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Новини Фото Хабарники
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$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ. ФОТОрепортаж

$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Також слідством отримано дані про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 млн гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: "Продавали інвалідність" за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ 01
$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ 02
$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ 03

Автор: 

ветерани (1071) хабар (4709) Київ (19524) СБУ (12846) інвалідність (269)


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Топ коментарі
+7
Просто бомбануться! 8 ой год войны....и вот такие мрази издеваются над воинами !
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08.10.2021 14:53
+4
Ці мразі знущаються над всіма. Бо, тим кому треба не дають, а дають тим, у кого нема за що.
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08.10.2021 14:55
+2
то вони ще на Саксаганського не копали.. в тому інституті де регресники лежать От там роботи непочатий край!
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08.10.2021 14:59
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Просто бомбануться! 8 ой год войны....и вот такие мрази издеваются над воинами !
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08.10.2021 14:53 Відповісти
Ці мразі знущаються над всіма. Бо, тим кому треба не дають, а дають тим, у кого нема за що.
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08.10.2021 14:55 Відповісти
в данном эпизоде... инвалидность фиктивная? или чтоб ускорить процесс? за что вымогали???
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08.10.2021 14:54 Відповісти
були різні варіанти.
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08.10.2021 14:55 Відповісти
Процентов 150 инвалидность не фиктивная .сумма не та что бы за липовую брать и эти суки берут не за ускорение а за не припятствие .по другому адвоката и через суд приходится доказывать
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08.10.2021 15:50 Відповісти
Врачей конечно надо гонять, так как реально борзеют. Но как насчёт этих липовых "инвалидов" и в целом "участников" АТО? Количество льготников всё больше и больше, денег в бюджете не увеличивается, а адекватные люди всё сильнее задумываются : зачем вообще туда платить, при таком неэффективном расходовании, а у нас феерия раздачи всяких бумажек, которых надо подкреплять деньгами из бюджета. Кто-то вообще думает над этой проблемой, особенно для будущих поколений тем более?
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08.10.2021 14:54 Відповісти
А ви пропонуєте взагалі не гарантувати соцзахист ветеранам та інвалідам? Будемо тільки великому бізнесу допомагати?
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08.10.2021 14:59 Відповісти
какие такие будущие поколения?
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08.10.2021 15:00 Відповісти
"И в целом "участников АТО" "
Може собі пільгу УБДшніка хочеш, коментатор хреновий ?
Вата мізки виїла?
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08.10.2021 15:01 Відповісти
Навпаки - він бажає, щоб пільги УБД розповсюджувались ТІЛЬКИ НА РЕАЛЬНИХ УБД, тих, хто реально воював на 0, а не на тих покидьків, які попарилися у баньці в 150 км і потім купили собі посвідчення УБД.
Так само у нас і з чорнобильцями - більше половини власників чорнобильськіх посвідчень ніколи не були у Чорнобильскій зоні. І це - величезна проблема, що власників посвідченнь і пільгоотримувачів в Україні набагато більше, ніж реальних УБД чи чорнобильців!
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08.10.2021 15:11 Відповісти
Тоді за це, мають відповідати держава та правоохоронні органи, а не учасники бойових дій. Це, взагалі не їх проблема, своє вони вже виконали.
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08.10.2021 15:18 Відповісти
Звісно, що реальні УБД не мають нести за це відповідальність, але державні органи мають боротися проти липових УБД.
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08.10.2021 15:35 Відповісти
Воно то так. Але знаю випадки на початку 2000-х, коли люди із тих органів, що повинні були боротися із корупцією, самі отримували липові УБД по колишній Югославії.
Оформлювали відрядження до миротворчої в/ч, прилітали, в штабі їм ставили відмітку про прибуття-вибуття (не факт, що із літака виходили), і - додому за статусом УБД.
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08.10.2021 15:47 Відповісти
Так, це й є частина проблеми - принцип "що охороняю, те й краду".
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08.10.2021 15:49 Відповісти
На жаль, для нас це, не проблема, а одне з причин загибелі.
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08.10.2021 16:01 Відповісти
Те саме було по Афганістану, і по всіх війнах Московії. Традиція, яку перейняли у московитів. Бо, у них сцар вів війни і керував усіма благами.
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08.10.2021 15:52 Відповісти
то вони ще на Саксаганського не копали.. в тому інституті де регресники лежать От там роботи непочатий край!
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08.10.2021 14:59 Відповісти
Чув учора, що той заклад начебто захопили рейдери.
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08.10.2021 15:48 Відповісти
Надо их сделать инвалидами. Бесплатно!!!
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08.10.2021 14:59 Відповісти
Яркий сором і це ж військовий мед. заклад....
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08.10.2021 15:13 Відповісти
Литвин уже получил инвалидность?
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08.10.2021 15:14 Відповісти
Це, має закарбувати собі на лобі кожен:

Тому війну зважують сімома розрахунками і в такий спосіб визначають становище.

Хто з государів володіє Шляхом (єдинна з народом ціль)?
У кого з полководців є таланти?
Хто використав Небо і Землю (ланшафт, час і погоду)?
У кого виконуються правила і накази?
У кого військо сильніше?
У кого офіцери і солдати краще навчені?
У кого правильно нагороджують і карають?

З усього цього я дізнаюся, хто переможе і хто зазнає поразки.
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08.10.2021 15:28 Відповісти
Сунь-цзи сказав: війна - це велика річ для держави, це ґрунт життя і смерті, це шлях існування і загибелі. Це слід збагнути.
Ось чому в її основу кладуть п'ять явищ .
Перше - Шлях, друге - Небо, третє - Земля, четверте - Полководець, п'яте - Закон.
Шлях - це коли досягають того, що думки народу - такі самі, як думки правителя, коли народ готовий купно з ним померти, готовий купно з ним жити, коли він не знає ні страху, ні сумнівів.
Небо - це світло й морок, холод і спека, це порядок часу.
Земля - це далеке та близьке, нерівне й рівне, широке та вузьке, смерть і життя.
Полководець - це розум, неупередженість, гуманність, мужність, суворість.
Закон - це військовий стрій, командування і постачання.
Немає полководця, який не чув би про ці п'ять явищ, але перемагає той, хто засвоїв їх; а той, хто їх не засвоїв, не перемагає.
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08.10.2021 15:37 Відповісти
Якщо вищі крадуть, то й нижчі підтягуються.
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08.10.2021 15:41 Відповісти
Якщо це, єдиний шлях правителя та народу то, це, означає програш.
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08.10.2021 15:47 Відповісти
Хотел в Киевском Госпитале записаться летом на МРТ, так он у них 8 (восемь месяцев не работает), в стране война, а здесь такое. Только Стадион, как в Чили в 1973 году поможет очиститься от всех тварей.
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10.10.2021 07:59 Відповісти
 
 