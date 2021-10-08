$1,5 тис. вимагали чиновники столичного військового госпіталю у ветеранів АТО/ООС за встановлення інвалідності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Також слідством отримано дані про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 млн гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: "Продавали інвалідність" за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.





