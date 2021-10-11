Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Спільники діяли вночі, заздалегідь знали про відсутність власників у будинках і шляхом підбору ключів проникали в приміщення, звідки забирали цінності і техніку. Також слідчі поліції довели причетність зловмисників до пограбування киянина. Фігуранти перебувають під вартою.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час реалізації оперативної інформації оперативники столичного главку поліції на вулиці Лесі Українки затримали трьох іноземців, які вночі скоїли дві квартирні крадіжки на території Голосіївського району.

У спільників виявили та вилучили речові докази, а саме золоті прикраси, гроші в національній та іноземній валюті, колекційні монети, техніку та відмички.

Також дивіться: Поліцейські викрили крадіжку деревини на Буковині. ФОТО

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, фігуранти не мають у столиці постійного місця проживання й приїхали до Києва, аби незаконно збагатитися.

"Зловмисники діяли вночі та заздалегідь знали, що у квартирах відсутні власники. Шляхом підбору ключа потрапляли в оселю, де швидко починали шукати цінності, а після скоєного втікали на таксі. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці іншої держави, 1990, 1993 та 1994 років народження", - зазначив Кочкадамян

Також дивіться: Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









Слідчі Голосіївського управління поліції за погодженням із процесуальними керівниками повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Іноземці перебувають під вартою.

Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.