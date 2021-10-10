В Україну прибула технічна допомога від США для посилення безпеки. ФОТОрепортаж

У неділю, 10 жовтня, в аеропорт "Бориспіль" прибув літак із вантажем міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки, про яку домовився Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

"Крім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів", - розповіли в міністерстві.

Вантажі надходитимуть в Україну кількома партіями. Сьогодні в Україну прибула одна з них.

"Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами", - зазначили в міністерстві.

Читайте також: 3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу









