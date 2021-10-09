Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова.

Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався зберегти свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо.Свобода.

У 2017 році Тедера в Києві знімали естонські журналісти. Підприємець показував їм свою бізнес-імперію в столиці України.

Компанія Arricano, мажоритарним акціонером якої був Тедер до окупації Криму, офіційно володіла торговими центрами в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі та в Сімферополі. ТРЦ "Південна Галерея" в Криму відкрили 3 березня 2014 року, в розпал окупації півострова, коли російські військові блокували українські військові частини.

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"Ми враховували потреби кримчан, ми пообіцяли, що цей торговий центр ми відкриємо, що він буде сучасним, що він буде безпечним, зручним для покупок. Це новий рівень для можливостей кримчан придбати необхідні для них товари", - говорив на відкритті ТРЦ в Сімферополі в березні 2014 року в.о. генерального директора Arricano Ярема Ковалів.

Відразу після окупації півострова Тедер, ймовірно, вибудував наступну схему. Замовник будівництва "Південної галереї" в Сімферополі кримський ТОВ "Вояж-Крим", так зазначено на сайті проєктної компанії. Засновник "Вояж-Крим" ТОВ "Зелене місто" з російського Санкт-Петербурга. Зі свого боку, один із засновників "Зеленого міста" українська фірма "Грандінвест", так зазначено в російських реєстрах, а кінцевим бенефіціарним власником "Грандінвест" є компанія Arricano Ґіллара Тедера.

Але в 2015 році в інтерв'ю "Громадському" естонець про цю заплутану схему промовчав.

"У принципі, близько 250 мільйонів ми вклали в українську економіку. Ми ж будуємо торгові центри і будуємо для українців. Але будівництво - це дуже хороша тема, тому що, в основному, ці матеріали - все місцеве, тому гроші залишаться в будь-якому випадку тут", - говорив Тедер в 2015 році.

Із, ймовірно, особистого листування Тедера, яке потрапило в Крим.Реалії від джерела з української спецслужби і, яке не має права коментувати дані офіційно, відомо, що в листуванні зі своїм британським юридичним консультантом естонський підприємець відкрито називає кримську фірму "Вояж" дочірньою, скаржиться на санкції ЄС.

"Ми повинні чітко відокремити нові інвестиції Arricano в Крим від вже наявних зобов'язань Arricano перед дочірньою кримською компанією. Інакше, як "Вояж" буде оплачувати рахунки будівельних компаній? Arricano навіть не може збільшити капітал "Вояж", адже компаніям із ЄС заборонені інвестиції до Криму", - пише Хіллар Тедер в листі юристу.

Щоб повернути борг кримським будівельним компаніям, Тедер хотів взяти кредит на півострові.

"Поки що прошу Вас підготувати та надати реальні варіанти щодо кредитування ТРЦ в Криму, щоб погасити заборгованості перед будівельниками на суму 12 мільйонів доларів США", - звертається Тедер в листі до своїх топменеджерів.

І тільки в 2017 році естонець знайшов фінансування для своєї фірми в Криму. Начебто домовився з російським державним банком ВТБ.

"У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знайшли з нею загальне розуміння, під яке міг би бути кредит. Можна отримувати гроші упродовж 1 півріччя 2018 року", - пише Тедер у робочій пошті.

Чому Тедер, зважаючи на листування, так не хотів втрачати ТРЦ на півострові? Борис Бабін - експредставник президента України в Криму, який стежить за діяльністю естонського бізнесмена, вважає, що справа не в можливому заробітку від торгового центру.

"У чому проблема кримської нерухомості? Вона не дає великого доходу, це ризикована інвестиція. Ми володіємо нерухомістю і просто через неї прокачуємо кошти. А пишемо це як, нібито, дохід. Це стандартна практика в Криму. Тим самим, але за іншими схемами, а можливо і з тим самим займається і Константинов і Аксьонов. В Аксьонова для цього є ТРЦ у Сімферополі, в Константинова - в Ялті. Це стандартна практика, нехитра схема відмивати кошти", - вважає Борис Бабін.

У 2018 році компанія Тедера Arricano опублікувала річний звіт і в ньому представила всі фінансові дані щодо ТРЦ "Південна Галерея" в Криму. На сайті Лондонської фондової біржі, де розміщені акції Arricano, також зазначено, що компанія тепер володіє і торговим центром у Сімферополі. Журналісти запитали, як Arricano контролює свої активи на окупованому півострові, але навіть за пів року відповіді не отримали.

5 місяців тому схема роботи Тедера в окупованому Криму істотно змінилася. 21 квітня ТОВ "Вояж-Крим" перереєстрували безпосередньо на Тедера з юридичною адресою на материковій Україні.

Чому ж не реагує Євросоюз? Ініціювати розслідування ЄС про порушення Тедера санкцій в Криму повинна Естонія. Так Крим.Реалії пояснили в представництві ЄС в Україні.

