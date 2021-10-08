"Пити з запечатаної пляшки, 100% безпека": "Слузі народу" Брагару розповідали, як уникнути навмисного отруєння. ФОТО

Нардепу "Слуги народу" Євгену Брагару під час засідання парламенту розповідали, як уникнути навмисного отруєння.

Листування нардепа опублікував один із Telegram-каналів, передає Цензор.НЕТ.

Якась Тетяна в листуванні з нардепом пише: "Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води і ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш у крані воду в чайник, закипіло і при тобі заварюється чай - це сто відсоткова безпека. Варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".





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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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