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"Мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у "ЄС" заявляють про провокації з боку тітушок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція забезпечує правопорядок на заходах в Козині Обухівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

"Опівночі в селі Козин розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців," - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, який поліцейські швидко припинили.

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Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 01
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 02
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 03
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 04
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 05
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 06
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 07

Джерело: t.me/telelug/6683

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Поліція не називає учасників акції, проте в "Європейській солідарності" заявили про організацію проплаченої акції під будинком експрезидента Петра Порошенка в Козині. Так, на це вказує нардеп Ірина Геращенко на своїй facebook-сторінці.

Кажуть, біля ОП сьогодні показують мультики. Хороша ініціатива. В цей час, за ініціативи Банкової, інших дітей примушують за гроші зніматися в низькопробній провокації. ЗМІ рясніють інформацією, що вночі в соцмережах набиралися групи молоді , такса 500-700 грн, для "протесту" під будинком Порошенка. Примітно, олігархічний кишеньковий телеканал Банкової примчав в Козин разом з "протестуючими". Для картинки вдалося зібрати кілька десятків тітушок. На жаль, серед них є неповнолітні," - повідомила вона і додала фото.

Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 08
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 09
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 10
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 11
Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 12

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Депутат Київради Олександр Погребинський в Facebook пише, що "тітушки" провокують конфлікти.

Мирна акція двох громадських організацій під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у ЄС заявляють про провокації з боку тітушок 13

акція (1455) Київська область (4043) Нацполіція (15202) Порошенко Петро (15180) тітушки (189) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+61
А чего эти дурачки хотят?? Скажите им что Порошенко уже давно не действующий президент...пусть расходятся...
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09.10.2021 19:52
+56
Одна з найбільших помилок Порошенка це те, що він думав що він президент розумних громадян. На жаль вибори 2019го засвідчили інакше. 73 відсотка виявилися довбнями.
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09.10.2021 20:03
+51
Чим зеленський відрізняється від януковища ?
Ті самі методи, нові тітушки...
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09.10.2021 19:52
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А мені здається що всі думки, котрі ти вважаєш своїми, вклали тобі в голову Мосійчучка з ;рус-вєсной;.
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09.10.2021 21:32 Відповісти
Ти правий. Тобі це здається.
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09.10.2021 21:34 Відповісти
думка у троляки-подоляки Авотпарашенка просто гениальная! Порошенко нанял титушек против Порошенко
Как связаться с Подолякой и объяснить, что на его ферме аншлаг идиотов?
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09.10.2021 21:39 Відповісти
надо пометить тетушню зеленкой на лбу.
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09.10.2021 21:10 Відповісти
І червоною крапкою,для гарантії.
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09.10.2021 21:15 Відповісти
Каждому миллиардеру всегда работавшему на госслужбе не нравятся встречи с простым народом.
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09.10.2021 21:12 Відповісти
А чого вони до коломойши не ходять ?
Ніхто не платить ?
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09.10.2021 21:15 Відповісти
Непоятно, зачем с Петей встречаться? Собственно, что от НЕГО можно хотеть услышать? Он, вроде, никто и зовут его никак.

Есть версия?
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09.10.2021 21:16 Відповісти
.
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09.10.2021 21:26 Відповісти
Зеленський і його посіпаки привели проплачених тітушок до будинку Порошенка.
Навіть дітьми не погребували.
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09.10.2021 21:15 Відповісти
Припустимо, що це так і є.

Що далі? Що може хотіти отримати Зе в результаті такої дії?

Є версія?
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09.10.2021 21:32 Відповісти
о, тролляка-подоляка Авотпарашенка, и здесь гадит
И это уже просто шедеврально - "порошенко нанял титушек против порошенко" )
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09.10.2021 21:37 Відповісти
Васильев, ты опять СВОИ фантазии выдаешь за факты....

Приводи цитаты, если что-то утверждаешь о ком-то. Иначе, выглядишь нескольно.... странно.
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09.10.2021 21:47 Відповісти
Авотпарашенка, в диалоги с тролем больше вступать не буду. Я и так уже дал тебе заработать на пиво
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09.10.2021 21:51 Відповісти
Опять соскочил.... Что-ж ты такой трусливый, что не способен ответить на простой вопрос?

Дам посказку. Попробуй КОПИРОВАТЬ текст, на который ссылаешься. Тогда не будешь выглядеть так некрасиво.
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09.10.2021 21:58 Відповісти
"порошенко нанял титушек против порошенко"

Васильев, такой цитаты в МОИХ сообщениях нету.

Поздравляю вас, гражданин соврамши!
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09.10.2021 22:05 Відповісти
Троляка Автопарашенка, на кой ляд ты мне сдалось, что б я тебя доподлинно цитировал?! Не дорос ты еще до этого уровня. Просто делаю выводы. Например:
: "Получается, что провокация организована против Зе. Петя может получить халявный бонус в виде образа обиженного борцуна с режимом." Не из этого ли твоего глубокомысленного высера выходит, что порошенко нанял титушек против порошенко, чтобы получить халявный бонус ?
Да уж, на ферме подоляки явный кризис жанра
ВСЕ. НА ПИВО БОЛЬШЕ НЕ ДАМ !!!!!
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09.10.2021 22:18 Відповісти
А весь текст прочитать ты нишмагло? Валее по тексту моего сообщения: "Не думаю, что этот спектакль устроил Петя."

