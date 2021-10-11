Шість громадянок України повернулися з Єгипту з 79-ма кг псевдоефедрину на 12 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Цими вихідними в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці проводили зходи з протидії незаконному переміщенню прекурсорів через кордон. В результаті проведених заходів прикордонники оперативно-розшукової підрозділи ОКПП "Київ" спільно зі співробітниками СБУ та митниками запобігли незаконному переміщенню через митний кордон України прекурсорів в особливо великих розмірах з приховуванням від контролю", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, шість українок поверталися до Києва авіарейсом з Шарм-ель-Шейха.

Правоохоронці оглянули багаж і ручну поклажу жінок і виявили в валізах велику кількість таблеток з вмістом прекурсору. Проведений експрес-тест підтвердив, що в складі таблеток міститься псевдоефедрин.

Всього жінки перевозили 395 250 таблеток, загальною вагою 79 кг.

Порушниць притягли до відповідальності за порушення митних правил.

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Таблетки вилучено та направлено на експертизу. Орієнтовна їх вартість становить 12 млн грн.

Тривають заходи зі встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, що псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".











Фото: сайт Держприкордонслужби