"Достовірно відомо, що персональні бізнес-інтереси пана Тедера на підконтрольній території України неодноразово лобіювала влада самої Естонії. Після цього в мене сумніви в тому, чи буде влада Естонії ефективно розслідувати певні порушення з боку самого пана Тедера. Усе ж дуже важко естонській владі, з усією повагою, здійснювати провадження проти найбагатшого клієнта, платника податків власної країни", - стверджує Борис Бабін.

Головний редактор естонського видання Aripaev ( "Ділові відомості") Поліна Волкова описує Тедера як бізнесмена відкритого, такого, який вміє подобатися публіці і одночасно впливового на батьківщині.

"Ми в нашому виданні вже більш як 20 років складаємо рейтинг найбагатших підприємців Естонії, ми вираховуємо капітал кожного підприємця, і Хіллар Тедер один із небагатьох підприємців, які входили до першої трійки цього рейтингу 8 разів", - говорить головний редактор Aripaev Поліна Волкова.

У те, що Тедера захищає естонська влада, журналістка не вірить. Але розповідає, що бізнесмен підтримує фінансово головні політичні партії Естонії.

"У нас можна пожертвувати як приватна особа в Естонії. І Хілллар Тедер один із них. Він жертвує чотирьом найбільшим партіям, які між собою конкурують. У минулому році він пожертвував 240 тисяч євро, і 120 тисяч євро він пожертвував Центристській партії", - розповідає Поліна Волкова.



Київ, 2021. Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час інтерв'ю з журналісткою Крим.Реалії Оленою Ремовською

Про бізнес Хіллара Тедера в окупованому Криму ми запитали в президента Естонії Керсті Кальюлайд, але вона згадала про торговий центр Sky Mall в Києві. Тедер судився за цей ТРЦ зі своїм українським бізнес-партнером. Виграв справу в Лондонському міжнародному арбітражному суді, але в Україні його рішення так і не виконали.

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- За нашою інформацією естонський бізнесмен Хіллар Тедер володіє торговим центром в окупованому Криму "Південна Галерея", його відкрили в 2014-му і він до сих пір працює. Вам щось відомо про це?

- Ні, я знаю тільки про торгові центри, які вкрали в Хіллара Тедера і не повернули йому на материковій Україні, тут в Києві. Це я точно знаю. А про його торгові центри в Криму мені нічого не відомо.

Увесь цей час, з початку окупації Криму, торговий центр в Сімферополі працює. Ми це перевірили, ТРЦ відкритий і зараз. І в ньому, до речі, представлені європейські бренди.



Крим, Сімферополь, ТРЦ "Південна Галерея"

Це означає, що орендарі платять ренту, а компанія "Вояж-Крим" платить податки владі півострова, призначеній Росією.

"Сплачуючи податки в бюджет республіки Крим, будь-яке українське підприємство або підприємство, яке контролюється українською компанією, яке там разташоване, відповідно, здійснює підтримку фінансову окупаційної адміністрації. Коли ви платите, грубо кажучи, один рубль податків, там 0,01 копійки, не має значення скільки, це йде на підтримку окупаційної адміністрації ", - вважає адвокат Костянтин Лікарчук.

Чи порушує Хіллар Тедер українські закони, журналісти запитали в Генеральній прокуратурі і СБУ. Але там повідомили, що кримінальних проваджень щодо естонського бізнесмена і топменеджерів компанії "Аррікано" не було.

Крим.Реалії намагалися зв'язатися з Хілларом Тедером по телефону, але безуспішно. Хоча на інтерв'ю з колегами зі "Схем", не пов'язане з Кримом, Тедер погодився.



Київ. Під час інтерв'ю естонського бізнесмена Хіллара Тедера (ліворуч) проєкту Радіо Свобода, "Схеми"

- Зараз комплексом Sky Mall володіє Сергій Брюховецький. Його компанії віддали Sky Mall під заставу в державний банк, і їм за це держава виплатила 60 мільйонів доларів, дали в кредит. Вам відомо про це? Зараз, по суті, Sky Mall - заставне майно.

- Це, звісно, клас. Тому що, якщо дивитися, що сталося зі Sky Mall за весь цей час, коли підписали договір щодо кредиту "Укрексімбанку", тоді конкретно, здається, в березні місяці Sky Mall був заарештований. І він був заарештований за рішенням суду, в кримінальній справі щодо рейдерства. Як може державний банк видавати 60 мільйонів українського народу під заставу майна, яке було вкрадено, щодо якого йде обговорення, що з ним далі буде? Потрібно його повертати або як?

Журналісти зв'язалися з юристом, який представляє інтереси естонця в Україні, і передали йому питання щодо Криму. Крим.Реалії готові надати слово Хіллару Тедеру.