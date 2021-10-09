"Мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у "ЄС" заявляють про провокації з боку тітушок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція забезпечує правопорядок на заходах в Козині Обухівського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
"Опівночі в селі Козин розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців," - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, який поліцейські швидко припинили.
Джерело: t.me/telelug/6683
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Поліція не називає учасників акції, проте в "Європейській солідарності" заявили про організацію проплаченої акції під будинком експрезидента Петра Порошенка в Козині. Так, на це вказує нардеп Ірина Геращенко на своїй facebook-сторінці.
Кажуть, біля ОП сьогодні показують мультики. Хороша ініціатива. В цей час, за ініціативи Банкової, інших дітей примушують за гроші зніматися в низькопробній провокації. ЗМІ рясніють інформацією, що вночі в соцмережах набиралися групи молоді , такса 500-700 грн, для "протесту" під будинком Порошенка. Примітно, олігархічний кишеньковий телеканал Банкової примчав в Козин разом з "протестуючими". Для картинки вдалося зібрати кілька десятків тітушок. На жаль, серед них є неповнолітні," - повідомила вона і додала фото.
Депутат Київради Олександр Погребинський в Facebook пише, що "тітушки" провокують конфлікти.
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Как связаться с Подолякой и объяснить, что на его ферме аншлаг идиотов?
Ніхто не платить ?
Есть версия?
Навіть дітьми не погребували.
Що далі? Що може хотіти отримати Зе в результаті такої дії?
Є версія?
И это уже просто шедеврально - "порошенко нанял титушек против порошенко" )
Приводи цитаты, если что-то утверждаешь о ком-то. Иначе, выглядишь нескольно.... странно.
Дам посказку. Попробуй КОПИРОВАТЬ текст, на который ссылаешься. Тогда не будешь выглядеть так некрасиво.
Васильев, такой цитаты в МОИХ сообщениях нету.
Поздравляю вас, гражданин соврамши!
: "Получается, что провокация организована против Зе. Петя может получить халявный бонус в виде образа обиженного борцуна с режимом." Не из этого ли твоего глубокомысленного высера выходит, что порошенко нанял титушек против порошенко, чтобы получить халявный бонус ?
Да уж, на ферме подоляки явный кризис жанра
ВСЕ. НА ПИВО БОЛЬШЕ НЕ ДАМ !!!!!
Поздравляю вас, гражданин соврамши!
Кто из нас троляка?
Можешь не ивиняться....
То в нього і питайте.
Зрозуміло, що Ви не знаєте і не можете знати напевно, що там відбуважться. Але Ви стверджуєте, що "Зеленський і його посіпаки привели..."
Як Ви гадаєте, вони це зробили для чого?
@cgtr
Тим кому не подобаються жарти над президентом - не треба було вибирати такого смішного президента.
Через 3 дня - смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
Суму до і при Зеленському назвете ?
Я візьму кулькулятора і порахую.
Не выйдет - окажется "ссцыклом".
Вот такую растяжку кто-то устроил для Пети.
У Зе тоже ситуация интересная.
Кто-то пытается устроить общую дестабилизацию в стране. Беня, похоже, должен непрячься. Зе может внезапно стать папередником.
Причем, Пете это сейчас совсем не надо. И Бене это сейчас не надо.
Москалям такое надо. Непонятно, почему полиция такая лояльная. Ждут более агрессивных действий, чтоюы забрать титушню и ветеранов? Если так, то министр МВД - соучастник провокации. Другого пояснения пассивности полиции я не вижу.