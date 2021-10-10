В Україну прибула технічна допомога від США для посилення безпеки. ФОТОрепортаж
У неділю, 10 жовтня, в аеропорт "Бориспіль" прибув літак із вантажем міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки, про яку домовився Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вашингтона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.
"Крім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів", - розповіли в міністерстві.
Вантажі надходитимуть в Україну кількома партіями. Сьогодні в Україну прибула одна з них.
"Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами", - зазначили в міністерстві.
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будет дивизион "Айлендов" (5 штук)..
А уж путинскую агентуру как это радует ....
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1447206033248735232 7 ч
В Украину прибыла техническая помощь от США ".... за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США, в Україну" Министерство обороны. Таран демонстрирует искусство лизнуть ...
Некий "Конгресс США" принявший решение об этом оказывается не при чем ? Обязательно им об этом расскажем