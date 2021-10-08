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В Офісі Президента пройшла зустріч з представницею Держдепу США Данніган - обговорили "Північний потік-2" і Донбас. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган. Сторони обговорили взаємодію в енергетичній сфері, включаючи "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

В ході зустрічі Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, в тому числі підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною і США.

Окремо на зустрічі порушувалося питання подальшої взаємодії в енергетичній сфері. Крім того, сторони обговорили загрози в енергетичній галузі, які становить проект "Північний потік – 2".

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Глава ОП підкреслив важливість підключення США до переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Данніган у свою чергу наголосила на важливості проведення реформ в Україні та необхідність посилення антикорупційних інституцій.

В Офісі Президента пройшла зустріч з представницею Держдепу США Данніган - обговорили Північний потік-2 і Донбас 01

Автор: 

Держдепартамент США (1638) США (23009) Єрмак Андрій (1377) Данніган Робін (2)


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Топ коментарі
+11
интересно,в США в белом доме на официальной встрече тоже завхоз присутствует в качестве второго лица государства?
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08.10.2021 19:24
+10
не випускають на люди бо нанюхане до зелених соплєй.
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08.10.2021 19:31
+5
На жаль не має з ким об'єднуватись. Опозиціонер Соболєв з "Батьківщини" бив себе в груди з трибуни Верховної Ради, що за звільнення Разумкова багнети Юлі голосувати не будуть. Результат - 18 "за". Опозиціонери "Голосу" клялись, що й вони не пристануть на забаганку Зеленського. Результат- 6 "за". І питання зовсім не в Разумкові. Питання в єдності опозиційних сил. У серпні 2020 "Рух опору капітуляції" запропонував усім патріотичним, проєвропейським партіям і організаціям підписати https://ne-np.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301/ Меморандум єдності українських сил . "Європейська солідарність підписала. Слава Богу підписали багато політиків і громадських організацій. Але не всі. Юлія Тимошенко "за", але якщо там не буде Порошенка. "Голос" також не спішить.
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08.10.2021 19:59
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А офшоры не обсуждали ?
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08.10.2021 19:24 Відповісти
интересно,в США в белом доме на официальной встрече тоже завхоз присутствует в качестве второго лица государства?
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08.10.2021 19:24 Відповісти
а де наша бубочка?
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08.10.2021 19:25 Відповісти
не випускають на люди бо нанюхане до зелених соплєй.
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08.10.2021 19:31 Відповісти
Ну, что сказать?

Земрази уже травят своих зетварей. Это я к тому, что каждая скотина, которая хоть как-то примазана к ОПГ *******, даже пусть и 2.5 года назад - такая же мразь как и ***** №2.

В Турции 6 оппозиционных партий объединились и за 2 года до выборов выдвинули одного кандидата против Эрдоана. И теперь все вместе работают на него.

Не на себя! На этого одного кандидата!!!

Если наши оппозиционеры не объединятся - будет беда!

Если, конечно, не случится новой Революции.
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08.10.2021 19:30 Відповісти
На жаль не має з ким об'єднуватись. Опозиціонер Соболєв з "Батьківщини" бив себе в груди з трибуни Верховної Ради, що за звільнення Разумкова багнети Юлі голосувати не будуть. Результат - 18 "за". Опозиціонери "Голосу" клялись, що й вони не пристануть на забаганку Зеленського. Результат- 6 "за". І питання зовсім не в Разумкові. Питання в єдності опозиційних сил. У серпні 2020 "Рух опору капітуляції" запропонував усім патріотичним, проєвропейським партіям і організаціям підписати https://ne-np.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301/ Меморандум єдності українських сил . "Європейська солідарність підписала. Слава Богу підписали багато політиків і громадських організацій. Але не всі. Юлія Тимошенко "за", але якщо там не буде Порошенка. "Голос" також не спішить.
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08.10.2021 19:59 Відповісти
Ви праві на всі 1000%!

