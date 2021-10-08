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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідав головний редактор відомого американського інтернет-видання Coffee or Die Нолан Петерсон (Nolan Peterson), а також представники Українського центру безпеки і співробітництва на чолі з керівником Сергієм Кузаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В рамках візиту Петерсон мав зустріч з командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, під час якої були обговорені різні аспекти проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, впродовж декількох днів американський журналіст вивчав поточну політику безпеки і оперативну ситуацію в районі ООС, ознайомився з побутом українських військових безпосередньо на передових позиціях і поспілкувався із захисниками.

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Основна мета мого візиту - це збір і аналіз інформації про сучасні методи гібридної війни, яку веде Росія проти України. Таким чином я зможу донести до світової спільноти важливість підтримки українського народу", - зазначив Петерсон.

Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 01
Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 02
Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 03
Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 04
Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 05
Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав район проведення ООС 06

Нолан Петерсон - колишній військовий льотчик американських військово-повітряних сил, а нині - відомий журналіст і військовий експерт. Нолан вже восьмий рік поспіль розповідає правду про війну з російським агресором на сході України.

Автор: 

журналістика (1765) США (23009) операція Об’єднаних сил (6725)


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Цензор - вы реально считаете это важной информацией?)
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08.10.2021 16:00 Відповісти
не знаю за Цензор, а я да.
бо Нолан вернется к семье и детям и все нам расскажет + свои впечатления.
мне важно 3е мнение.
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08.10.2021 16:05 Відповісти
"третье мнение" - шо бы нихто не путал с головнатюком...
мля уже цифры без етого зеленого казла не написать....
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08.10.2021 16:08 Відповісти
Наши "журналисты" не особо интересуются, пусть хоть штатовский...
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08.10.2021 16:55 Відповісти
В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. Есть погибшие, почти 100 раненых

Боевики исламистского движения Талибан заявили, что в шиитской мечети провинции Кундуз на севере Афганистана в пятницу, 8 октября, произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и десятки раненных.

Спикер талибов Забихулла Муджахид рассказал, что сейчас идет расследование инцидента.

«Сегодня днем в мечети наших соотечественников-шиитов в районе Хан-Абад в городе Бандар, столице провинции Кундуз, произошел взрыв, в результате которого ряд наших соотечественников погибли и были ранены», - написал он в Twitter.

Как сообщает Reuters, один из представителей Талибана на условиях анонимности заявил о не менее 28 погибших и десятках раненых. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. CNN пишет о более чем 90 пострадавших.
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08.10.2021 16:08 Відповісти
А чого штангенциркуль не поїхав в зону ОСС коли приїздив в Україну? Подивився б як його ХВормула повинна працювати, мля...
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08.10.2021 16:17 Відповісти
Меня до сих пор разбирает любопытство. Кто толкает налево чехлы от шлемов, и кому они нужны? На крайней фото 1 чел в самоколхозном чехле, остальные без. И так очень часто. Почему шлем идет без чехла?
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08.10.2021 20:38 Відповісти
 
 