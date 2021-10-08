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Новини Фото Помер нардеп Поляков
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"Пити з запечатаної пляшки, 100% безпека": "Слузі народу" Брагару розповідали, як уникнути навмисного отруєння. ФОТО

Нардепу "Слуги народу" Євгену Брагару під час засідання парламенту розповідали, як уникнути навмисного отруєння.

Листування нардепа опублікував один із Telegram-каналів, передає Цензор.НЕТ.

Якась Тетяна в листуванні з нардепом пише: "Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води і ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш у крані воду в чайник, закипіло і при тобі заварюється чай - це сто відсоткова безпека. Варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".

Пити з запечатаної пляшки, 100% безпека: Слузі народу Брагару розповідали, як уникнути навмисного отруєння 01
Пити з запечатаної пляшки, 100% безпека: Слузі народу Брагару розповідали, як уникнути навмисного отруєння 02

Читайте також: "Слуга народу" Третьякова радіє "партійній чистці" в стилі більшовиків, - Сюмар

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Також читайте: Колишня "слуга народу" Скороход знепритомніла в Раді, до будівлі парламенту прибула швидка, - ЗМІ

Автор: 

Слуга народу (2813) Поляков Антон (107) Євген Брагар (44)


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Топ коментарі
+35
Очкуют слуги? Правельно делают!!!
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08.10.2021 13:26
+23
"набираешь в кране водА", "вареное яйцо в шкарлупе" - ну, просто интеллектуалы!
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08.10.2021 13:29
+19
И чем помогло Скрипалям питьё из нераспечатанной бутылки?
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08.10.2021 13:28
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Правила форума Рада форумчан
Очкуют слуги? Правельно делают!!!
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08.10.2021 13:26 Відповісти
Брагар - бывший аспирант Киевского университета, грамотный !

Вважає закон «Про функціонування української мови як державної» дискримінаційним.

яйцо в "шкаралупе" - по русски скорлупа, якщо хто не знає
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08.10.2021 13:43 Відповісти
Та то його онука Азарова вчила жити.
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08.10.2021 14:15 Відповісти
это украинский русский, суржик...шкарлупа, цыбуля, буряк - так и пишутся
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08.10.2021 14:55 Відповісти
никакого русского языка нет. есть рассея, значит и язык рассеянский,

а нормальною - росiйська(москальська) говiрка.
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08.10.2021 17:16 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Посмотри на букву "Р". И попробуй поискать на букву "У"...
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08.10.2021 17:48 Відповісти
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08.10.2021 17:58 Відповісти
на базе церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинского

все рiвно помилка - не народного русского, а народных российских говоров...
нiчого вiд Русi на рассєє-паРашi нема.
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08.10.2021 18:02 Відповісти
"нiчого вiд Русi на рассєє-паРашi нема"
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08.10.2021 18:04 Відповісти
И чем помогло Скрипалям питьё из нераспечатанной бутылки?
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08.10.2021 13:28 Відповісти
Та и Навальному оно не очень помогло.
От "Новичка" поможет только полностью герметичный СКАФАНДР.
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08.10.2021 14:24 Відповісти
путина, питьё со своей складной кружки, спасает
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08.10.2021 14:56 Відповісти
Каддафи тоже так пробовал, но черенок лопаты оказался суров...
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08.10.2021 14:59 Відповісти
питье с черенка лопаты, не менее сурово поедания блинов не с черенка её
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08.10.2021 15:04 Відповісти
Полякова Антоненко убил. Инфа сотка
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08.10.2021 13:28 Відповісти
шкаралупой в яйце....
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08.10.2021 13:52 Відповісти
И в такси не нужно ездить.
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08.10.2021 13:28 Відповісти
Таксі на Дубровку завжди має відтінок сірого))
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08.10.2021 14:17 Відповісти
Для ласкового зельоного бота из ОПы - м.максимыча, типо штырлица, таксі має бути зеленим. На лук'янівку! Упєрьод!
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08.10.2021 15:48 Відповісти
Боятся с...ки. И правильно делают. Не партия, а стая товарищей или террариум друзей.
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08.10.2021 14:23 Відповісти
"набираешь в кране водА", "вареное яйцо в шкарлупе" - ну, просто интеллектуалы!
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08.10.2021 13:29 Відповісти
А "....набираешь в кране вода в чайник..." вас не смущает?
"Моя петь что видеть"
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08.10.2021 13:37 Відповісти
це особливості набору тексту в смартфонах. "набираеш в кране. вода в чайник." або звичайна очєпятка.
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08.10.2021 13:38 Відповісти
Звичайно так! А "шкарлупе" вносиш до словника!
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08.10.2021 13:43 Відповісти
а це вже до вчилок. вони теж так говорять.
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08.10.2021 13:46 Відповісти
альо, при наборе на русском подсказки тоже на русском