Але я й маю на увазі, щоб скинути саме цих покидьків, треба ЄС об"єднуватися з іншими покидьками. Тимчасово. Але треба.

Та вони не погодяться виставити Порошенка на противагу *******.

Ось в тому то й проблема!!!
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09.10.2021 15:23 Відповісти
ну шо,озабоченные, ещё тыщу лет пенсии в лугандон-рашкостан платить будут???
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08.10.2021 19:32 Відповісти
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08.10.2021 19:39 Відповісти
Зеленые человечки на день рождения мавзолейного хмыря выгнали Спикера Розумкова..., символично однако...,теперь в зРаде некому будет тарахтеть о Законах...,правовой беспредел это круто 73 % краснопузый пролетайрят...,Зюганова из РАБссии с визитом пригласите...
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08.10.2021 19:41 Відповісти
представители не удивились, шо буба по стенам ловил фиолетовых муравьев?
пятница вроде...
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08.10.2021 19:44 Відповісти
Штирлиц,а почему на Мацковии вас называют агент КОЗЫРЬ? в детстве играл в дурака подкидного...у меня всегда был Козырный Туз... в кармане...,я карточный шуллер...
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08.10.2021 19:46 Відповісти
Стаття №5 Конституціі України...

Україна є Республікою...

Носієм Суверенітету і Єдиним Джерелом Влади є НАРОД...

Зєліки ви мабуть щось забули....

Кажучи трофєйною мовою Моцкалів...,Зелемойские Астанавитесь.........
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08.10.2021 19:53 Відповісти
а где зеленский? офшоры перепрятывает?
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08.10.2021 20:00 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1446512869500198916 36 мин



Зеленский так и не появился. С представителями Госдепа беседует Ермак.
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08.10.2021 20:05 Відповісти
Почему на встрече вместо Министра иностранных дел завхоз Ермак?
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08.10.2021 20:11 Відповісти
Финансовая полиция США установила 3 офшора Зеленского,два лично его,а третий очень Козырный счет...для переброса бабла со стороны спонсоров...,то есть любой и каждый из вас зная номер счета может пожертвовать Зеле 100 баксов....или 1 бакс...
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08.10.2021 20:07 Відповісти
Завхоз Козырь это вам не Розумков и даже не Кулеба,хотя это его прамя обязанность...
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08.10.2021 20:13 Відповісти
Фишка тут серьезная...,Прокуратура США ведет сразу 3 дела против Коломойского...,а это как говорят в Одессе,совсем другой Армагеддон...
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08.10.2021 20:17 Відповісти
это как говорят в Одессе, совсем другая Арахамия!
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09.10.2021 12:39 Відповісти
Вопрос о дележе откатов за кредит ДНР обсужлался?
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08.10.2021 21:11 Відповісти
Как передает , об этом сообщает Офис кремлевского резидента.

Вы все еще репостите, что, что врет Ермак?
Шото там было, но что именно узнать можно будет только от Госдепа, а не от ЗЕленого балагана или Ермака.
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08.10.2021 22:12 Відповісти
Знову цей Дєрьмак вирішує долю країни. А де Янелох
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08.10.2021 22:32 Відповісти
по идее ктото из замов Кулебы должен быть от нашей стороны, но прислали росиянца ермака
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09.10.2021 00:12 Відповісти
Даже сам ермаковский офис проболтался, в чем приоритеты США в Украине, особенно после огласки факта офшорного содержания зеленого президента на бабки Коломойского.
Завхоз надувает щеки: подключение США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Заместитель помощника госсекретаря: важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
И впечатление, что уровень "заместитель помощника" сознательно выбран чтобы подчеркнуть брезгливость нынешней украинской власти для США.
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09.10.2021 02:43 Відповісти
Коряво, сорри. Вот так: брезгливость США к нынешней украинской власти
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09.10.2021 02:47 Відповісти
 
 