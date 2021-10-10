УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Фото
13 967 56

Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років. ФОТО

Співробітники поліції затримали банду рейдерів, яка намагалася віджати фермерське господарство в Пологівському районі Запорізької області. Учасникам банди загрожує позбавлення волі терміном до семи років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Інцидент стався ще 7 жовтня, але правоохоронці розповіли про це тільки сьогодні. На територію ферми в Благодатному на трьох автомобілях приїхала банда молодих людей зі зброєю і почала погрожувати керівництву фермерського господарства.

"Хлопці з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, змушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно і віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства", - повідомили правоохоронці.

Читайте також: Аграрії з Харківщини просять допомогу у РНБО

Поліцейські опитали свідків і очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичних пістолети, а також патрони до рушниць і пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.

"Особи всіх чоловіків, які вдерлися на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької і Дніпропетровської областей від 23-х до 31-го року. Усі вони доставлені у відділення поліції для дачі пояснень", - відзначили в МВС.

Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років 01
Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років 02
Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років 03
Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років 04
Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років 05

рейдерство (399) Запорізька область (3620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Люди працювали всю весну і літо. А як прийшла пора забирати врожай, з'явилися стерв'ятники. На вила і в купу гною!
показати весь коментар
10.10.2021 18:27
+16
Если раньше были "шестидесятники" (кто помнит Хрущёвскую оттепель).
То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
показати весь коментар
10.10.2021 18:22
+15
Та ладно, сейчас...
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
показати весь коментар
10.10.2021 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если раньше были "шестидесятники" (кто помнит Хрущёвскую оттепель).
То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
показати весь коментар
10.10.2021 18:22 Відповісти
Та ладно, сейчас...
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
показати весь коментар
10.10.2021 18:36 Відповісти
А можно конкретики добавить? Что именно происходило ?
показати весь коментар
10.10.2021 19:25 Відповісти
Тоже самое и происходило - каждую осень уже много лет сообщают об этих рейдерских захватах.
показати весь коментар
10.10.2021 22:26 Відповісти
Помню, нападение кацапов, преддефолт, выступление Зе в мокшандии. А шо?
показати весь коментар
10.10.2021 20:41 Відповісти
А мне идёт ... Липецк... фабрика... конфеты...
показати весь коментар
10.10.2021 20:48 Відповісти
По всему видно, что ты смотрел только канал "Г+Г".
показати весь коментар
10.10.2021 20:55 Відповісти
Зомбований
показати весь коментар
10.10.2021 20:59 Відповісти
Работал в Липецке? Бееедненький
показати весь коментар
10.10.2021 21:17 Відповісти
Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний.
показати весь коментар
10.10.2021 22:06 Відповісти
Смокчи свого тузіка сам.
показати весь коментар
10.10.2021 23:29 Відповісти
що кацапа, палєво, чи тобі того Тузіка в сраку встромили. де вас таких тупих беруть, навіть класиків ******** не знаєте.
показати весь коментар
11.10.2021 20:59 Відповісти
Аряяяя, била хужэ вы что нипанимаете шикаладные)0)0)))0
показати весь коментар
11.10.2021 01:41 Відповісти
Люди працювали всю весну і літо. А як прийшла пора забирати врожай, з'явилися стерв'ятники. На вила і в купу гною!
показати весь коментар
10.10.2021 18:27 Відповісти
Постійні напади на с\г підприємства - це реклама нових інвестиційних проектів. Інвестиційні няні повторюють її з року в рік.Інвестори реагують члмусь слабо.
показати весь коментар
11.10.2021 03:06 Відповісти
Г+Г вже відбілює Ані Лорак....
https://www.youtube.com/watch?v=vcOy_1Bfhg8
показати весь коментар
10.10.2021 18:27 Відповісти
Так і не дивно. Плюси вже давно кисельовщиною займаються.
показати весь коментар
10.10.2021 18:32 Відповісти
Вооруженное нападение явно с целью убийства и им грозит всего до 7 лет как за хулиганство или коробок конопли. Хотя им даже и того не дадут. Отпустят под подписку или условку как все затихнет иначе бы такого не происходило в Украине.
показати весь коментар
10.10.2021 19:05 Відповісти
на Україні бути фермором "очень харашо".
показати весь коментар
11.10.2021 03:10 Відповісти
Мдя... Зняття мораторію дуже допомогло малому та середньньому фермеру. А на отаких вся продовольча безпека країни тримається. Бо міжнародні трейдерои вивезуть все під корінь. Сировиною. А ви хоч повиздихайте.
показати весь коментар
10.10.2021 19:12 Відповісти
ну нахрен нам этот металолом железяки показали? рыла их бандитские покажите! ведь их не на пленных менять будут.... пусть все вокруг знают и узнают гопников бандюганов что за соседи и знакомые их....а их за решотку и побольше чем 7 давать нужно чтобы другие ссались в штаны от сроков....((
показати весь коментар
10.10.2021 19:26 Відповісти
Не ті вже "Рейдери"...

