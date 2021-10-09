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Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки "Укрексімбанку". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!Феміда

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Словами класика

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ку!!!

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Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Можна зрозуміти людину...

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Всі "слуги народу", а я - д'Артаньян!

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вирок

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Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Та мало чого було написано...

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зе!Тітушня

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Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Нові картки "Укрексімбанку"

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Рокіровка

Зе!Феміда, казка про офшори, нові картки Укрексімбанку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Казка про офшори

Більше фотошопів дивіться  тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Коломойський Ігор (3122) політика (4429) фотожаба (13888) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+74
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09.10.2021 09:20
+63
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09.10.2021 09:21
+62
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09.10.2021 09:29
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09.10.2021 09:05 Відповісти
Саме цікаве що усе йде саме по Орвеллу - "Скотоферма" Свині , що захопили владу , зжирають потроху всіх, у кого ще "є клепка в голові" - навіть вчорашніх своїх прибічників!!!
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09.10.2021 09:12 Відповісти
смеятся можно аж до истерики...
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09.10.2021 09:53 Відповісти
Ага! Крізь сльози! Саме паскудне , що саме це я "пророчив" ще до 21 квітня 2019 року! Скільки ж я тоді наслухався прокльонів !!!
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09.10.2021 10:16 Відповісти
Яре, все більш і більш схиляюсь до думки, що Оруел, мабуть таки був, якщо не пророком, то дуже мудрою людиною
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09.10.2021 10:34 Відповісти
Знаєш - між філософів та психологів ходить таке поняття - "ефект Касандри"... Це коли людина , аналізуючи поведінку оточуючих , робить пророцтва ... Однак основна маса людей нездатні до критичної оцінки реальності Вони - замість прислухаться до цього пророкування починають насміхаться з тієї людини , що пророкує і з її слів! І тільки коли її слова справджуються , починають "чухать потилицю"...
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09.10.2021 10:49 Відповісти
Та отож... Маємо, те що маємо. Якби то знати, що тим робити... Хіба що всю "дурню ЗЕлену" на добрива переробити.
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09.10.2021 11:54 Відповісти
У липні цього року зустрів знайомого - підполковника міліції на пенсії Каже мені:
- Знаєшь! Я окончательно убедился что Зеленский - "муд*к!
- Так я тобі це казав ще до виборів! Але з ти тоді ним захоплювався! А тепер "пізно пить "Боржомі"!
Але потім прозвучало:
- А вот Лукашенко - маладец! Такой порядок в стране навёл!
- Почекай трохи! Через півроку ти так само зміниш свою думку про нього як і про Зеленського ...
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09.10.2021 12:05 Відповісти
Це ти ще федину не бачив, якось десь місяць назад на якомусь каналі довелось побачити, то воне вже в єкран не влізає )
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09.10.2021 10:14 Відповісти
мне твои эротические фантазии не интересны зеленожопый
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09.10.2021 10:25 Відповісти
А у цього " контингенту" другої "хвантастики" і не буває... Апріорі...
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09.10.2021 10:37 Відповісти
А твоі близькі родички влізають , т3пебти одоробало , так як хизуватися над жінками - це гріх !
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09.10.2021 12:06 Відповісти
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09.10.2021 11:24 Відповісти
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09.10.2021 18:33 Відповісти
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09.10.2021 09:12 Відповісти
Другана знайшли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ото ЩАСТЯ !!!!!!!!!!
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09.10.2021 10:39 Відповісти
....... і на шашлики! Та ще під особистим контролем і з особистою участю.
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09.10.2021 16:02 Відповісти
Цей кнур теж був в списках партії СН?
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09.10.2021 16:19 Відповісти
.
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09.10.2021 09:15 Відповісти
фАкцiя
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09.10.2021 14:07 Відповісти
фікция
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09.10.2021 14:29 Відповісти
на "Свободе слова" ахметовского канала "Украина" зелёных просто размазали. Венедиктова посерела от злости, когда не показали видео, которое должны были показать против Пороха. Бенефис Разумкова, ёпт. Ахметов показал зубы?
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09.10.2021 09:19 Відповісти
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09.10.2021 09:20 Відповісти
шедевр, особливо:"Курва чорнорота із накладкою до унітазу."
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09.10.2021 11:08 Відповісти
особенно липовые цены
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09.10.2021 18:43 Відповісти
Не свисти... Завдяки ЗЕ!Зе!Беням, щось і здешевіло, але ти й сам не знаєш, що?
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11.10.2021 19:47 Відповісти
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09.10.2021 09:20 Відповісти
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09.10.2021 09:21 Відповісти
Зе-піцца ..
. .
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09.10.2021 09:24 Відповісти
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09.10.2021 09:29 Відповісти
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09.10.2021 09:39 Відповісти
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09.10.2021 09:35 Відповісти
Разумков - це умовний другий президентський термін Зєлі, тільки Разумков.

Як ідеал для Ахмєтова, Пінчука, да і Бєні.

