в курсє?, на Г+Г не пояснили, чи це Порох в усьому винний чи "соросята на вишках 5G?.. ідіоти, блін
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08.10.2021 13:57 Відповісти
не здивуюсь , коли мусорня навіть помагати тітушні буде . Це ж зЄ дєржава. Сукенки зелені
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08.10.2021 15:16 Відповісти
А що підалік каже з цього приводу? Він же так парки любить, а тут саме паркова зона. Щось дуже схоже на підставу від вадіка столара, який дуже хоче і Зє! удружити, знявши підаліка, і своє на нових майданчиках для забудови заробити.
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08.10.2021 16:52 Відповісти
титушки - худшие из всех ******. за копейки и мать родную бить будут. тупые организмы без чести и родины.
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09.10.2021 00:47 Відповісти
уточняйте правильно - полицейские титушки.... чего скромничать?
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09.10.2021 11:27 Відповісти
Жлоботня титушная понаехавшая в Киев
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09.10.2021 22:04 Відповісти
 
 