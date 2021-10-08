"Пити з запечатаної пляшки, 100% безпека": "Слузі народу" Брагару розповідали, як уникнути навмисного отруєння. ФОТО
Нардепу "Слуги народу" Євгену Брагару під час засідання парламенту розповідали, як уникнути навмисного отруєння.
Листування нардепа опублікував один із Telegram-каналів, передає Цензор.НЕТ.
Якась Тетяна в листуванні з нардепом пише: "Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води і ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш у крані воду в чайник, закипіло і при тобі заварюється чай - це сто відсоткова безпека. Варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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Вважає закон «Про функціонування української мови як державної» дискримінаційним.
яйцо в "шкаралупе" - по русски скорлупа, якщо хто не знає
а нормальною - росiйська(москальська) говiрка.
все рiвно помилка - не народного русского, а народных российских говоров...
нiчого вiд Русi на рассєє-паРашi нема.
От "Новичка" поможет только полностью герметичный СКАФАНДР.
"Моя петь что видеть"
не надо дурить владельцев смартфонов !
такий перехідний період от русского до української
смарфони вже заточені під нього
У меня в городе площадь Степана Андреевича.
Смерть врагам!
Крым это Украина путин - *****.
За Степана Андреевича промолчу.
этот вечер удивительный такой.
Право, сударь, может быть,
это сложно объяснить,
но наверно потому, что вы со мной.
Все цветочки расцветают на лугу.
-Я скажу вам, сударь мой,
Мне бы надо бы домой,
Но цветочки я обидеть не могу.
Кстати бабло в конверте - тоже небезопасно - вдруг пару купюр новичком намазали
"Новичок" нарушает механизмы, с помощью которых нервы передают сигналы органам, подавляя химические вещества в организме, которые нервные клетки используют для регулирования основных функций, и блокируя нейромедиаторы.
Здоровый организм
Организм, подвергшийся воздействию нервно-паралитического вещества
Нервно-паралитические вещества обычно представляют собой жидкости без вкуса и запаха, которые могут переходить в газовое состояние. Хотя некоторые вещества "Новичок" твердые.
Считается, что их наиболее часто рассеивают с помощью ультратонкого порошка. "Новичок" может попасть в организм при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей.
Как "Новичок" попадает в организм
Симптомы
- Миоз. Один из первых признаков поражения - миоз, когда зрачки сужаются до крошечных точек.
- Повышенное потоотделение, хрипы в легких.
- Затруднение дыхания. Мышцы вокруг сердца и легких сокращаются, что может вызвать остановку дыхания и сердца.
- Конвульсии. Нервно-паралитические вещества нарушают нервные сигналы к мышцам, заставляя их непроизвольно сокращаться.
- Непроизвольное мочеиспускание и дефекация.
- Рвота.
а це ШАНТРАПА - збіговисько упосліджених нікчем
И то не факт, что надолго- Беня не даст соврать.
увидели что бывает с теми кто не согласен с политикой партии и ее завхоза )))
А поддонок серце не бережет-жрет наркоту немеряно
І ємність для чаю можна обробити.
Ой, була б поставлена задача...
Нет ни опасностей, нет ни тревог,-
Ну, а у нас - все мы ходим под богом,
Только которым в гробу - ничего.
Слышу упрек: "Он покойников славит!"
Нет, я в обиде на злую судьбу:
Всех нас когда-нибудь кто-то задавит,-
За исключением тех, кто в гробу."
В.Высоцкий "Веселая покойницкая"
Моностадо это инструмент управления страной кукловодами.
С одной стороны это обманка для лохтората, типа новые лица, с другой - очень удобный инструмент для установления диктатуры, потому что набранные из массовки 30-летние куклы не имеют самодостаточности и влияния.
Если прошлые созывы Рады состояли, в основном или из ушлых политиков и бизнесменов эпохи 90-х, у которых есть много денег, свои службы безопасности, опыт 90-х и т.д, и чтобы принять какой-нибудь закон с ними нужно было долго договариваться, то с моносбродом всё гораздо проще. Они никто и готовы голосовать за зарплату, если не захотят голосовать за зарплату, то их всегда легко запугать.
Моносброд в руках кукловодов, это еще хуже чем парламент в руках бизнесменов-феодалов. При вторых из-за разности интересов создавалась хоть какая-то видимость демократии и баланс сил, сегодня же Рада просто превратилась в подобие ручной госдумы *****.
Воду набираешь в чайник. Ну да сам же чайник отравить нельзя, это нереально
. Вареное яйцо в шкарлупе - безопасно в любом случае".
Что? А то что оно отлично фаршируется через шприц чем угодно он в курсе?
Про радиоактивные материалы судя по всём там и не слышали
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1446361846240456711 5 ч
Зеленский постоянно обвинял Порошенко в отсутствии результатов по делу Шеремета. Теперь у самого "висяков" 1. Сбитый PS752 2. Дело вагнеровцев 3.Чаус 4. Павлов 5. Шефир 6. Поляков.