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Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки "Укрексімбанку". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зе!Феміда
Словами класика
Ку!!!
Можна зрозуміти людину...
Всі "слуги народу", а я - д'Артаньян!
Вирок
Та мало чого було написано...
Зе!Тітушня
Нові картки "Укрексімбанку"
Рокіровка
Казка про офшори
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Топ коментарі
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+62 саша паламарчук
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- Знаєшь! Я окончательно убедился что Зеленский - "муд*к!
- Так я тобі це казав ще до виборів! Але з ти тоді ним захоплювався! А тепер "пізно пить "Боржомі"!
Але потім прозвучало:
- А вот Лукашенко - маладец! Такой порядок в стране навёл!
- Почекай трохи! Через півроку ти так само зміниш свою думку про нього як і про Зеленського ...
. .
Як ідеал для Ахмєтова, Пінчука, да і Бєні.
Гадаю, що це для цього так і зробилося ...)
потому что в панама пейпер была информация об единственном офшоре пороха на счету которого было 3000 долларов и рассказывалось для чего был открыт этот офшор - для передачи рошена в траст ротшильдам. траст - управление.
а в пандора пейперс рассказано как у вазелина три своих офшорки, у его кореша баканова офшорка и у шефира офшорка. и в эти офшорки коломой гнал миллионы долларов.
дебилко - проблема не в офшорах. проблема в суммах и источнике денег в офшорах.
надо читать первоисточники и думать башкой а не жопой как ты
"Коли я читав Скотний двір Оруелла, то не думав, що він написаний про Україну."