Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка. ФОТОрепортаж
Співробітники поліції Київської області склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство" на одного з учасників акції протесту під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції.
"Поліція Київської області продовжує забезпечувати громадську безпеку під час проведення мирної акції на Обухівщині. Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що зараз публічний порядок в Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецпризначенці. Крім того, на місці події перебуває керівництво головного управління Нацполіціі в Київській області та керівництво Обухівського районного управління поліції.
"Поліція Київщини закликає учасників акції дотримуватися у своїх діях норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - закликають правоохоронці.
Як повідомлялося, в суботу ввечері біля будинку Порошенка сталися зіткнення між групами людей - одні намагалися прорватися до будинку, звинувачуючи Порошенка в співпраці з Медведчуком в 2014-2015 роках, інші - його захищали.
Пізніше Петро Порошенко звинуватив чинного президента України Володимира Зеленського в організації проплачених протестів біля свого будинку в селі Козин.
Удень у неділю під будинком Порошенка знову почалася акція протесту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реальність !
Порошенко відстоював украінські принципи і продовжує це робити із честю і достоінством !
А на всякого роду , антиукраїнську мразоту , йому начхати , бо ви , як щури ховаєтесь від нормальних людей !
Думаєш, нам цікаво читати, як лікарі зараз вовтузяться із твоїм співпляшником Петрушкою?
Пальонку дудлити не треба, волоцюги!
це кум кремлівського ублюдка , з яким Порох , на одному метрі
Ср@ ти не сяде і про це свідомі украінці знають
тому , пишіть щось від себе , а не по методичці !)
Т.е. в промзонах подросло поколение, которое не помнит, как Янык свою титушню голодную бросил замерзать в Мариинке.
із Украіни , тільки потрібно пильнувати , щоби далеко не втекли 😡😠
Воєнкоми, збирайте врожай, то ж призов іде.
Хоча... із розмінуванням ситуація складна... ну ви зрозуміли