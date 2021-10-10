Саакашвілі розповів про стосунки зі "слугою народу" Ясько: "Ми давно живемо разом. Це велика історія кохання". ФОТО
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, розповів про свої стосунки з нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Для тих, хто цікавиться особистим життям. Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки звучать питання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершені. І вже багато місяців тому я і Ліза Ясько (нардепка від "Слуги народу". - Ред.) поєднали наші долі. Ми давно живемо разом як сім'я із повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним", - написав Саакашвілі.
Він також попросив людей поважати їхнє з Єлизаветою Ясько приватне життя, а також приватність Сандри Рулофс (дружина Саакашвілі, колишня перша леді Грузії. - Ред.). "Я ставлюся до неї (Сандри Рулофс. - Ред.) з глибокою прихильністю, повагою і вдячний їй за неймовірне спільне життя", - зазначив Саакашвілі.
"Зараз я зосереджений на моїй боротьбі і продовжую голодування. Я ставлюся до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", - підсумував експрезидент Грузії.
Нагадаємо, 1 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько опублікувала у Facebook спільне з Міхеілом Саакашвілі відео, де вони заявили, що закохані одне в одного.
Водночас відомо, що Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс. Вони виховують двох синів - Едуарда і Ніколоза. Про їхнє розлучення не повідомлялося.
Крім того, 6 жовтня Сандра Рулофс заявила, що для неї стало несподіванкою опубліковане Ясько відео, де вони із Саакашвілі розповідають, що "кохають одне одного і підтримують".
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