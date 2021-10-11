Після реставрації в Полтаві вперше за 10 років відкриється філармонія, - ОДА. ФОТОрепортаж

Полтавська філармонія найближчим часом відкриється після реставрації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

Зазначається, що філармонія є пам'ятником архітектури місцевого значення. Раніше тут розташовувалася хоральна синагога. Близько 10 років в результаті пожежі артисти філармонії залишилися без сцени. Відтоді музикантам доводилося по всьому місту орендувати репетиційні кімнати, складські приміщення для зберігання музичних інструментів і костюмів, а також проводити переважно виїзні концерти.

В рамках програми "Велике будівництво" за рік утеплили фасад філармонії, замінили вікна та двері, відремонтували ґанок і встановили пандуси, відновили зал для глядачів, балкон, фоє, танцювальні та хорові зали, встановили систему вентиляції та електропостачання.

"Цей мистецький заклад після театру імені Гоголя стане другим обласним майданчиком із сучасною технікою, куди можна буде запрошувати артистів національного рівня. У залі – понад 320 глядацьких місць. Філармонія є туристичним магнітом області та однією з найбільш доступних будівель для маломобільних людей", - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Загальна вартість реставрації становила майже 92 млн грн. Фінансували роботи за підтримки Президента України, за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.

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Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в цьому році стартувала "Велика реставрація" - програма з відновлення видатних історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини, яка розрахована на декілька років.







