В Офісі Президента пройшла зустріч з представницею Держдепу США Данніган - обговорили "Північний потік-2" і Донбас. ФОТО
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган. Сторони обговорили взаємодію в енергетичній сфері, включаючи "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.
В ході зустрічі Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, в тому числі підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною і США.
Окремо на зустрічі порушувалося питання подальшої взаємодії в енергетичній сфері. Крім того, сторони обговорили загрози в енергетичній галузі, які становить проект "Північний потік – 2".
Глава ОП підкреслив важливість підключення США до переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України.
Данніган у свою чергу наголосила на важливості проведення реформ в Україні та необхідність посилення антикорупційних інституцій.
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Земрази уже травят своих зетварей. Это я к тому, что каждая скотина, которая хоть как-то примазана к ОПГ *******, даже пусть и 2.5 года назад - такая же мразь как и ***** №2.
В Турции 6 оппозиционных партий объединились и за 2 года до выборов выдвинули одного кандидата против Эрдоана. И теперь все вместе работают на него.
Не на себя! На этого одного кандидата!!!
Если наши оппозиционеры не объединятся - будет беда!
Если, конечно, не случится новой Революции.
Але я й маю на увазі, щоб скинути саме цих покидьків, треба ЄС об"єднуватися з іншими покидьками. Тимчасово. Але треба.
Та вони не погодяться виставити Порошенка на противагу *******.
Ось в тому то й проблема!!!
пятница вроде...
Україна є Республікою...
Носієм Суверенітету і Єдиним Джерелом Влади є НАРОД...
Зєліки ви мабуть щось забули....
Кажучи трофєйною мовою Моцкалів...,Зелемойские Астанавитесь.........
@tZEinform
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Зеленский так и не появился. С представителями Госдепа беседует Ермак.
Вы все еще репостите, что, что врет Ермак?
Шото там было, но что именно узнать можно будет только от Госдепа, а не от ЗЕленого балагана или Ермака.
Завхоз надувает щеки: подключение США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Заместитель помощника госсекретаря: важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
И впечатление, что уровень "заместитель помощника" сознательно выбран чтобы подчеркнуть брезгливость нынешней украинской власти для США.