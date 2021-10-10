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Новини Фото Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі розповів про стосунки зі "слугою народу" Ясько: "Ми давно живемо разом. Це велика історія кохання". ФОТО

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, розповів про свої стосунки з нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Для тих, хто цікавиться особистим життям. Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки звучать питання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершені. І вже багато місяців тому я і Ліза Ясько (нардепка від "Слуги народу". - Ред.) поєднали наші долі. Ми давно живемо разом як сім'я із повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним", - написав Саакашвілі.

Дивіться також: Саакашвілі і "слуга народу" Ясько заявили, що закохані одне в одного, - відео записано перед від'їздом до Грузії. ВIДЕО

Він також попросив людей поважати їхнє з Єлизаветою Ясько приватне життя, а також приватність Сандри Рулофс (дружина Саакашвілі, колишня перша леді Грузії. - Ред.). "Я ставлюся до неї (Сандри Рулофс. - Ред.) з глибокою прихильністю, повагою і вдячний їй за неймовірне спільне життя", - зазначив Саакашвілі.

"Зараз я зосереджений на моїй боротьбі і продовжую голодування. Я ставлюся до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", - підсумував експрезидент Грузії.

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Саакашвілі розповів про стосунки зі слугою народу Ясько: Ми давно живемо разом. Це велика історія кохання 01

Нагадаємо, 1 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько опублікувала у Facebook спільне з Міхеілом Саакашвілі відео, де вони заявили, що закохані одне в одного.

Водночас відомо, що Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс. Вони виховують двох синів - Едуарда і Ніколоза. Про їхнє розлучення не повідомлялося.

Крім того, 6 жовтня Сандра Рулофс заявила, що для неї стало несподіванкою опубліковане Ясько відео, де вони із Саакашвілі розповідають, що "кохають одне одного і підтримують".

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+41
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10.10.2021 14:57
+29
Ага конечно. На самом деле, это история неуйомной жады молодого тела с одной строны и проституции с другой
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10.10.2021 14:55
+26
вот эта?

Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев
Глаза его были пусты
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты
Занятие это любил Козлодоев
И дюжину враз ублажал
Кумиром народным служил Козлодоев
И всякий его уважал
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
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10.10.2021 15:06
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Саака: в настоящее время я сосредоточен... ОН НЕМОЖЕТ НАЧЕМ НИБУТЬ ,БЫТЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫМ -ето человек сумбур!!!
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10.10.2021 17:30 Відповісти
Ну смысл обсуждать личную жизнь? Как она связана с проф. деятельностью? Абы клики набрать или желтизны дать? Ну несерьёзно.
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10.10.2021 17:36 Відповісти
Она себя уже царицей Тамарой считала. А вместо этого передачки на кичу носить!
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10.10.2021 17:51 Відповісти
.
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10.10.2021 20:53 Відповісти
Хорошо делать минет ,это еще не любовь.
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10.10.2021 20:55 Відповісти
кому какое дело?
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10.10.2021 21:43 Відповісти
Я заголовок прочитала и опешила! Ничего себе, думаю, каминг-аут? Оказывается, Ясько - женщина.😬 Самое интересное, что Сандра ничего не знала о "завершении отношений" с мужем. Сочувствую тёзке.
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11.10.2021 00:43 Відповісти
Одним словом, прелюбодействует мы давненько
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11.10.2021 06:45 Відповісти
Да Бог с ними, пусть живут и здравствуют.
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17.10.2021 19:07 Відповісти
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