На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують естакаду, - ОДА. ФОТОрепортаж

Естакаду завдовжки 600 метрів будують на фінішному відрізку нової дороги національного значення Н-31 у Дніпропетровській області.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"У регіоні втілюють наймасштабніший дорожній проєкт. Будують сучасну трасу у київському напрямку. Нову магістраль Н-31 зводять в обхід сіл Дніпровського району. Нині за каналом Дніпро-Донбас прокладають автошлях та одночасно зводять мости і тунелі", – розповів глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Загалом на ділянці за каналом протяжністю 29,5 км, який залишилося добудувати дорожникам, буде приблизно 50 мостів і штучних споруд.

Одним з них стане естакада через річку Оріль, яка в цьому місці має складне русло. Замість зведення кількох мостів ухвалили рішення побудувати одну естакаду завдовжки приблизно 600 метрів. За словами глави Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева, раніше в Україні подібні естакади не будувалися.

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Нині в межах президентської програми "Велике будівництво" вже бетонують опори, яких знадобиться 10. Після їхнього зведення залізобетонна конструкція буде насунута на опори за допомогою великого козлового крана, монтаж якого вже почався.

Далі по трасі за каналом будуть побудовані також тунелі для проїзду сільськогосподарської техніки та проходу тварин. На відрізку протяжністю 1,2 км, що вважається одним із найскладніших, вже проводиться улаштування багатошарового дорожнього покриття.

З майже 60 км нової траси в межах Дніпропетровської області в експлуатацію вже введено 28,6 км. Цією дорогою вже користуються водії навколишніх сіл.

Нагадаємо, загалом у 2021 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано в цілому 6500 км, з яких 4500 км - дороги державного значення і 2000 км - місцевого.

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