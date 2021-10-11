З'їхав з дороги і перекинувся на бік: На Полтавщині внаслідок ДТП загинув водій автобуса, 10 пасажирів травмовано. ФОТО (оновлено)

На Полтавщині автобус з'їхав з проїжджої частини дороги і перекинувся на бік. Постраждали 10 пасажирів і водій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

ДТП сталася сьогодні близько 6:40 на 174 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Карпилівка Лубенського району.

За кермом перебував 56-річний водій. Автобус, який прямував з Луганщини до Києва, з'їхав з проїжджої частини дороги і перекинувся на бік.

В автобусі на момент ДТП перебували 22 пасажири і два водії. В результаті ДТП водієві і десяти пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує обставини та причини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції додали, що 56-річного водія доставили в лікарню, де він пізніше помер. Ще десять пасажирів, перебували в автобусі в момент ДТП, обстежують лікарі.

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