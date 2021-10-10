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Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції Київської області склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство" на одного з учасників акції протесту під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції.

"Поліція Київської області продовжує забезпечувати громадську безпеку під час проведення мирної акції на Обухівщині. Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зараз публічний порядок в Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецпризначенці. Крім того, на місці події перебуває керівництво головного управління Нацполіціі в Київській області та керівництво Обухівського районного управління поліції.

"Поліція Київщини закликає учасників акції дотримуватися у своїх діях норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - закликають правоохоронці.

Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 01
Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 02
Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 03
Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 04
Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 05
Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка 06

Як повідомлялося, в суботу ввечері біля будинку Порошенка сталися зіткнення між групами людей - одні намагалися прорватися до будинку, звинувачуючи Порошенка в співпраці з Медведчуком в 2014-2015 роках, інші - його захищали.

Читайте також: Тітушки прориваються в будинок Порошенка в Козині. ВIДЕО

Пізніше Петро Порошенко звинуватив чинного президента України Володимира Зеленського в організації проплачених протестів біля свого будинку в селі Козин.

Удень у неділю під будинком Порошенка знову почалася акція протесту.

Нацполіція (15186) Порошенко Петро (15179) зіткнення (167) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+37
Ничему тупая власть не учится. Достойные наследники Овоща.

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10.10.2021 18:35
+33
Т.е. применение слезоточивого газа и арматуры зе-тушками - это мелкое хулиганство?

Зато разрисованная дверь ЗЕ ОПы - это покушение на жизнь и здоровье нашей ЗЕ-манюни.
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10.10.2021 18:38
+28
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10.10.2021 18:42
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А шо такое Парашенка?
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10.10.2021 19:23 Відповісти
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10.10.2021 19:09 Відповісти
С Петрушки помаленьку сдирают маску...
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10.10.2021 19:11 Відповісти
Досить чіхати лайном і брехнею , а пора спуститися на землю і осмилити
реальність !

Порошенко відстоював украінські принципи і продовжує це робити із честю і достоінством !

А на всякого роду , антиукраїнську мразоту , йому начхати , бо ви , як щури ховаєтесь від нормальних людей !

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10.10.2021 19:23 Відповісти
Слухай, у нас тут на Цензорі поважні люди, а не "одноклассники"!
Думаєш, нам цікаво читати, як лікарі зараз вовтузяться із твоїм співпляшником Петрушкою?
Пальонку дудлити не треба, волоцюги!
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10.10.2021 20:01 Відповісти
Цікаво, яких габаритів це було б фулюганство, якби протестували біля ОП або бубочкооселі?
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10.10.2021 19:15 Відповісти
У-у-у,а що би було, якщо от такий "сабантуй"закатали б парашисти біля палацу *****?
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10.10.2021 19:28 Відповісти
Та нічого особливого. Одразу по них бімбу з білим фосфором, і прах їхньому пуху...
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10.10.2021 19:56 Відповісти
Кумовья...
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10.10.2021 19:22 Відповісти
Це ти так хочеш щоб було? А насправді це не так.
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10.10.2021 19:32 Відповісти
Так може и в СДПУо Парашенка небыло?
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11.10.2021 11:15 Відповісти
успокойся купріку.
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11.10.2021 12:56 Відповісти
иди учи арихметику...
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11.10.2021 13:23 Відповісти
вивчив. можу тебе навчити.
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11.10.2021 16:14 Відповісти
Твої тупі сумніви , троляко , тут нікого не цікавлять , так як Мертветчук ,
це кум кремлівського ублюдка , з яким Порох , на одному метрі
Ср@ ти не сяде і про це свідомі украінці знають
тому , пишіть щось від себе , а не по методичці !)
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10.10.2021 19:27 Відповісти
А що тут робить зелена дрисня під польським прапором?
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10.10.2021 20:31 Відповісти
Знову захрестили. Так хто там і чого від ******* вимагав?
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10.10.2021 19:22 Відповісти
зелені продовжують кидати свій лохторат.

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10.10.2021 19:24 Відповісти
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10.10.2021 19:29 Відповісти
Дрібничка, але... Чомусь дуже приємно читати кукурікання дебілоїдів, кинутих через хій )))

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10.10.2021 20:07 Відповісти
Шыкарно.
Т.е. в промзонах подросло поколение, которое не помнит, как Янык свою титушню голодную бросил замерзать в Мариинке.
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10.10.2021 22:10 Відповісти
Почему плакаты зарисовали?
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10.10.2021 19:25 Відповісти
У них і спитай 😡
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10.10.2021 19:28 Відповісти
Українською запитай, бо вже мало хто удмуртську розуміє.
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10.10.2021 19:31 Відповісти
В Украине делить людей по языку удумал, как овощ? Неудивительно.
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10.10.2021 19:37 Відповісти
Ось тут цікаво, продовжуй.
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10.10.2021 19:40 Відповісти
Ти обісрався ігогокович, як завжди. Невдалий приклад в тебе з януковичем.
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10.10.2021 19:46 Відповісти
*********** , як ознака кацапа , не може сприйматись позитивно.
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10.10.2021 21:01 Відповісти
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10.10.2021 19:38 Відповісти
зуб даю😀і стверджую про те , що зелені потвори дуже скоро тікатимуть
із Украіни , тільки потрібно пильнувати , щоби далеко не втекли 😡😠
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10.10.2021 19:41 Відповісти
так треба пильнувати і судити ані при перемозі кинутися владу і крісла ділити - як завжди в Україні. може досить ділити крісла і одразу після перемоги починати вичіщати нашу землю від мерзот відправляючи їх на тюрму. згадайте кого з тітушні антимайдану - посадили ? нікого. от і маємо те що маємо - тітушки старі і молоді зростають в чисельності.
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10.10.2021 20:09 Відповісти
Сергій Семенюк +25% @arh_semen



Воєнкоми, збирайте врожай, то ж призов іде.
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10.10.2021 20:25 Відповісти
І в які війська потім таку "еліту"?
Хоча... із розмінуванням ситуація складна... ну ви зрозуміли
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10.10.2021 20:29 Відповісти
та і окопьі ніхто не одміняв
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10.10.2021 21:03 Відповісти
А кримінальну справу за пограбування приватного магазинчику "Козак" недалеко від садиби Порошенка чому не відкрили?
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10.10.2021 21:50 Відповісти
Отдайте педро ещё одну чоколядную фабрику!
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10.10.2021 22:59 Відповісти
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