Гадаю, що це для цього так і зробилося ...)
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09.10.2021 09:45 Відповісти
да. балаган. типа протестант против зеленого беспредела, диссидент, жертва политических репрессий
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09.10.2021 18:44 Відповісти
в Козине тушки за 450 грн пытаются прорваться к дому пороха
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09.10.2021 10:15 Відповісти
Титуханам там яйца не отстрелили ещё ?🤣
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09.10.2021 12:15 Відповісти
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09.10.2021 12:54 Відповісти
Унылое зрелище зебени 😀
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09.10.2021 13:38 Відповісти
Що це за "опеньки", щось схожі на "мухоморів"?
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09.10.2021 16:07 Відповісти
пацанву нагнали 14-15 лет
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09.10.2021 16:08 Відповісти
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09.10.2021 16:08 Відповісти
За "добавкою"? Так він таким не "подає".
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09.10.2021 16:05 Відповісти
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09.10.2021 10:23 Відповісти
Якщо його неможливо посадити,то може вдасться пристрілити? - подув би Шухевич...
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11.10.2021 13:43 Відповісти
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09.10.2021 10:30 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FBMGcoGXoAMqME0?format=png&name=small Услужливые слуги выполняют заказ своего хозяина, чаевые наверное хорошие подают
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09.10.2021 11:21 Відповісти
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09.10.2021 11:28 Відповісти
А хоть кто нибудь подумал зачем зЕлохский пообещал учителям 4 тыщи баксов? Может снимок вам поможет...
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09.10.2021 12:46 Відповісти
4000 евро он обещал. и как всегда - по-хитрому: "у зеленского сказали", в таком духе. 4000 баксов не обещал.
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09.10.2021 13:21 Відповісти
Но, после выборов... =)
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09.10.2021 13:49 Відповісти
евро!
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09.10.2021 13:46 Відповісти
Не спорю...
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09.10.2021 14:17 Відповісти
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09.10.2021 12:49 Відповісти
УРОДЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ,УРОДЫ МОРАЛЬНЫЕ🐲🦧🤢👺. 🤮🤮
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09.10.2021 15:57 Відповісти
В попередньому скликанні "коня мочив" за колоною брат Добкіна, ну а в цьому - ціла плеяда!
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09.10.2021 16:09 Відповісти
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09.10.2021 12:58 Відповісти
Апшорний барига був в свій час в "Панамському списку". А тепер воно ніхто і ніщо, і нікому не цікаве, щоб ще його в якісь списки вносити. Хіба що в народний список назавжди збитих льотчиків. Там воно є...
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09.10.2021 13:49 Відповісти
киля не тупи. "апшорный" теперь вован пандорский
потому что в панама пейпер была информация об единственном офшоре пороха на счету которого было 3000 долларов и рассказывалось для чего был открыт этот офшор - для передачи рошена в траст ротшильдам. траст - управление.

а в пандора пейперс рассказано как у вазелина три своих офшорки, у его кореша баканова офшорка и у шефира офшорка. и в эти офшорки коломой гнал миллионы долларов.

дебилко - проблема не в офшорах. проблема в суммах и источнике денег в офшорах.
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09.10.2021 14:02 Відповісти
Казки про святого гетьмана розповідай таким самим шоколадним дебілам, як сам. Бо нормальні люди в таку маячню не вірять. Вибори 19 і соцопитування тому підтвердження. Навіть частина шоколадних придурків вже прозріли: з 27% залишилось тільки 13...
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09.10.2021 14:26 Відповісти
а не надо верить или не верить
надо читать первоисточники и думать башкой а не жопой как ты
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09.10.2021 14:28 Відповісти
Якби ти могло думати, то за такий час вже б прозріло. Але думати в тебе нічим, тому ти і належиш до 13% невиліковно хворих...
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09.10.2021 16:56 Відповісти
да куда уж мне до тебя цицькорона
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09.10.2021 17:05 Відповісти
Так. Деградував ти остаточно...
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09.10.2021 17:43 Відповісти
Вы нарушаете постулат Марка Твена о спорах с идиотами, итак Вам пришлось опуститься на его уровень, а там они опытнее Вас
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11.10.2021 12:58 Відповісти
Та будуть репетувати, що це він список склав!
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09.10.2021 16:11 Відповісти
мизанєгонєгаласавалімигаласавалипротів
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09.10.2021 18:50 Відповісти
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09.10.2021 14:14 Відповісти
Зацитую.
"Коли я читав Скотний двір Оруелла, то не думав, що він написаний про Україну."
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09.10.2021 16:25 Відповісти
Вже 30 років...
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09.10.2021 16:58 Відповісти
З 2019.
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09.10.2021 17:17 Відповісти
Ага. А до того були чесні непідкупні суди, всі корупціонери, казнокради і мажори сиділи за гратами без винятку...
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09.10.2021 17:42 Відповісти
завдяки вам не було і ще довго не буде.
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09.10.2021 18:53 Відповісти
Завдяки вам не було теж.
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09.10.2021 19:12 Відповісти
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09.10.2021 21:00 Відповісти
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10.10.2021 21:45 Відповісти
 
 