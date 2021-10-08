Меморіальну дошку загиблому воїну Василю Мочернюку встановили на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

8 жовтня, в селі П’ядики Коломийського району Івано-Франківської області, на фасаді п'ядицького ліцею ім. Мельничука відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому українському воїну Василю Івановичу Мочернюку.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Іван Мочернюк, 02.05.1976 року народження, солдат, водій-номер розрахунку 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, помер 29.06.2016 року о 06.00 в час несення служби в районі міста Красногорівка Донецької області.

"Сьогодні в П’ядиках - рідному селі Мочернюка Василя Івановича, в ліцеї де він вчився, на вшанування пам’яті померлого, було відкрито меморіальну дошку. Василь Іванович Мочернюк проходив службу в бригаді, його життя раптово обірвалось в районі проведення АТО у 2016 році під Красногорівкою. Пам’ятаємо..."- йдеться в повідомленні.

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