В Офісі Президента пройшла зустріч з представницею Держдепу США Данніган - обговорили "Північний потік-2" і Донбас. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган. Сторони обговорили взаємодію в енергетичній сфері, включаючи "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

В ході зустрічі Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, в тому числі підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною і США.

Окремо на зустрічі порушувалося питання подальшої взаємодії в енергетичній сфері. Крім того, сторони обговорили загрози в енергетичній галузі, які становить проект "Північний потік – 2".

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Глава ОП підкреслив важливість підключення США до переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Данніган у свою чергу наголосила на важливості проведення реформ в Україні та необхідність посилення антикорупційних інституцій.





