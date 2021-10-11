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Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Спільники діяли вночі, заздалегідь знали про відсутність власників у будинках і шляхом підбору ключів проникали в приміщення, звідки забирали цінності і техніку. Також слідчі поліції довели причетність зловмисників до пограбування киянина. Фігуранти перебувають під вартою.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час реалізації оперативної інформації оперативники столичного главку поліції на вулиці Лесі Українки затримали трьох іноземців, які вночі скоїли дві квартирні крадіжки на території Голосіївського району.

У спільників виявили та вилучили речові докази, а саме золоті прикраси, гроші в національній та іноземній валюті, колекційні монети, техніку та відмички.

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Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, фігуранти не мають у столиці постійного місця проживання й приїхали до Києва, аби незаконно збагатитися.

"Зловмисники діяли вночі та заздалегідь знали, що у квартирах відсутні власники. Шляхом підбору ключа потрапляли в оселю, де швидко починали шукати цінності, а після скоєного втікали на таксі. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці іншої держави, 1990, 1993 та 1994 років народження", - зазначив Кочкадамян

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Групу іноземців-квартирників затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція 01
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція 02
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція 03
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві. Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - поліція 04

Слідчі Голосіївського управління поліції за погодженням із процесуальними керівниками повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Іноземці перебувають під вартою.

Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Автор: 

злодійство (395) Київ (19520) пограбування (576) Нацполіція (15191)


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Топ коментарі
+11
Не трудно догадаться. Весь такой "бизнес" строго распределён между уголовными группировками,например наркота,угоны авто ,автоподставы,вокзальные грабежи . Зная эти расклады вы без труда узнаете и "иностранцев". Рискну предположить что домушники это гости из солнечной Грузии.
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11.10.2021 12:05
+9
Иностоанцы конечно же из ПОСТ СОВКОВЫХ СТРАН
КТОТО ВВЕДЁТ наконец визы с этими странами ?
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11.10.2021 11:52
+3
От 3 до 6 лет им грозит. Смешно. Потерпевшие дольше будут восстанавливать свое имущество. Вот когда преступников серьезно будут судить тогда может и прекратятся ети ограбления
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11.10.2021 11:56
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Иностоанцы конечно же из ПОСТ СОВКОВЫХ СТРАН
КТОТО ВВЕДЁТ наконец визы с этими странами ?
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11.10.2021 11:52 Відповісти
Иностранцы из какой страны?
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11.10.2021 11:56 Відповісти
Не трудно догадаться. Весь такой "бизнес" строго распределён между уголовными группировками,например наркота,угоны авто ,автоподставы,вокзальные грабежи . Зная эти расклады вы без труда узнаете и "иностранцев". Рискну предположить что домушники это гости из солнечной Грузии.
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11.10.2021 12:05 Відповісти
на первой фотке есть ровные куски бумаги, ни к чему не годные, даже подтереться, но именуемые деньгами на оккупированных территорий Молдовы
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11.10.2021 12:10 Відповісти
короче кацапы, чтобы не палиться, через преднестровье просочились.
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11.10.2021 12:12 Відповісти
хачі
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11.10.2021 12:17 Відповісти
От 3 до 6 лет им грозит. Смешно. Потерпевшие дольше будут восстанавливать свое имущество. Вот когда преступников серьезно будут судить тогда может и прекратятся ети ограбления
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11.10.2021 11:56 Відповісти
Не прекратятся. Существуют люди, которым что на воле, что в тюрьме, один хрен. Да и большинство бандюганов не думает о последствиях, грабежи это их смысл жизни.
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11.10.2021 12:01 Відповісти
Совершенно верно. Многие люди в том числе и оперативники в воровстве например допустим телефона ищут логику и не могут понять что логики здесь нет вообще,просто увидев на столе телефон,даже самый дерьмовый вор не оценивает его а и не думает что на него упадёт подозрение,он просто его берёт и всё. А делать логические умозаключения оставляет лохам. Пусть они себе голову ломают. Кстати как правило воришка ворующий спонтанно вообще не поддаётся никакой логике и на него очень редко падает подозрение ведь это "так не логично".
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11.10.2021 12:14 Відповісти
Значит только отстрел. Иначе я расцениваю ето как то что государство прикрывает бандитов. Почему в Украине нет закона о защите своей собственности? Или как любят говорить, что нельзя ставить человеческую жизнь на одни весы с вещами или деньгами. Так ето бандиты ставят свою жизнь дешевле чужих вещей. К тому же почему то никто почему то не учитывает что ограбленные хозяева потеряли десятилетия своей жизни вкалывая на заводе чтобы купить себе ту или иную вещь. Или сколько ограбленные хозяева квартиры потеряют здоровья и нервов переживая грабеж.
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11.10.2021 12:22 Відповісти
во-во. Правильно було б перераховувати фінансовий збиток у роки життя.
Тоді і визначатись з відповідною карою за таке.
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13.10.2021 01:55 Відповісти
В Британии в старые добрые времена за кражу со взломом полагался пеньковый галстук. Все равно воровали, правда, рецидивистов не было
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11.10.2021 12:02 Відповісти
Ну вряд ли так как у нас воруют. Каждый третий дом обнесли. Притом до того обнаглели что воруют даже при хозяевах, травят и стреляют собак перед грабежом. А они же знают что если их поймают то им ничего не будет. Или пырнут хозяина ножом и убегут. Закон же на стороне преступников потому что преступниками писан. Почему я должен защищать страну а в ето же время я не имею права защищать себя, свою семью и свой дом? Чем ета страна и заводы Ахметова лучше моего дома?
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11.10.2021 12:26 Відповісти
временно исполняющий обязанности начальника Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян Источник:

