$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ. ФОТОрепортаж
Чиновники військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Також слідством отримано дані про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $1500 залежно від ступенів розладів.
За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 млн гривень.
Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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Може собі пільгу УБДшніка хочеш, коментатор хреновий ?
Вата мізки виїла?
Так само у нас і з чорнобильцями - більше половини власників чорнобильськіх посвідчень ніколи не були у Чорнобильскій зоні. І це - величезна проблема, що власників посвідченнь і пільгоотримувачів в Україні набагато більше, ніж реальних УБД чи чорнобильців!
Оформлювали відрядження до миротворчої в/ч, прилітали, в штабі їм ставили відмітку про прибуття-вибуття (не факт, що із літака виходили), і - додому за статусом УБД.
Тому війну зважують сімома розрахунками і в такий спосіб визначають становище.
Хто з государів володіє Шляхом (єдинна з народом ціль)?
У кого з полководців є таланти?
Хто використав Небо і Землю (ланшафт, час і погоду)?
У кого виконуються правила і накази?
У кого військо сильніше?
У кого офіцери і солдати краще навчені?
У кого правильно нагороджують і карають?
З усього цього я дізнаюся, хто переможе і хто зазнає поразки.
Ось чому в її основу кладуть п'ять явищ .
Перше - Шлях, друге - Небо, третє - Земля, четверте - Полководець, п'яте - Закон.
Шлях - це коли досягають того, що думки народу - такі самі, як думки правителя, коли народ готовий купно з ним померти, готовий купно з ним жити, коли він не знає ні страху, ні сумнівів.
Небо - це світло й морок, холод і спека, це порядок часу.
Земля - це далеке та близьке, нерівне й рівне, широке та вузьке, смерть і життя.
Полководець - це розум, неупередженість, гуманність, мужність, суворість.
Закон - це військовий стрій, командування і постачання.
Немає полководця, який не чув би про ці п'ять явищ, але перемагає той, хто засвоїв їх; а той, хто їх не засвоїв, не перемагає.