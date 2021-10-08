Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідав головний редактор відомого американського інтернет-видання Coffee or Die Нолан Петерсон (Nolan Peterson), а також представники Українського центру безпеки і співробітництва на чолі з керівником Сергієм Кузаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В рамках візиту Петерсон мав зустріч з командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, під час якої були обговорені різні аспекти проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, впродовж декількох днів американський журналіст вивчав поточну політику безпеки і оперативну ситуацію в районі ООС, ознайомився з побутом українських військових безпосередньо на передових позиціях і поспілкувався із захисниками.

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Основна мета мого візиту - це збір і аналіз інформації про сучасні методи гібридної війни, яку веде Росія проти України. Таким чином я зможу донести до світової спільноти важливість підтримки українського народу", - зазначив Петерсон.













Нолан Петерсон - колишній військовий льотчик американських військово-повітряних сил, а нині - відомий журналіст і військовий експерт. Нолан вже восьмий рік поспіль розповідає правду про війну з російським агресором на сході України.