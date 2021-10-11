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Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У ході операції поліцейські знищили понад 11 мільйонів рослин маку і конопель, які вирощувалися на площі понад 400 гектарів.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами розпочато 2729 кримінальних проваджень. Наразі у 1022 кримінальних провадженнях правопорушникам уже повідомлено про підозру. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомив заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитро Кононенко.

Щорічний комплекс заходів під умовною назвою "Мак", який проводився з 21 травня до 23 вересня був спрямований на виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також недопущення надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Працівники поліції перевіряли не лише приватні домоволодіння, а також землі сільськогосподарських підприємств.

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За словами заступника начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитра Кононенка, за час відпрацювання правоохоронці виявили найбільші за всю історію проведення операції 432 га незаконних посівів. Загалом знищено понад 11 мільйонів нарковмісних рослин, зокрема, майже 174 тисячі рослин маку та понад 11 мільйонів кущів конопель.

"Так, у результаті проведення операції "МАК" розпочато 2729 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого статтею 310 Кримінального кодексу України, це – незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель). У 1022 кримінальних провадженнях правопорушникам уже повідомлено про підозру", – зазначив Кононенко.

Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 01

Зокрема на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, який обладнав територію власної земельної ділянки системою поливу, де вирощував рослини коноплі та займався їх переробкою. У зловмисника вилучено 1900 кущів нарковмісних рослин та 40 кг канабісу. За цінами "чорного" ринку вартість вилученої наркосировини складає понад 11 мільйонів гривень.

А через місяць на Закарпатті на території фермерського господарства, а саме під приміщенням де утримувалися свійські тварини, зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 626 рослин коноплі, 6 кг канабісу, лабораторне обладнання (системи крапельного поливу, вентиляції, електричні датчики та пристрої для вимірювання кислотності ґрунту). На "чорному" ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менше 5 мільйонів гривень.

Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 02

Уже п’ятий рік поспіль для виявлення незаконних посівів рослин маку та конопель, які розташовані у важкодоступних місцях або приховані серед посівів сільськогосподарських культур працівники поліції використовують аеророзвідку. Так, у 19 регіонах за допомогою безпілотників виявлено 171 факт незаконного посіву наркосировини.

Так, у липні на Київщині на території фермерських угідь правоохоронці виявили чотири ділянки засіяні нарковмісними рослинами, загальною площею майже 14 соток, які були заховані серед соняшникового поля. Загалом правоохоронці нарахували 3 526 рослин коноплі.

Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 03

"Такий високий результат став можливим завдяки злагодженим та професійним діям усіх органів та підрозділів Національної поліції. Тож ми й надалі продовжуємо виявляти та знищувати незаконні посіви рослин снотворного маку та коноплі, щоб наша держава не перетворилася в країну постачальника наркосировини", – підсумував Кононенко.

Також дивіться: Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 04
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 05
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 06
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 07
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 08
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 09
Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція 10

Автор: 

наркотики (1449) Нацполіція (15193)


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Топ коментарі
+13
Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли, площадью 2 гектара. После чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.
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11.10.2021 13:08
+11
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11.10.2021 13:18
+8
Вы лучше преступников ловите. Чем вам мак и конопля которые в Украине с ипокон веков выращеваемые селянами, не угодили? Уже и забыл вкус настоящих пирожков с маком, не то что ваши магазинные пирожки с дерьмом.
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11.10.2021 13:09
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Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли, площадью 2 гектара. После чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.
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11.10.2021 13:08 Відповісти
№101
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11.10.2021 13:15 Відповісти
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11.10.2021 13:18 Відповісти
Зєля обкурене ***#О....
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11.10.2021 13:24 Відповісти
Вы лучше преступников ловите. Чем вам мак и конопля которые в Украине с ипокон веков выращеваемые селянами, не угодили? Уже и забыл вкус настоящих пирожков с маком, не то что ваши магазинные пирожки с дерьмом.
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11.10.2021 13:09 Відповісти
они убирают конкурентов. Проверочное слово НЕЗАКОННАЯ
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11.10.2021 13:11 Відповісти
на последнем фото знатный косячек получился
=============
если бы не были идиотами, по передали бы канабис медикам.
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11.10.2021 13:09 Відповісти
Ето бесплатная, с нее навара чинушам никакого, а значит ее запретить. Аваков лучше с Афгана доставит по золотой цене, как и синтетические наркотики вместо отечественного бесплатного мака. У нас борятся с конкурентами а не с наркоманией. Мусора сами наркотой и барыжат но узнают что кто то свое выращивает то закроют на полную катушку.
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11.10.2021 13:14 Відповісти
От водки каждый день пачками дохнут но водку не запрещают, от конопли еще никто не умер но конопля запрещена. Оденьте еще трусы на голову и ходите придурки.
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11.10.2021 13:11 Відповісти
Был у меня знакомый, в рот не брал ни капли спиртного, зато у него косячок всегда с собой был. Работал, кстати, на спиртзаводе

