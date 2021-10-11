Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Цими вихідними в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці проводили зходи з протидії незаконному переміщенню прекурсорів через кордон. В результаті проведених заходів прикордонники оперативно-розшукової підрозділи ОКПП "Київ" спільно зі співробітниками СБУ та митниками запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, шість українок поверталися до Києва авіарейсом з Шарм-ель-Шейха.
Правоохоронці оглянули багаж і ручну поклажу жінок і виявили в валізах велику кількість таблеток з вмістом прекурсору. Проведений експрес-тест підтвердив, що в складі таблеток міститься псевдоефедрин.
Всього жінки перевозили 395 250 таблеток, загальною вагою 79 кг.
Порушниць притягли до відповідальності за порушення митних правил.
Таблетки вилучено та направлено на експертизу. Орієнтовна їх вартість становить 12 млн грн.
Тривають заходи зі встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, що псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
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які ще нормальні країни ти знаєш?))
Негрів вже б не залишилось.
Я ось не можу зрозуміти наших дЄпутанів які до цих пір дозволяють продавати сімена коноплі. Тупо правда? А так є. Чи це хтось залишив собі бізняк.
Китайців би, вони би показали ЯК треба боротись.
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
Интересно,эти "труженицы" случайно не из ЛДНР вырвались?
В мене там навіть камінчики з пляжу відібрали.
Ну если они окажутся родственницами Дьопьёша Зеленского,так им помогут еще багаж до такси донести.