не надо дурить владельцев смартфонов !
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08.10.2021 13:46 Відповісти
це якщо вони не відключені.
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08.10.2021 13:48 Відповісти
сматрфони ?
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08.10.2021 14:01 Відповісти
це звичайний український русский язик, такий собі суржик...
такий перехідний період от русского до української
смарфони вже заточені під нього
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08.10.2021 15:00 Відповісти
Все эти штучки выкидывают олигархи. А депутаты ,это только их петрушки бездушные. Как марионетки на нитках.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
И не нужно ходить по ночам по ленинградской площади.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
А ти ,максимыч, такий старий, шо вже невзмозі ходити зеленими ночами по лєнінградкє ?! Отака вона служба в ФСБ! Там усі якось ненатурально старіють та дохнуть !
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08.10.2021 15:58 Відповісти
У меня в городе нет ленинградки.
У меня в городе площадь Степана Андреевича.
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08.10.2021 16:04 Відповісти
Ну так, я вам вірю! Слава Степану Андрійовичу!😁 Героям Слава! Зебенів - НАХ! Ну що, згоден штірлєц зяльоний?!
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08.10.2021 16:23 Відповісти
Слава Украине.
Смерть врагам!
Крым это Украина путин - *****.
За Степана Андреевича промолчу.
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08.10.2021 16:25 Відповісти
А краще скласти мандат народного депутата, і не займатись тим, що не вмієш робити.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
... і мовчати. Ну, як Богдан
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08.10.2021 13:34 Відповісти
Бодя молчит, но козлов жестко бьет - детская травма из ОПы
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08.10.2021 13:45 Відповісти
Наркоту треба нюхати з заткнутими ніздрями, а чпокатися "слугами" треба суворо з прєзікамми і так точно не наплодяться нові Шарікови.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
Иметь в кармане рвотное.....например фото Третьяковой в обнимку с Арахамией!
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08.10.2021 13:31 Відповісти
Ах, сударыня, скажите почему же

этот вечер удивительный такой.

Право, сударь, может быть,

это сложно объяснить,

но наверно потому, что вы со мной.

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08.10.2021 13:37 Відповісти
Ах, сударыня, когда мы с вами вместе,

Все цветочки расцветают на лугу.