Аваков ушел, но дело его живет
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11.10.2021 11:57 Відповісти
Из преднестровья, кацапы короче
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11.10.2021 12:03 Відповісти
кацапів ніхто не любить, але вони по розбою, а це хачі. їхнього головного взяли в Грузії, от тепер криши немає і будуть відловлювати.
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11.10.2021 20:41 Відповісти
Хачики
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11.10.2021 12:11 Відповісти
зазвичай вони, любимі)))
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11.10.2021 12:16 Відповісти
срасії?
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11.10.2021 12:16 Відповісти
І ці іноземці, бюсь об заклад - грузини.
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11.10.2021 12:19 Відповісти
А вы слышали новость о том, что трое украинских парней в Махачкале приставали к дагестанской девушке и избили дагестанского парня, который за неё заступился?
Вот и я не слышал...
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11.10.2021 12:22 Відповісти
Согласен. Потому что в Украине живут терпилоиды. Вместо того чтобы придти соседу на помощь, будут смотреть и радоваться а если кто поймает преступника и начнет его мутузить то еще сбегутся рабы и начнут защищать преступника мол онижелюди
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11.10.2021 12:36 Відповісти
А якщо дізнаються, що сусід голосував не за їхнього гетьмана, то ще й допоможуть злочинцю сусіда добити...
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11.10.2021 17:42 Відповісти
100 процев из Грузии - их там щимят, так они в к нам ломяться
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11.10.2021 12:27 Відповісти
після реформ великого реформатора, що має відсидіти тепер багато років в тюрмі, там красти нема що
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11.10.2021 20:43 Відповісти
Шведи мабуть, або фіни...
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11.10.2021 13:00 Відповісти
Швейцарці скоріш за все.
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11.10.2021 16:51 Відповісти
Вот к чему привел безвиз с ЕС. Доколе ещё люксембуржцы будут быковать в Украине?
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11.10.2021 13:49 Відповісти
Выйдут под небольшие залоги и продолжат...
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11.10.2021 14:44 Відповісти
Какие-то у них лица невыразительные...
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11.10.2021 16:20 Відповісти
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11.10.2021 21:31 Відповісти
шли с квартиры три грузина
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11.10.2021 19:25 Відповісти
Не надо грузин в Украину пускать. Они по всему миру засветились, как неисправимые воры.
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11.10.2021 21:26 Відповісти
"... и заранее знали, что в квартирах отсутствуют собственники." Від кого - алкаша вахтьора. Коли вже цим блекам зроблять візовий режим, або на принципах паритету - скільки українців заїхало туди скільки ж чебуреків пускати до нас. Але то не поможе - погран і міграційна служби корумповані згори донизу, уздовж і впоперек.
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12.10.2021 11:04 Відповісти
Чому весь час пики цих крімінальників закривають,"оні же тожє наши люди"...
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12.10.2021 16:09 Відповісти
Какие задумчивые лица у этих персонажей.
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13.10.2021 08:00 Відповісти
 
 