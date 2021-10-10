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Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло. ФОТО

У Татарстані (РФ) літак із 20 парашутистами здійснив жорстку посадку. Борт вилетів із Мензелінська о 9:00 і майже відразу перестав виходити на зв'язок. На борту перебували 20 парашутистів і 2 члени екіпажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський сайт 112.

За попередньою інформацією, 19 осіб загинули, ще 3 людини зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У ГУ МНС по Татарстану підтвердили інформацію про подію. Повідомлення про кількість загиблих і постраждалих державними органами поки не підтверджувалися.

Читайте також: Росія встановила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф цього року: 29 катастроф і 85 загиблих, - Бутусов

Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло 01
Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло 02

Як повідомляв раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.

Автор: 

авіакатастрофа (1099) росія (65360)


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Топ коментарі
+65
Енота в студию!!!
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10.10.2021 10:26
+57
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10.10.2021 10:31
+52
Погибшим членам и парашатистам желаю крепкого здоровья
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10.10.2021 10:33
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Задорнов сказал что самолёт тяжелее воздуха
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10.10.2021 12:14 Відповісти
Ни понял... они шо десантироваться на Донбасс не будут? А ведь наверняка хотели, уже отпуска оформили...

Вообще-то ордынские сообщают что пока на концерт Кобзона отправилось 16 штук. Остальные тяжелые, а значит еще будут падать,
....прямиком в Ад.
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10.10.2021 12:25 Відповісти
Потом хлопок, задимление и отрицательний плюс 19 почти десантников.
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11.10.2021 16:55 Відповісти
Найголовніше - що впав літак з позначками Повітряно-Космічних сил на фюзеляжі і кілі!
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10.10.2021 13:07 Відповісти
Головне не зупинятися.
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10.10.2021 13:12 Відповісти
Чуйка є що більше всього лайків збере танцюючий єнот...)
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10.10.2021 13:15 Відповісти
Від таких гарних і позитивних новин , на душі настає таке неймовірне полегшення , що аж дух захоплює 👍🏼👍🏼👍🏼😆😀
дякую , пана Бутусова , за чудову новину 😊
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10.10.2021 13:20 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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10.10.2021 13:26 Відповісти
О , це вже быльш менш норм , а то по один два гинули ...літаки тыльки переводили впусту
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10.10.2021 13:32 Відповісти
низко пошол, наверно к дождю
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10.10.2021 13:47 Відповісти
Поздравляю рашистов с успешной ликвидацией орков 😁
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10.10.2021 14:15 Відповісти
Самолет ценой своей жизни ликвидировал российских оккупантов.
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10.10.2021 15:04 Відповісти
Вспомнился пепелац и
пацаки (читать справа налево) из фильма Кин-дза-дза.
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10.10.2021 14:32 Відповісти
Якщо це були прості татари спорстмени, а не військові окупанта, то шкода. Але так буває коли зраджуєш свою батьківщину, і живеш під окупантом. Колись Татарстан знову стане вільним.
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10.10.2021 14:55 Відповісти
реакція рашистського "пересічного" на народження в королівській сім"ї
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10.10.2021 15:19 Відповісти
Мальчик в поле зенитку нашел
L-410 "жестко" пошел...
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10.10.2021 15:35 Відповісти
Ждем посадки корабля "Союз" Пора открівать 4-й десяток,- финал должен быть повяличественнее, аднакось, Еноту приготовиться, надеемся не подведет... "Роскосмос"
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10.10.2021 14:56 Відповісти
Слава Богу, люди не погибли!
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10.10.2021 15:02 Відповісти
Вейшнорія все ще бушує!
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10.10.2021 15:08 Відповісти
еле упал а один выжил все кроме кацапов брятья по крови
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10.10.2021 15:23 Відповісти
Ого!!! 30-й шо они там курят.
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10.10.2021 16:00 Відповісти
шо они там заливают??
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10.10.2021 16:34 Відповісти
Гарні москалі - мертві москалі! Кабздону там вітання передавайте!
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10.10.2021 16:10 Відповісти
Завалились в валежник ..Опять котострофа 😸
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10.10.2021 17:06 Відповісти
О, юбилей, надо отметить!
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10.10.2021 19:13 Відповісти
а что-много еще самолетов осталось??
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10.10.2021 21:00 Відповісти
Нищак за нищаком... то дешевую бормотуху надыбали кокцапы, то самолет тяжелее воздуха... Вангую: муйлуша на подходе.
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10.10.2021 21:04 Відповісти
Вы товой, расеяне не возмущайтесь на реакцию украинских граждан, вы сейчас фашисты оккупанты, а жалеть их граждан деды не велели.
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10.10.2021 21:06 Відповісти
хорошо, но надо больше, кацапы не останавливайтесь, ну а так то самолет упал патамуша тяжелее воздуха
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10.10.2021 21:55 Відповісти
жОсткая посадка, мда... а хлопок, хлопок-то хоть был?
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10.10.2021 22:50 Відповісти
Прекрасно ! Російські фашисти знову понесли втрати в живій силі та техніці .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁👍
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11.10.2021 07:21 Відповісти
а ведь это бумеранг за малазийский самолет. природа помнит и мстит
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13.10.2021 23:47 Відповісти
Все на чому є російська символіка буде утилізоване.
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25.10.2021 19:51 Відповісти
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