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"Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні", - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Жовтневого палацу проходить пікет проти проведення концерту російської виконавиці "шансону" Ірини Круг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори акції зазначають, що згідно з даними бази "Миротворець" Ірина Круг гастролювала в Криму після його окупації.

"Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні - знущання з України і пам'яті її загиблих синів", - вважають активісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні російським гастролерам": У Дніпрі перед концертом співачки Ірини Круг, яка виступала в окупованому Криму, відбудеться акція протесту

Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 01
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 02
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 03

Також читайте: Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів

Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 04
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 05
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 06
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 07

Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 08
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 09
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 10

Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 11
Московський блатняк на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, - в Києві протестують проти концерту російської співачки Ірини Круг 12

Фото і відео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1455) Київ (19524) артисти (216) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+60
Совсем уже Ткаченко и Баканов кукухой тронулись. Рашенский блатняк в таком месте, да и вообще в Украине.
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08.10.2021 19:20
+52
Это невозможно без содействия их зеленых холуев.
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08.10.2021 19:21
+43
Враги неустанно продолжают продвигать российскую экспансию
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08.10.2021 19:20
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Враги неустанно продолжают продвигать российскую экспансию
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08.10.2021 19:20 Відповісти
Это невозможно без содействия их зеленых холуев.
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08.10.2021 19:21 Відповісти
и невозможно без поддержки мудрым наридом...
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08.10.2021 19:32 Відповісти
И это да.
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08.10.2021 19:45 Відповісти
Ибо сначала избрали однотурового, а потом клована.

И при обоих кацапские гастролёры тут шоркаются....
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08.10.2021 23:24 Відповісти
Ох и как же пафосно...Российская экспансия. Зрада и т.д.Вот мне просто интересно сколько из пишущих и написавших комментаторов смотрели сегодня утречком боксрский поединок Тайсона Фьюри по кацапскому ТВ? А ведь наше патриотическое ни сном ни духом.Только за денежку...А кацапы стойко прослушали и гимн Великобритании и США. Вот продвинул ли я экспансию? Да что Фьюри,наши "бедненькие" владельцы ТВ каналов даже бой Усика не дали людям посмотреть...
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10.10.2021 13:22 Відповісти
Совсем уже Ткаченко и Баканов кукухой тронулись. Рашенский блатняк в таком месте, да и вообще в Украине.
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08.10.2021 19:20 Відповісти
еті нє тронулісь - вони професійно намацують межу нашого терпіння
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08.10.2021 20:52 Відповісти
та й Клічко - також. хто ж дав дозвіл на місце проведення цього "концерту"?
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08.10.2021 20:53 Відповісти
а чим передбачено, що в повноваження Кличка входить дозволяти або забороняти десь проводити концерти? чи тако, аби сернути від тупості?
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09.10.2021 10:18 Відповісти
Незнання законів завжди підміняється грубістю і хамством...
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09.10.2021 12:58 Відповісти
тепер зрозуміло, чому ти сернуло, бо законів не знаєш. Чи знаєш, тоді назву давай, статтю, пункт, не можеш, то тварино
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09.10.2021 20:18 Відповісти
ну що хамовите тупе бидло, закон знайшло? давай, почитаєм.
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10.10.2021 12:39 Відповісти
Лекстон, прежде чем кого то обзывать узнай, сколько народа сидит по тюрьмам. Кто им в Украине может спеть, дать надежду, направить на путь исправления? Или там не украинцы, не наши люди? А потом удивляемся, что на выборах они не так голосуют. Кино "Неуловимые мстители".Знамнитая фраза "...не трогай его, он артист..."
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10.10.2021 13:30 Відповісти
що ти там прохрюкало на свому скотинячому? на кацапії немає артистів, це все зброя, і всякі бидлоспівуни ротом, мають сидіти у себе на параші і там нехай їх хтось вважає артистом. і посрати, в якому фільму яку фігню висрали. а ти чому вступився, може ти той закон знаєш? де ви гандони беретесь.
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10.10.2021 15:24 Відповісти
Лекстон ,какое же ты перепуганное...Что грошей на концерты жалко? А на шару не пускают. Боятся какого то шансона? А представь ржавую гранату...
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11.10.2021 07:03 Відповісти
не в якомусь бидлячом блатняку справа, не називай блатняк шансоном, він не має жодного відношення, як морська свинка і море, так от тут річ у принципі, що різне кацапське лайно не повинно виступати в Україні, тим більш з якимось бидлопісеньками.
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11.10.2021 20:53 Відповісти
если ЗЕлёная гнида снимает кино в роССии,то почему концерт не послушать? ну нет на официальном уровне признания рашки агрессором. сидит ЗЕлупа и в очко Х-йлу заглядывает.
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08.10.2021 19:22 Відповісти
Є на офіційному рівні визнання рашки агресором. Ви помиляєтесь. І ВР України визнала, і ООН.
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08.10.2021 19:34 Відповісти
а писюнист это не произносит...он мир в жопе Х-йла ищет.
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08.10.2021 19:47 Відповісти
Немає заборони гастролювати. Тільки тим, хто виступав в Криму.
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08.10.2021 19:35 Відповісти
Ирина круг именно выступала в Крыму. За это попала в базу Миротворца.
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08.10.2021 19:48 Відповісти
заплюйте ету казу, киевляне.
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08.10.2021 19:31 Відповісти
Несколько человек... А толпа прет! Вот вам и пир посреди чумы!
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08.10.2021 19:31 Відповісти
Не "посреди", а "во время".
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08.10.2021 19:45 Відповісти
Согласен.
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08.10.2021 21:20 Відповісти
Скільки разів повторювати: ШАНСОН - це Шарль Азнаввур, Мирей Матьє, Едіт Піаф...
А на московії всі ті Круги, кола, трикутники (та й у нас є такі "шансоньє") - то блатняк.
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08.10.2021 19:33 Відповісти
Помои в пакетах и тухлые яйца на бис моцковской шлендре...
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08.10.2021 19:33 Відповісти
а где патриоты нацкорпус и правый сектор?против гейпарада выходили а тут ноль
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08.10.2021 19:38 Відповісти
Так то геи, а это п-д-расы... Они различают.
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08.10.2021 20:05 Відповісти
Зеля всю шваль мацковскую сюда пускает, видать в качестве благодарности за свои гастроли в 2014 году.
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08.10.2021 19:45 Відповісти
Він і зарах непогано заробляє в парашці.
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08.10.2021 19:57 Відповісти
насправді це вирок нашому суспільству - декілька протестуючих громадян з плакатами проти юрби змосковщеного бидла, котре готове платити немалі кошти, щоб послухати москальську блатну шльондру... і весь цей треш у центрі Києва, буквально "на кістках" Небесної Сотні... Революцію Гідності змінила "епоха ЗЕбидла, котрому "какаяразніца"... і у цього бидла тепер є свій "преЗЕдент", котрий робитиме все можливе, щоб будь-що повернути Україну у москальське ярмо...
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08.10.2021 19:45 Відповісти
Взагалі не зрозуміло, як можна слухати таке гівно? Й тим паче російського розливу.
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08.10.2021 19:48 Відповісти
Працюєш з людиною два роки, пліч-о-пліч, без яких-небудь конфліктів. А тут бац виявляється, що це луганське опудало голосувало за шарія. Така сама срака з любителями блатняка
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08.10.2021 20:40 Відповісти
1 - таксисты
2- мусора
3 - душевно больные люди
4 - депутаты
с удовольствием слушают)

чем тупее люди-тем ближе к руссо шансону
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08.10.2021 21:29 Відповісти
Кто их заказывал ?
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08.10.2021 19:51 Відповісти
Яким чином підсанкційна, мокшанська курка потрапила в Україну з концертом? Ваня бакланов дав дозвіл, по команді вавиної ОПи?
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08.10.2021 19:56 Відповісти
Платять Баканову і всій зеленій шоблі за ці концерти !
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08.10.2021 20:09 Відповісти
Для лохів - підсанкційна, а для тих з ким вона скакала на одній сцені - авторітєтна пєвіца
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08.10.2021 20:37 Відповісти
Сколько же быдла тупого в нашей стране...
Не так бесят эти кацапские скоморохи, как уроды которые бегают на их балаганы.
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08.10.2021 19:56 Відповісти
То відповзайте потроху самі від общєпанятнова. Хто це пре в Києві на такі "концерти"?! Чи не москвороті?!
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08.10.2021 20:15 Відповісти
Клоун билецкий куда пропал. уже ему проплатили или ждет еще?
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08.10.2021 20:00 Відповісти
Гей-парада ждет...
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08.10.2021 20:47 Відповісти
Так , дійсно , в краіні бидла до@ рєна , які бігають на концерти наших запеклих ворогів і окупантів !

Кожного дня , наші хлопці гинуть на Донбасі від рук московітів, а наші потвори фінансують агресора , слів бракує 😡
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08.10.2021 20:08 Відповісти
как то слабенько протестують
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08.10.2021 20:10 Відповісти
пнх...
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08.10.2021 20:17 Відповісти
Спочатку зелі потім Баканову в жопу запхати мікрофон із підписом круга😀
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08.10.2021 20:11 Відповісти
..шо за пдры ходят на подобные концерты, кацапские малины?.. стопудово или зебилы или зажопники, и те и те - кака без разницы..
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08.10.2021 20:11 Відповісти
Як про неї сам Круг співав- ;Маладая губастая шлюха;.
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08.10.2021 20:25 Відповісти
владимирский цинтрал у путена сасал...ляляляля
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08.10.2021 20:30 Відповісти
Идиотизм равен дебилизму...,эта ЧМОшница приехала сбацать : Владимирский ГУЛАГ,для РАБссиянского быдла не враг... а лишь ветер северный подул...
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08.10.2021 20:30 Відповісти
Концерт зековского блатняка возле мест гибели Героев Небесной сотни - это доказательство того, что страной правит кацапский выплядок которому насрать на Украину и ее ценности.
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08.10.2021 20:35 Відповісти
Вчера смотьрел в Ютьюбе Стрим Марк Фейгин-Артем Троицкий...,о пытках работниками ФСИН заключенных в Саратовской губернии...,и не только там...а по всей срани РАБссийской...,факты убойные...
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08.10.2021 20:38 Відповісти
а я бы не протестовал, а аккуратно переписал бы всех кто будет входить на концерт, база фамилий стекловаты не помешает. Ну а потом, патриоты могли бы к каждому прийти на чай, помочь собрать чемоданы...
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08.10.2021 21:25 Відповісти
Так ониж в масках придут, как из пидоро-в инвентаризируешь?
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09.10.2021 00:18 Відповісти
Хотя предложение интересное, заслуживает внимания
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09.10.2021 00:19 Відповісти
иногда мне кажется, что так нам и надо.
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08.10.2021 21:40 Відповісти
Якщо ми не навчимося самі себе поважати, то нас ніхто поважати не буде. Ви можете собі уявити, щоб під час Другої світової війни, радянські актори їздили в Німеччину з концертами і навпаки?
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08.10.2021 21:59 Відповісти
Мама, місто по дахі засипало снігом,

