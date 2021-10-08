"Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні", - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Жовтневого палацу проходить пікет проти проведення концерту російської виконавиці "шансону" Ірини Круг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори акції зазначають, що згідно з даними бази "Миротворець" Ірина Круг гастролювала в Криму після його окупації.

"Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні - знущання з України і пам'яті її загиблих синів", - вважають активісти.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