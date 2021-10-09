"Мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у "ЄС" заявляють про провокації з боку тітушок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція забезпечує правопорядок на заходах в Козині Обухівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

"Опівночі в селі Козин розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців," - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, який поліцейські швидко припинили.

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Джерело: t.me/telelug/6683

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Поліція не називає учасників акції, проте в "Європейській солідарності" заявили про організацію проплаченої акції під будинком експрезидента Петра Порошенка в Козині. Так, на це вказує нардеп Ірина Геращенко на своїй facebook-сторінці.

Кажуть, біля ОП сьогодні показують мультики. Хороша ініціатива. В цей час, за ініціативи Банкової, інших дітей примушують за гроші зніматися в низькопробній провокації. ЗМІ рясніють інформацією, що вночі в соцмережах набиралися групи молоді , такса 500-700 грн, для "протесту" під будинком Порошенка. Примітно, олігархічний кишеньковий телеканал Банкової примчав в Козин разом з "протестуючими". Для картинки вдалося зібрати кілька десятків тітушок. На жаль, серед них є неповнолітні," - повідомила вона і додала фото.















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Депутат Київради Олександр Погребинський в Facebook пише, що "тітушки" провокують конфлікти.