Мама, наша земля не в теплі, це вже - крига.

І наснилось що ми тут згубились, навмисно,

Мама, чуєш, реве хуртовина над містом ?

І наснилось, що люди- вже майже не люди,

Я боюся - засну, а світанку не буде.

Й заметіль понесе мене вище і вище,

Не поможе ніхто, не почує й у тиші ...

Заспокойся, малюк, і не плач, що ти, що ти!

Просто ангел не може знайти свої ноти.

Він втрачав їх й раніше, таке вже траплялось,

Але поки, дай Боже, скінчалося все -вдало .

Він знайде їх, дружок, в тим сумніву немає,

Знов і знов задзвенять його співі над гаєм.

Ось тоді -слово в ряд й - насолоджуйся співом,

Ах, який тоді час буде дуже щасливий .

("Машина часу" ( переклад - мій ))
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08.10.2021 22:08 Відповісти
Шануймося українці!
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,
щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді,тойже Винник,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
патронів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-всьо по закону................... .
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08.10.2021 22:13 Відповісти
Сейчас эта блатата считается унылым говном.

И разные "панития" расчитаны только на лохов.
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08.10.2021 22:47 Відповісти
Та де б той "концерт" не був! На Воркуті Ірина буде своя серед своїх!
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08.10.2021 22:56 Відповісти
Страшно смотреть на ту очередь на кацапские концерты.Дела у нас в стране с кацапизмом очень не веселые.Впрочем все было понятно когда 73% выбрали прокацапского клоуна со сворой мародеров от бородатой бабушки.
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09.10.2021 08:58 Відповісти
І де вони це лайно знаходять. Я навіть не знав що така "пєвіца" існує.
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09.10.2021 09:13 Відповісти
і до речі, чого це на цензорі по замовчуванню стоїть рос. мова ?
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09.10.2021 09:16 Відповісти
"Це мєрзость!"
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09.10.2021 09:16 Відповісти
Щось маловато "протестуючих".
Мабуть урізали бюджет або розікрали гроші.о
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09.10.2021 10:40 Відповісти
Чё разорались?
Вы эту Круг слушали?
Вполне душевные песенки!
https://www.youtube.com/watch?v=hhsFddGSld8
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09.10.2021 10:52 Відповісти
кобздон тоже так душевно пел с санькой захарченко в донецке в обнимку . пока по неосторожности не заехал в ..сепар.. а как душевно пели про степь донецкую . кобздон в костюме от версаччи . санька при погонах и орденах . колорадов в зале аж на слезу продавило . теперь наверно в хоре александрова поет про ..владимирский централ..
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09.10.2021 15:09 Відповісти
Непотріб для недорозвинених дегенератів!
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09.10.2021 22:44 Відповісти
Гірко бачити, як повз жменьку патріотів...

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09.10.2021 15:06 Відповісти
...на концерт прямує стадо молодих і старих А какая разніца™ та Зе - наш вибар!

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09.10.2021 15:09 Відповісти
Цікаво, хтось впізнаЄ тут своїх ватяних знайомих, сусідів, колег?

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09.10.2021 15:12 Відповісти
Кто вообще щас такое слушает?Разве шо водители маршруток и дальнобойщики кто не в рейсе придут на концерт.
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09.10.2021 17:58 Відповісти
Да гопоты хватает, на самом деле. И столь милая их сердцу уголовная романтика!
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10.10.2021 12:25 Відповісти
Могли бы арендовать рабов у Билецкого для массовки.
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10.10.2021 05:14 Відповісти
А почему они не протестуют против газопровода ? Ведь на нем агрессор зарабатывает десятки миллиардов баксов ! Это в тысячи и миллионы раз больше
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10.10.2021 12:24 Відповісти
Так за газопровод этим ущербным не платят, платят за жену Круга. Вот ведь где квинтэссенция зла для умственно потерпевших
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10.10.2021 14:09 Відповісти
 
 