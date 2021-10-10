Поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на учасника акції протесту під будинком Порошенка. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції Київської області склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство" на одного з учасників акції протесту під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції.

"Поліція Київської області продовжує забезпечувати громадську безпеку під час проведення мирної акції на Обухівщині. Станом на 15:00 один з учасників акції вчинив дії, що порушують громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зараз публічний порядок в Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецпризначенці. Крім того, на місці події перебуває керівництво головного управління Нацполіціі в Київській області та керівництво Обухівського районного управління поліції.

"Поліція Київщини закликає учасників акції дотримуватися у своїх діях норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - закликають правоохоронці.













Як повідомлялося, в суботу ввечері біля будинку Порошенка сталися зіткнення між групами людей - одні намагалися прорватися до будинку, звинувачуючи Порошенка в співпраці з Медведчуком в 2014-2015 роках, інші - його захищали.

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Пізніше Петро Порошенко звинуватив чинного президента України Володимира Зеленського в організації проплачених протестів біля свого будинку в селі Козин.

Удень у неділю під будинком Порошенка знову почалася акція протесту.