https://www.youtube.com/watch?v=SGT_9NG2dZk
показати весь коментар
10.10.2021 19:38 Відповісти
К своему стыду не могу понять, что за помпа на нижнем фото. Подумалось, Фабарм - так ни хрена не Фабарм.
Какой-то новый турок, наверное.

**********************
Правильно выше написали - дохрена у нас толерантности.
К тебе ломятся отморозки с оружием.
Что нужно делать?
Правильно.
И закопать.
Тихесенько...
показати весь коментар
10.10.2021 19:39 Відповісти
В США в тех штатах,где разрешают применять оружие в пределах частной територии преступность меньше,чем там,где оружие запрещено

Со слов жителя США
показати весь коментар
10.10.2021 20:51 Відповісти
Да и в Молдове преступность ниже (благодаря праву на ношение короткоствола).
Но дело не в короткостволе, а моральной готовности давать отпор.
Ну, и подготовке, само собой.
С трудом представляю вооруженных додиков-титушек против себя. Хоть с Хатсанами, хоть Фабармами, хоть травматами ПМ, хоть с чем.
Шансов у них совсем мало.
Потому нужно делать так, чтобы у таких додиков не было шансов, куда бы они не приехали на блатной педали.
показати весь коментар
10.10.2021 21:04 Відповісти
никто не позволит оказывать качественное сопротивление преступникам, т.к. могут пострадать люди близкие к правоохранительным, судейским, купнобизнесовым, депутатским и прочим вхожим в небесные сферы
показати весь коментар
11.10.2021 02:09 Відповісти
да, няни начнут волноваться
показати весь коментар
11.10.2021 03:14 Відповісти
потеряйся он говорил ..теперь будет зима\ лето делать на киче неск лет кочцмарить и макарошки переваривать))
показати весь коментар
10.10.2021 19:53 Відповісти
Когда я тут писал что на Украине расстреливают фермеров и отбирают землю, меня зобанили. А то что в год по 300 нападений на фермеров, то такe...
показати весь коментар
10.10.2021 20:30 Відповісти
мож тя забанили за то шо тьі написал... НА Украине?
показати весь коментар
10.10.2021 21:12 Відповісти
Так ві Шевченка Тараса забаньте за єто, Кобзар, чукча не читатєль?
показати весь коментар
10.10.2021 23:39 Відповісти
оце тим підарам які проти нормальної легалізації зброї. От така падаль завжди знайде де купити зброю і прийти до нормальної людини. А був би в фермера арсенал, розтріляв к херам цих дебілів, ті хто б вижили в житті би більше не лізли нікуди.
показати весь коментар
10.10.2021 20:33 Відповісти
Вот как раз фермера и посадят, а этих выпустят. Сперва суды надо реформировать и Конституцию, чтобы тебе не дали 15 лет за самообороны.
показати весь коментар
10.10.2021 20:36 Відповісти
то само собою. Но краще відсидіти живим, ніж лежати в ямі 2 на 1.
показати весь коментар
10.10.2021 20:41 Відповісти
Не факт шо ти досидеш до кiнця.
показати весь коментар
10.10.2021 20:52 Відповісти
Типу: коли навчитеся плавати, ми вам в басейн води наллємо.
показати весь коментар
11.10.2021 12:05 Відповісти
