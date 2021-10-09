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"Кордон-2021". На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області на державному кордоні України з Білоруссю триває операція "Кордон-2021", в якій беруть участь військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та Нацполіція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 жовтня повідомили пресцентри МВС і Держприкордонслужби України.

"Гвардійці військової частини 3082 разом із прикордонниками 105-го загону та працівниками Нацполіції забезпечують посилення заходів щодо запобігання і припинення протиправної діяльності на українсько-білоруському кордоні", - йдеться в повідомленні МВС.

Відпрацювання тривають упродовж місяця, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як підкреслили в ДПСУ, правоохоронці також "відпрацьовують елементи оперативного реагування на зміни обстановки на українському кордоні".

"Продовжуючи заходи в межах спільної прикордонної операції "Кордон-2021", міжвідомчі прикордонні наряди здійснюють патрулювання місцевості, перевірку дотримання прикордонного режиму, патрулювання річкової ділянки з використанням малих прикордонних катерів", - додали в прикордонній службі.

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Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 01
Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 02
Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 03
Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 04
Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 05
Кордон-2021. На кордоні з Білоруссю Нацгвардія, поліція і прикордонники проводять спільну операцію 06

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Автор: 

Білорусь (7938) Держприкордонслужба ДПСУ (6020) кордон (4773) МВС (3503)


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Топ коментарі
+8
этож ущемление беларускоговорящих прям на границе, срочно несите распятого мальчика у трусиках.
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09.10.2021 15:27
+5
Давно пора, чтобы потом "сюрпризов" не было от Бульбофюрера
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09.10.2021 15:18
+4
..белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:38
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Давно пора, чтобы потом "сюрпризов" не было от Бульбофюрера
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09.10.2021 15:18 Відповісти
этож ущемление беларускоговорящих прям на границе, срочно несите распятого мальчика у трусиках.
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09.10.2021 15:27 Відповісти
Знаєш - спілкувався я на кордоні тому з "сябрами" Ти будеш здивований - на півночі Чернігівщини більше "білоруськомовних" , ніж в самій Білорусі : наші з ними "поліщуцьким" діалектом говорять , а вони з нашими - російською мовою!!!
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09.10.2021 15:41 Відповісти
Кажуть, що це й є, так звана білоруська мова.
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09.10.2021 15:57 Відповісти
Ну не "літературна білоруська" а її розмовний "південно-східний діалект"
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09.10.2021 16:07 Відповісти
..белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:38 Відповісти
Да, есть о чем жалеть. Особенно о коммунизме, комсомоле, колхозах и свинофермах, трудных. Председатель, одним словом
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09.10.2021 15:51 Відповісти
трудоднях
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09.10.2021 15:53 Відповісти
Да, есть о чем жалеть. Особенно:
за вивозкою гною,
за різкою січки,
за шаруванням гектара буряків.
за прополкою ранніх просапних і т. ін,
та і, взагалі, за виробленням мінімуму трудоднів (180 трудоднів на рік), інакше ти дармоїд, трутень, і можуть тебе чекати нові села-висілки в ''несходимих сибірах''.
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09.10.2021 17:58 Відповісти
Очередная дохлая кошка на стол ЗЕбиляток....(
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09.10.2021 15:41 Відповісти
Нікчемна "показуха" у стилі "Зеленський і Квартал"!
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09.10.2021 15:46 Відповісти
трём сотням еврейцев утрудняют шанс сдрыснуть без потерь...
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09.10.2021 16:19 Відповісти
А якщо УСцатий Лука Мудiщев буде картоплею кидатись???
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09.10.2021 18:18 Відповісти
 
 