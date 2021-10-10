Вантажівка зіткнулася із маршруткою під Одесою: 2 людини загинули, 6 зазнали травм, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під Одесою сталася смертельна ДТП. Вантажний автомобіль врізався у маршрутку, унаслідок аварії загинуло 2 людини, ще 6 зазнали травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

"45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у бік столиці, зіткнувся з рейсовим автобусом, який був попереду нього", - наголошується в повідомленні.

За попередньою інформаціїєю, два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих доставлено в лікувальні заклади.

У НПУ заявили: "Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції і СОГ із розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та затримання водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу".

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