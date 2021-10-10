Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло. ФОТО

У Татарстані (РФ) літак із 20 парашутистами здійснив жорстку посадку. Борт вилетів із Мензелінська о 9:00 і майже відразу перестав виходити на зв'язок. На борту перебували 20 парашутистів і 2 члени екіпажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський сайт 112.

За попередньою інформацією, 19 осіб загинули, ще 3 людини зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У ГУ МНС по Татарстану підтвердили інформацію про подію. Повідомлення про кількість загиблих і постраждалих державними органами поки не підтверджувалися.

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Як повідомляв раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, літо 2021 року стало катастрофічним для російської авіації. Причини цього - стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців.