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Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Цими вихідними в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці проводили зходи з протидії незаконному переміщенню прекурсорів через кордон. В результаті проведених заходів прикордонники оперативно-розшукової підрозділи ОКПП "Київ" спільно зі співробітниками СБУ та митниками запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, шість українок поверталися до Києва авіарейсом з Шарм-ель-Шейха.

Правоохоронці оглянули багаж і ручну поклажу жінок і виявили в валізах велику кількість таблеток з вмістом прекурсору. Проведений експрес-тест підтвердив, що в складі таблеток міститься псевдоефедрин.

Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 01

Всього жінки перевозили 395 250 таблеток, загальною вагою 79 кг.

Порушниць притягли до відповідальності за порушення митних правил.

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Таблетки вилучено та направлено на експертизу. Орієнтовна їх вартість становить 12 млн грн.

Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 02

Тривають заходи зі встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, що псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 03
Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 04
Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 05
Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 06
Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба 07
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) наркотики (1448) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+12
Щоб так , "внахалку", перти, не маскуючи , наркоту - треба буть або повністю "відбитим на голову" , або буть впевненим , що тебе "шмонать" не будуть ! Найбільш вірогідна версія : "збій" на каналі - митник чи "погранєц" виявився "не тим" , з ким "порішали"...
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11.10.2021 11:13
+9
Скорее всего это профессиональные перевозчицы и "египетский коридор" у них давно отработан а вот что случилось в Борисполе,почему произошел сбой это интересно. На "авось" такие партии не ходят.
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11.10.2021 11:22
+8
экспресс-тестер на запрещенные препараты и взрывчатку
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
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11.10.2021 11:07
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"Пока муху не убьём - никто варить не будет!"
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11.10.2021 11:00 Відповісти
"Не лезь на мою территорию". Гениальный серил.😂
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11.10.2021 11:16 Відповісти
кто-то без вкусняшки остался...
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11.10.2021 11:01 Відповісти
Добре дівчата погуляли і відпочили 😀
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11.10.2021 11:02 Відповісти
То ат галави.
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11.10.2021 11:02 Відповісти
Все включено?
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11.10.2021 11:02 Відповісти
приємне з корисним)))
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11.10.2021 11:04 Відповісти
І? В нормальних країнах цю худобу би стратили. В нас же це біосміття вийде через 7 років. Можливо раніше. І вгадайте чим вони будуть займатись?
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11.10.2021 11:05 Відповісти
Иран, Абхазія, Філіпіни, Китай...
які ще нормальні країни ти знаєш?))
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11.10.2021 11:06 Відповісти
ОАЭ, США.
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11.10.2021 12:16 Відповісти
в США за наркотики смертна кара?
Негрів вже б не залишилось.
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11.10.2021 13:29 Відповісти
подивись по штатам. Таких потвор як ці самки потрібно страчувати. А ще краще провести тотальну інспекцію на наркоту серед ВСІХ українців. Це досить неважко зробити. ну але то таке "права людини" коли ЇМ вигідно і нема прав взагалі коли Вам.
Я ось не можу зрозуміти наших дЄпутанів які до цих пір дозволяють продавати сімена коноплі. Тупо правда? А так є. Чи це хтось залишив собі бізняк.
Китайців би, вони би показали ЯК треба боротись.
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11.10.2021 20:30 Відповісти
А що це термінал такий?

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11.10.2021 11:05 Відповісти
экспресс-тестер на запрещенные препараты и взрывчатку
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
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11.10.2021 11:07 Відповісти
Хотіли дівчатка не погано піднятися , а опустилися до буцегарні !
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11.10.2021 11:05 Відповісти
Щоб так , "внахалку", перти, не маскуючи , наркоту - треба буть або повністю "відбитим на голову" , або буть впевненим , що тебе "шмонать" не будуть ! Найбільш вірогідна версія : "збій" на каналі - митник чи "погранєц" виявився "не тим" , з ким "порішали"...
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11.10.2021 11:13 Відповісти
лекарство везли, однако...от скуки ))
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11.10.2021 11:06 Відповісти
оказывается они туда не только за аниматорами ездят
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11.10.2021 11:08 Відповісти
проституція у їх віці вже не така прибуткова
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11.10.2021 11:08 Відповісти
Ха..Даже в их возрасте 79 кг даже на шестерых проблематично спрятать в естественных полостях тела,поэтому решили не заморачиваться и везти сырье прям в ведре.
Интересно,эти "труженицы" случайно не из ЛДНР вырвались?
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11.10.2021 11:17 Відповісти
Саме дивне, що вони самі себе здали коли наділи наплічник з листям коноплі.