-Я скажу вам, сударь мой,

Мне бы надо бы домой,

Но цветочки я обидеть не могу.
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08.10.2021 13:43 Відповісти
Актуально. https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/8/7309815/ Он уже із Верховної Ради забрали депутатку Скороход, яку раніше виключили із "Слуг народу"
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08.10.2021 13:31 Відповісти
уточнюю: швидка забрала
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08.10.2021 13:32 Відповісти
рикошет "сердечной недостаточности" Полякова....
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08.10.2021 13:48 Відповісти
не... всезнающий арахамия-хламидия заявил что она состояла в отношениях с погибшим (женат, 2 детей) и даже беременна от него... (все может быть)
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08.10.2021 14:07 Відповісти
Недотравили
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08.10.2021 14:15 Відповісти
Остаётся только непонятным, отчего у него следы на шее?
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08.10.2021 13:32 Відповісти
цепочка з хрестиком.
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08.10.2021 13:40 Відповісти
Значит и "хрестик" носить опасно!
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08.10.2021 13:41 Відповісти
ну він же не від ланцюжка дух іспустив.
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08.10.2021 13:50 Відповісти
Грибы не хотел есть.
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08.10.2021 14:17 Відповісти
кушать мимо рота и дышать мимо носа...
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08.10.2021 13:34 Відповісти
… пить с горла собственноручно открытой бутылки - очень безопасно, рекомендуем всем слугам. Ах ну да, и презервативы не забывайте
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08.10.2021 13:56 Відповісти
А вот купить кокс в незапечатанной бутылке и использовать только его - серьезная проблема!
Кстати бабло в конверте - тоже небезопасно - вдруг пару купюр новичком намазали
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08.10.2021 13:34 Відповісти
Даже сцуки урода сразу врубились,что это убийство-показвтельно...бегемотиха хоть победный голоп прекратила?а то признания, как она сношалась со всей зелёной фракцией прям до тошноты доводят...не понятно только зачем они корабельных сосен себе набрали,если все одно имеются с этим Баобабом ...
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08.10.2021 13:35 Відповісти
и не дышать - 100% помогает)
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08.10.2021 13:35 Відповісти
Мдя... Треба ходити в хімзахисному костюмі, а зверху ще шапочку з фольги зробити, харчуватись собачими консервами і виїхати на безлюдний острів. І скласти мандат. Бо імбецили не працездані.
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08.10.2021 13:36 Відповісти
А масочка тоді на шо?
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08.10.2021 13:38 Відповісти
Яка? Ну поверх хімзахисту можна ще і масочку, щоб красіво було.
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08.10.2021 13:48 Відповісти
Зеленский и его банда слуг народа , таким образом избавляются от своих врагов и очищают себе путь к дальнейшей тирании власти в украине!
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08.10.2021 13:40 Відповісти
Але вони, ці зелені потвори, ще не здогадуюцця, що комусь це вже починає остохрєнєвать! І це зовсім нє смєтуни...
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08.10.2021 19:26 Відповісти
Как работает "Новичок"

"Новичок" нарушает механизмы, с помощью которых нервы передают сигналы органам, подавляя химические вещества в организме, которые нервные клетки используют для регулирования основных функций, и блокируя нейромедиаторы.
Здоровый организм

Организм, подвергшийся воздействию нервно-паралитического вещества

Нервно-паралитические вещества обычно представляют собой жидкости без вкуса и запаха, которые могут переходить в газовое состояние. Хотя некоторые вещества "Новичок" твердые.

Считается, что их наиболее часто рассеивают с помощью ультратонкого порошка. "Новичок" может попасть в организм при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей.
Как "Новичок" попадает в организм

Симптомы

- Миоз. Один из первых признаков поражения - миоз, когда зрачки сужаются до крошечных точек.
- Повышенное потоотделение, хрипы в легких.
- Затруднение дыхания. Мышцы вокруг сердца и легких сокращаются, что может вызвать остановку дыхания и сердца.
- Конвульсии. Нервно-паралитические вещества нарушают нервные сигналы к мышцам, заставляя их непроизвольно сокращаться.
- Непроизвольное мочеиспускание и дефекация.
- Рвота.
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08.10.2021 13:47 Відповісти
Дуже схоже. Конульсії, блювотиння.
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08.10.2021 19:32 Відповісти
Боженьки, яка шелупонь! Гопота в пінжаках.
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08.10.2021 13:47 Відповісти
у гопоти є хоч якісь поняття про поводження "серед своїх"
а це ШАНТРАПА - збіговисько упосліджених нікчем
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08.10.2021 14:28 Відповісти
ссутся уже
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08.10.2021 13:50 Відповісти
Тобто "слуги" бояться отруєння😲не просто так.
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08.10.2021 13:57 Відповісти
Очко заиграло
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08.10.2021 13:57 Відповісти
руки мыть …
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08.10.2021 13:57 Відповісти
когда будет соссать у Завхоза-только через тряпочку зеленого цвета
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08.10.2021 14:01 Відповісти
Брагар, относительную безопасность вам даст только бегство в Израиль.
И то не факт, что надолго- Беня не даст соврать.
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08.10.2021 14:08 Відповісти
ооо...в болоте у жаб паника...
увидели что бывает с теми кто не согласен с политикой партии и ее завхоза )))
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08.10.2021 14:09 Відповісти
главное чтобы серце здоровое было-а то обблюешь все такси
А поддонок серце не бережет-жрет наркоту немеряно
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08.10.2021 14:12 Відповісти
Ввести яд в запечатанную бутылку очень просто. Но так можно отравить всех за столом.
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08.10.2021 14:18 Відповісти
Лучше нанести прямо на поверхность бутылки. (Только никому об этом не говори.)
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08.10.2021 14:23 Відповісти
Та й яйце в шкаралупі не гарантія.
І ємність для чаю можна обробити.
Ой, була б поставлена задача...
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08.10.2021 15:33 Відповісти
Від зелених всього можна очікувати, бо ...