Поздравляю вас, гражданин соврамши!

Кто из нас троляка?

Можешь не ивиняться....
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09.10.2021 22:26 Відповісти
Завтра к офшорному клоуну должны приехать киевляне и спросить про офшоры и манагэров финансирующих днр. Поэтому тупое клоунское чучело пошло типа на опережение и поехало у порошенко. Но порошенко нихера не имеет общего с заврашним движем граждан
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09.10.2021 21:38 Відповісти
Не имеет.... Зе должен получить люлей за такую "самодеятельность"
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09.10.2021 21:49 Відповісти
Ви хочете отримати пояснення неадекватної поведінки пришибейкуватого брехуна ?
То в нього і питайте.
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09.10.2021 21:42 Відповісти
Ви сказали, хто це зробив і не сказали НАВІЩО це було зроблено. Без цього Ваше повідомлення немає ніякого сенсу. Власне, тому я і запитав Вас, про Вашу версію сенсу приводити тітушок.

Зрозуміло, що Ви не знаєте і не можете знати напевно, що там відбуважться. Але Ви стверджуєте, що "Зеленський і його посіпаки привели..."

Як Ви гадаєте, вони це зробили для чого?
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09.10.2021 21:55 Відповісти
версія така - не дивись 95 квартал і у тебе будуть мізки в адекваті. .
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10.10.2021 00:21 Відповісти
Пороблено

@cgtr



Тим кому не подобаються жарти над президентом - не треба було вибирати такого смішного президента.
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09.10.2021 21:15 Відповісти
Нічого,завтра візит до Янелоха,і там точно будуть не Зесцикуни.
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09.10.2021 21:17 Відповісти
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09.10.2021 21:24 Відповісти
ПОСЛЕДНЕЕ выступление нардепа Полякова 04.10.2021.
Через 3 дня - смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
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09.10.2021 21:24 Відповісти
На завтра запланирована акция киевлян у дома офшорной клоунской барыги. Поэтому зе-упыри решили пойти на опережение и устроить шоу возле дома порошенко. Вот только зеленый мародер не учел главное - что президент страны уже два года он, а не порошенко, в том писдеце с тарифами, пандемией, экономикой виноват он а не порошенко
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09.10.2021 21:33 Відповісти
Які тарифи встановили ?
Суму до і при Зеленському назвете ?
Я візьму кулькулятора і порахую.
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09.10.2021 21:43 Відповісти
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09.10.2021 21:48 Відповісти
Друзі, нас знуву тримають за дурнів. Хтось дасть відповідь на питання " навіщо цьому тимчасовому голобородьку блокувати один з маєтків бувшого тимчасового петра останього ? " Це все одні й ти самі підмостки. ! Починаючи з кучми, закінчуючи 95-21-ми кварталами. Чи не пора нам зупиняти цей балаган ?
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09.10.2021 22:18 Відповісти
Г+Г виконує ту ж саму роль , що і "Раша тудей" В ОРДЛО. Перші приїздять на місце сутичок, бо причетні до їх організації?
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09.10.2021 22:22 Відповісти
кожись Гетьману пороблено
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09.10.2021 22:23 Відповісти
Скорее , такой комментатор как ты,витек , является обычной шлюхой, чем АТОшники!
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09.10.2021 22:52 Відповісти
Не путай АТОшников и шлюх, которых нанимают за деньги.
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12.10.2021 08:40 Відповісти
витек, а какое отношение ты имеешь к АТОшникам?
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12.10.2021 21:11 Відповісти
В апреле 14-го пошел в АТО, а что?
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14.10.2021 09:13 Відповісти
Шлюхами являются Ваши зеленский и дерьмак. Ублажают кремлёвскую крысу всеми своими дырами....
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09.10.2021 23:02 Відповісти
Выйдет Петя к ветеранам - окажется участником провокации.

Не выйдет - окажется "ссцыклом".

Вот такую растяжку кто-то устроил для Пети.

У Зе тоже ситуация интересная.

Кто-то пытается устроить общую дестабилизацию в стране. Беня, похоже, должен непрячься. Зе может внезапно стать папередником.

Причем, Пете это сейчас совсем не надо. И Бене это сейчас не надо.

Москалям такое надо. Непонятно, почему полиция такая лояльная. Ждут более агрессивных действий, чтоюы забрать титушню и ветеранов? Если так, то министр МВД - соучастник провокации. Другого пояснения пассивности полиции я не вижу.
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09.10.2021 23:13 Відповісти
ЦЕ відео боти ЗЕленого зрадника банять на Фейсбуці https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4&t=60s
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10.10.2021 00:03 Відповісти
титушки Зе - зеленолобое будущее Україньі . . . .
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10.10.2021 00:15 Відповісти
Не зрозумілі цілі і вимоги мітингуючих.Кому може бути цікавим екс президент? Виключно прокуратурі.
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10.10.2021 09:28 Відповісти
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