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11.10.2021 11:12 Відповісти
Лохушки
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11.10.2021 11:24 Відповісти
Як вони пройшли митний контроль в Єгипті, цікаво.
В мене там навіть камінчики з пляжу відібрали.
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11.10.2021 11:12 Відповісти
Вот вот...
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11.10.2021 11:19 Відповісти
Скорее всего это профессиональные перевозчицы и "египетский коридор" у них давно отработан а вот что случилось в Борисполе,почему произошел сбой это интересно. На "авось" такие партии не ходят.
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11.10.2021 11:22 Відповісти
Так в "тупую переть" через таможню, это надо быть уверенным на 100 процентов шо все в шоколаде, но походу шо то не сработало!!! И цап царап!!!
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11.10.2021 11:34 Відповісти
Почему то на сто один процент уверенность что эти "украинки" из одного табора и каждая как минимум "Мать-героиня" так что до тюрьмы здесь дело вряд ли дойдёт,через месяц другой в Турции объявятся.
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11.10.2021 11:16 Відповісти
Вы думаете это ромы?
Ну если они окажутся родственницами Дьопьёша Зеленского,так им помогут еще багаж до такси донести.
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11.10.2021 11:21 Відповісти
Вам уже Зеленский везде видится?? Он та тут с какого боку?? Так просто языком ляпнуть - А!!!! ЭТО ВСЕ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!
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11.10.2021 11:28 Відповісти
Не в курсе темы - не лезь в дискуссию.
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11.10.2021 11:44 Відповісти
Ну и причем тут как я то "припудренная мама" на всю голову?? Там по лицу видно - не обременено интеллектом... Она могла ребенка назвать хоть говном, ничего в его судьбе не изменилось..
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11.10.2021 12:19 Відповісти
Не тратьте своё время
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11.10.2021 14:29 Відповісти
А почему инструкция на мове РФ?
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11.10.2021 11:17 Відповісти
вот такие суки подсаживают наших детей на наркоту....
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11.10.2021 11:20 Відповісти
Шли гуськом друг за дружкой с одинаковыми чемоданами. Только идиот таможеник не обратил бы внимания.
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11.10.2021 11:20 Відповісти
Не,ну тетки реально охамели...
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11.10.2021 11:20 Відповісти
Надо было в себя впихивать. По 13 кг на рыло выходит.
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11.10.2021 11:21 Відповісти
Все так було добре, а от Борисполі шось пішло не так.
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11.10.2021 11:26 Відповісти
Чем народ думает везя "такой багаж"???
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11.10.2021 11:26 Відповісти
При владі наркомани, ось і вирішили що мона везти.
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11.10.2021 11:39 Відповісти
Щось пішло не так... Але нічого, щас порєшают і ніфіга їм не буде. Мало того, і товар віддадуть.
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11.10.2021 11:40 Відповісти
Дополню: В ЭТОТ РАЗ что-то пошло не так.
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11.10.2021 12:08 Відповісти
Та да, стажер просто какой-то на смене попался )
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11.10.2021 20:49 Відповісти
От курицы тупые, ну мозгов нет, еще и так в открытую везти...
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11.10.2021 12:05 Відповісти
100% не первый раз, поэтому нюх потеряли
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11.10.2021 12:14 Відповісти
Та не просто менты сменились, а с этим ничё не заносили
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11.10.2021 20:48 Відповісти
... и по видимому, имеют отношение к аптечному бизнесу.
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11.10.2021 12:24 Відповісти
Таких трудяг нужно включить в зесборную по тяжелой атлетике.
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11.10.2021 12:52 Відповісти
 
 