Озброєна банда хотіла відібрати ферму в Запорізькій області, рейдерам загрожує до 7 років. ФОТО

Співробітники поліції затримали банду рейдерів, яка намагалася віджати фермерське господарство в Пологівському районі Запорізької області. Учасникам банди загрожує позбавлення волі терміном до семи років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Інцидент стався ще 7 жовтня, але правоохоронці розповіли про це тільки сьогодні. На територію ферми в Благодатному на трьох автомобілях приїхала банда молодих людей зі зброєю і почала погрожувати керівництву фермерського господарства.

"Хлопці з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, змушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно і віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства", - повідомили правоохоронці.

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Поліцейські опитали свідків і очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичних пістолети, а також патрони до рушниць і пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.

"Особи всіх чоловіків, які вдерлися на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької і Дніпропетровської областей від 23-х до 31-го року. Усі вони доставлені у відділення поліції для дачі пояснень", - відзначили в МВС.