Так вот, травка его и доконала, высушила до анорексичного состояния. Врачи именно так и сказали, одно из неприятных последствий конопли - полностью пропадает аппетит и человек часто банально забывает поесть. Его пытались лечить, но было поздно. Когда умер, он весил 46 кг, при росте под 190см.
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11.10.2021 18:50 Відповісти
травка его и доконала, высушила до анорексичного состояния. Врачи именно так и сказали, одно из неприятных последствий конопли - полностью пропадает аппетит и человек часто банально забывает поесть

Пишіть ще, виявляється, що коли "тягне на хавчик"та вмикається свинка- це перший крок до анорексичного анурезу???
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11.10.2021 19:07 Відповісти
То, что ты пишешь - это обычное состояние у людей, пыхнувших пару раз в жизни. Я тоже считаю, что изредка баловаться травкой - куда безопаснее алкоголя. А вот если человек в 35 каждый день дымит, как паровоз, причем без конца, у него включаются прямо противоположные механизмы. Аналог - алкоголики со стажем от ста грамм водки вырубаются так, как обычный здоровый человек от поллитры. Главное - не переходить черту.
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11.10.2021 19:15 Відповісти
залишайтесь із власною думкою, але описаний вами стан- це залежність від зовсім іншого "кайфування"... По вашій аналогії, виходить, що з роками "маріхуанщики" окурюються за пів затяжки, що занесло із сусіднього балкону.
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11.10.2021 19:23 Відповісти
Если что, вены у него всегда были в порядке Он сам гордился тем, что у него трава - единственный источник кайфа. Так что тезис "от травы ещё никто не умер" - точно такой же ложный, как и "от воды ещё никто не умер". Бывает, что люди тонут...
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11.10.2021 19:43 Відповісти
кожен має право.., але ви не праві...
Описаний вами у США- сидів би на креку та подібній хімії, а що поглинав ваш "коноплянець"- у паталогоанатома треба було питати.
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11.10.2021 19:57 Відповісти
В наших условиях человек, не выпавший окончательно из социальной жизни (друзья, работа и т.д.) длительное время ежедневно может сидеть только на траве, только она сравнительно доступна во всех смыслах. Остальное всё - только для "особых случаев". Ну, или речь идет о каком-нибудь клоуне, который на рояле, таким доступен и крэк, и экстази, и мет, и всё остальное. Или об опустившихся совсем людях, которые за очередную дозу отдадут всё.
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11.10.2021 21:55 Відповісти
бажаючий щось взнати пізнавальне для себе, знайде потрібне в інеті... Свою думку я висловив, попросив би не поширювати нісенітниці, але... чому вірити вам- вирішувати вам же...
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12.10.2021 01:21 Відповісти
наоборот. после конопли жрешь весь холодильник...
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11.10.2021 23:15 Відповісти
"Наркомани на городі" (с)

