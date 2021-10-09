"Кордон-2021". На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області на державному кордоні України з Білоруссю триває операція "Кордон-2021", в якій беруть участь військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та Нацполіція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 жовтня повідомили пресцентри МВС і Держприкордонслужби України.
"Гвардійці військової частини 3082 разом із прикордонниками 105-го загону та працівниками Нацполіції забезпечують посилення заходів щодо запобігання і припинення протиправної діяльності на українсько-білоруському кордоні", - йдеться в повідомленні МВС.
Відпрацювання тривають упродовж місяця, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.
Як підкреслили в ДПСУ, правоохоронці також "відпрацьовують елементи оперативного реагування на зміни обстановки на українському кордоні".
"Продовжуючи заходи в межах спільної прикордонної операції "Кордон-2021", міжвідомчі прикордонні наряди здійснюють патрулювання місцевості, перевірку дотримання прикордонного режиму, патрулювання річкової ділянки з використанням малих прикордонних катерів", - додали в прикордонній службі.
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«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
за вивозкою гною,
за різкою січки,
за шаруванням гектара буряків.
за прополкою ранніх просапних і т. ін,
та і, взагалі, за виробленням мінімуму трудоднів (180 трудоднів на рік), інакше ти дармоїд, трутень, і можуть тебе чекати нові села-висілки в ''несходимих сибірах''.