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08.10.2021 14:20 Відповісти
"В царстве теней - в этом обществе строгом -
Нет ни опасностей, нет ни тревог,-
Ну, а у нас - все мы ходим под богом,
Только которым в гробу - ничего.

Слышу упрек: "Он покойников славит!"
Нет, я в обиде на злую судьбу:
Всех нас когда-нибудь кто-то задавит,-
За исключением тех, кто в гробу."

В.Высоцкий "Веселая покойницкая"
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08.10.2021 14:20 Відповісти
А моностадо что себе думало, что их просто так подобрали с помойки, отмыли от грязи и сделали депутатами, да ещё и зарплату в конвертах платят?
Моностадо это инструмент управления страной кукловодами.
С одной стороны это обманка для лохтората, типа новые лица, с другой - очень удобный инструмент для установления диктатуры, потому что набранные из массовки 30-летние куклы не имеют самодостаточности и влияния.
Если прошлые созывы Рады состояли, в основном или из ушлых политиков и бизнесменов эпохи 90-х, у которых есть много денег, свои службы безопасности, опыт 90-х и т.д, и чтобы принять какой-нибудь закон с ними нужно было долго договариваться, то с моносбродом всё гораздо проще. Они никто и готовы голосовать за зарплату, если не захотят голосовать за зарплату, то их всегда легко запугать.
Моносброд в руках кукловодов, это еще хуже чем парламент в руках бизнесменов-феодалов. При вторых из-за разности интересов создавалась хоть какая-то видимость демократии и баланс сил, сегодня же Рада просто превратилась в подобие ручной госдумы *****.
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08.10.2021 14:30 Відповісти
Саллупа в шкарлупе - будни слуг гарода.
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08.10.2021 14:35 Відповісти
Но чаще шкарлупа обрезана. Пардон - удалена. Мы же не антисемиты.
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08.10.2021 14:36 Відповісти
И еще. Ко всему выше перечисленному: презервативы только проверенные электроникой!!!
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08.10.2021 14:46 Відповісти
Наивные они

Воду набираешь в чайник. Ну да сам же чайник отравить нельзя, это нереально

. Вареное яйцо в шкарлупе - безопасно в любом случае".

Что? А то что оно отлично фаршируется через шприц чем угодно он в курсе?

Про радиоактивные материалы судя по всём там и не слышали
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08.10.2021 15:04 Відповісти
Как и про микроволны.
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08.10.2021 15:08 Відповісти
А потом в некрологе напишут - Не поддерживал политику партии...
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08.10.2021 15:16 Відповісти
tZE inform



@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1446361846240456711 5 ч



Зеленский постоянно обвинял Порошенко в отсутствии результатов по делу Шеремета. Теперь у самого "висяков" 1. Сбитый PS752 2. Дело вагнеровцев 3.Чаус 4. Павлов 5. Шефир 6. Поляков.
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08.10.2021 15:17 Відповісти
Абакумов тоже жрал в тюряге сугубо вареные яйца, но это его не спасло)))
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08.10.2021 15:23 Відповісти
Як я і казала, що з загиблого зроблять гея. Зараз на брифінгу розповіли, що Поляков спілкувався та їздив по місту зі знайомим, який вирішив від нього позбутися та пересадив у таксі. Де потерпілий і помер.
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08.10.2021 15:24 Відповісти
То есть яд ввели с другой стороны ?
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08.10.2021 15:38 Відповісти
Про це не говорили, але про дивну подорож по місту зі знайомим чоловіком, який потім позбувся загиблого, какбе натякали на нетрадиційні відносини між ними.
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08.10.2021 15:43 Відповісти
тогда трусы намажут.
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08.10.2021 15:53 Відповісти
Та вже пізно. Зелена пліснява мізки вразила. Лікування - тільки ампутація. Он як Ківа.
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08.10.2021 17:30 Відповісти
 
 