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11.10.2021 13:14 Відповісти
Наркоманы в ВР и ОП.
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11.10.2021 13:15 Відповісти
И там тоже.
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11.10.2021 13:17 Відповісти
Уж не Вофка сеял и сажал?
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11.10.2021 13:15 Відповісти
Наркоманы всегда найдут наркоту как бы вы ее не запрещали. То что вы уничтожаете посевы делает наркоту только дороже на радость наркодиллерам типо Авакова. Зато наркоманам приходится воровать и грабить чтобы купить очередную дозу вместо того чтобы пойти на свой огород и уколоться и никого не трогать. Власть своими действиями только распространяет преступность.
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11.10.2021 13:19 Відповісти
Интересно кто сдал чувака который выращивал коноплю в подвале под сараем.
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11.10.2021 13:21 Відповісти
Тоже подумалось, что про дроны менты заливают. Как можно было теплицу под сараем с дрона обнаружить?
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11.10.2021 18:52 Відповісти
Тих, хто заробляє на наркотиках потрібно так само спалювати на полях як і сам наркотик....
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11.10.2021 13:26 Відповісти
Их бы усилия, даже часточку, да на мой огород!!! Им бы цены не было!!! Точняком вырастили тонну помидоров, и 2 тонны огурецов, продали и накупили себе травы по самые "помидоры", и не клятый и не мятый и на свободе!!!
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11.10.2021 13:27 Відповісти
Афганистан.
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11.10.2021 13:36 Відповісти
Объемы нелегальных посадок травы в Украине куда меньше объемов выращенного в США. Это с одной стороны. А с другой - это ты явно не понимаешь, сколько мака выращивалось и выращивается в Афганистане. Там по сути ничего, кроме этого мака и не растёт. Просто там климат и почва такая, что там больше ничего и вырастить нельзя. Это, конечно, никак не оправдывает наркоторговцев, но, пока не будет альтернативы, там так и будут растить мак.
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11.10.2021 18:56 Відповісти
Весь наркотрафик принадлежит мусарам и сбу, все что типа "накрывается", делается для показателей и только не работающих с выше перечисленными организациями!
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11.10.2021 13:47 Відповісти
конопля и мак это национальные культурные типы наших растений (в ненаркотическом смысле). почему-то в некоторых развитЫх странах марихуана официально легализирована, причем как наркотик. у нас сейчас даже булку с приличным маком не найдешь.
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11.10.2021 13:54 Відповісти
Фермеры знатоки своего дела. Фсе по науке. Разметка. Капельный полив. Ютуб-канал.
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11.10.2021 14:13 Відповісти
Запретите уже тогда и украинские НАРКОМАНСКИЕ (по вашему) праздники типо Маковея, Спаса. А так же наркоманские национальные украинские костюмы, которые испокон веков шьют из конопли.
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11.10.2021 14:55 Відповісти
Завжди хотів запитати:
Як людство виживало тисячі років, доки не вигадали мусорів для боротьби з наркозлочинністю?
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11.10.2021 17:37 Відповісти
якось виживало, сам же ж пишеш... А як без твого Бубачки- оце дивина?
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11.10.2021 19:12 Відповісти
попий водички
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11.10.2021 22:56 Відповісти
тобі допомогло?
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12.10.2021 01:10 Відповісти
мабуть, багато хто таки не зрозуміє, але і мак і коноплі нагадують невозвратні спогади і запахи дитинства та юності (це Сумщина та Полтавщина), без наркоманського ГИГИ, тоді такого не було, а були маківки з дитячий кулак, які можна було висипати просто в рота або поїсти смачнючі бабини пиріжки з маком, і які полегшили останні дні мого діда у німецькій тюрмі (баба робила з маку йому якись заспокійливий напій і приносила, коли могла).. та коноплі, що росли просто скрізь, як бур"ян, який дивно пахне...(
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11.10.2021 18:29 Відповісти
тем кто выращивает и распространяет - пожизненное ...
ведь те кто покупает - обкурятся нах , а потом глаза навыкате , по газам и на встречку летят, убивать ни в чём ни повинных
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11.10.2021 23:33 Відповісти
а спиртозаводи ?
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12.10.2021 00:18 Відповісти
 
 