ті дві ружбайки може піти і купити кожен, в т.ч. і фермер, а от застосувати є проблема, ну короткоствол у нас тільки дарують, а нормальна людина купити не може, а ті гондони, ще й розказують, що проти короткоствола і носіння.
показати весь коментар
10.10.2021 22:11 Відповісти
Такие нападения происходят в основном в момент вступления в наследство, и законы написаны так, что землю можно рейдерить, переоформлять в наглую и отбирать у наследников. Этот бизнес стоит на потоке и крышуется на высоком уровне.
показати весь коментар
10.10.2021 20:33 Відповісти
То може інвестняні від Клоуна офшорного?
показати весь коментар
10.10.2021 21:08 Відповісти
ти диви.. у нас же заборонені пістолети. де вони їх взяли? заборонені жеж!
показати весь коментар
10.10.2021 22:05 Відповісти
то гумкоплюйки
показати весь коментар
10.10.2021 22:12 Відповісти
і макар? ну добре, можна переводити подих тоді.. нехай бавляться.
показати весь коментар
11.10.2021 02:44 Відповісти
а що макар, демілітаризують і Вій називається, щоб гумкою плюватись
показати весь коментар
11.10.2021 20:49 Відповісти
А гумоплюйки хіба в канцтоварах продаються?
показати весь коментар
11.10.2021 12:06 Відповісти
там само де і ті дві ружбайки, і купити не набагато складніше.
показати весь коментар
11.10.2021 20:51 Відповісти
Зелена влада «дуже глибоко стурбована за фермері», такого в Україні небуло, а тепер знову…
показати весь коментар
10.10.2021 22:57 Відповісти
Не можу зрозуміти. Приїхали бандюки, з зброєю, а їм лише ДО 7 років. Це як? Ці потвори хотіли віджати як ВСЮ власність так і врожай. Може пора рейдерам давати ВІД 15 років?
Який сенс щось робити, коли може приїхати бидлота котра НЕ хоче працювати, а лише віджати. І їм буде лише до 7 років, а потім за добру поведінку вони вийдуть через 4-5 років.
ПРИВАТНА власність це ФУНДАМЕНТ на якому тримається вся економіка. І тих хто зазіхає повинні суворо карати включаючи пожиттєве.
Пора скасувати "інститут тупих тутішок". Тому і не їдуть інвестори.
показати весь коментар
11.10.2021 11:15 Відповісти
Тоді ніхто в рейдери не захоче йти. а якже тоді переросподіляти власність?
показати весь коментар
11.10.2021 12:07 Відповісти
У ********* світі починає панувати соціальна модель держави - наприколад у ЮАР і деяких країнах як що ти залишив дім на декілька днів і туди заселились бомжі, ти не маєш права їх виганяти, а всі платіжки залишаються на тобі. Отака лабуда і ще багато іншого.
Думаю по новому закону який треба прийняти по тітушкам і рейдерам можна відкривати вогонь з вогнепальної зброї без попередження
показати весь коментар
11.10.2021 15:29 Відповісти
а при нормальных законах непрошенных гостей мог всретить старенький СКС
показати весь коментар
11.10.2021 11:20 Відповісти
облом у инветснянь зеплесени
показати весь коментар
11.10.2021 12:24 Відповісти
І після цього вони кажуть що не треба дозволяти громадянам володіти вогнепальною зброєю
показати весь коментар
11.10.2021 15:24 Відповісти
 
 