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Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

8 жовтня, в селі П’ядики Коломийського району Івано-Франківської області, на фасаді п'ядицького ліцею ім. Мельничука відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому українському воїну Василю Івановичу Мочернюку.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іван Мочернюк, 02.05.1976 року народження, солдат, водій-номер розрахунку 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, помер 29.06.2016 року о 06.00 в час несення служби в районі міста Красногорівка Донецької області.

"Сьогодні в П’ядиках - рідному селі Мочернюка Василя Івановича, в ліцеї де він вчився, на вшанування пам’яті померлого, було відкрито меморіальну дошку. Василь Іванович Мочернюк проходив службу в бригаді, його життя раптово обірвалось в районі проведення АТО у 2016 році під Красногорівкою. Пам’ятаємо..."- йдеться в повідомленні.

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Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті 01
Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті 02
Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті 03
Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті 04
Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті 05

Автор: 

меморіальна дошка (192) Івано-Франківська область (952) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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08.10.2021 18:55 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.10.2021 19:00 Відповісти
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08.10.2021 19:13 Відповісти
 
 