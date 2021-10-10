Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло. ФОТО
У Татарстані (РФ) літак із 20 парашутистами здійснив жорстку посадку. Борт вилетів із Мензелінська о 9:00 і майже відразу перестав виходити на зв'язок. На борту перебували 20 парашутистів і 2 члени екіпажу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський сайт 112.
За попередньою інформацією, 19 осіб загинули, ще 3 людини зазнали травм різного ступеня тяжкості.
У ГУ МНС по Татарстану підтвердили інформацію про подію. Повідомлення про кількість загиблих і постраждалих державними органами поки не підтверджувалися.
Як повідомляв раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.
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Вообще-то ордынские сообщают что пока на концерт Кобзона отправилось 16 штук. Остальные тяжелые, а значит еще будут падать,
....прямиком в Ад.
дякую , пана Бутусова , за чудову новину 😊
пацаки (читать справа налево) из фильма Кин-дза-дза.
L-410 "жестко" пошел...
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁👍