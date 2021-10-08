У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Микільсько-Слобідській вулиці тітушки побили активістів, які протестують проти будівництва на території ландшафтного парку на березі Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис побиття опублікувала активістка ГО "Микільська слобідка" Олена Медведенко.

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Нагадаємо, що в 2019 році ця забудова визнана незаконною, а жителям Микільської слобідки пообіцяли на цьому місці парк.

За словами активістів, це особливо цінні землі історико-культурного значення. Це історичний ландшафт київських пагорбів і долини Дніпра. Всі документи, які б їх охороняли, були оформлені. Будівельну ділянку було переведено у приватну власність незаконно, без дозволу Кабміну, ВР. Був наказ Мінкульту про створення пам'ятки. Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво.

"Забудовник ігнорує всі ці норми, які він має виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд. Ми робили запит і департамент містобудування Києва письмово повідомив місцевого депутата Аліну Михайлову, що містобудівні умови та обмеження на цю ділянку не видавались, у реєстрі немає таких містобудівних умов", - говорить Медведенко.