Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років. ФОТО
Співробітники поліції затримали банду рейдерів, яка намагалася віджати фермерське господарство в Пологівському районі Запорізької області. Учасникам банди загрожує позбавлення волі терміном до семи років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Інцидент стався ще 7 жовтня, але правоохоронці розповіли про це тільки сьогодні. На територію ферми в Благодатному на трьох автомобілях приїхала банда молодих людей зі зброєю і почала погрожувати керівництву фермерського господарства.
"Хлопці з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, змушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно і віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства", - повідомили правоохоронці.
Поліцейські опитали свідків і очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичних пістолети, а також патрони до рушниць і пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.
"Особи всіх чоловіків, які вдерлися на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької і Дніпропетровської областей від 23-х до 31-го року. Усі вони доставлені у відділення поліції для дачі пояснень", - відзначили в МВС.
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То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
https://www.youtube.com/watch?v=vcOy_1Bfhg8
https://www.youtube.com/watch?v=SGT_9NG2dZk
Какой-то новый турок, наверное.
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Правильно выше написали - дохрена у нас толерантности.
К тебе ломятся отморозки с оружием.
Что нужно делать?
Правильно.
И закопать.
Тихесенько...
Со слов жителя США
Но дело не в короткостволе, а моральной готовности давать отпор.
Ну, и подготовке, само собой.
С трудом представляю вооруженных додиков-титушек против себя. Хоть с Хатсанами, хоть Фабармами, хоть травматами ПМ, хоть с чем.
Шансов у них совсем мало.
Потому нужно делать так, чтобы у таких додиков не было шансов, куда бы они не приехали на блатной педали.
Який сенс щось робити, коли може приїхати бидлота котра НЕ хоче працювати, а лише віджати. І їм буде лише до 7 років, а потім за добру поведінку вони вийдуть через 4-5 років.
ПРИВАТНА власність це ФУНДАМЕНТ на якому тримається вся економіка. І тих хто зазіхає повинні суворо карати включаючи пожиттєве.
Пора скасувати "інститут тупих тутішок". Тому і не їдуть інвестори.
Думаю по новому закону який треба прийняти по тітушкам і рейдерам можна відкривати вогонь з вогнепальної зброї без попередження