Виявлено рекордну площу посіву снодійного маку та конопель, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У ході операції поліцейські знищили понад 11 мільйонів рослин маку і конопель, які вирощувалися на площі понад 400 гектарів.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами розпочато 2729 кримінальних проваджень. Наразі у 1022 кримінальних провадженнях правопорушникам уже повідомлено про підозру. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомив заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитро Кононенко.

Щорічний комплекс заходів під умовною назвою "Мак", який проводився з 21 травня до 23 вересня був спрямований на виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також недопущення надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Працівники поліції перевіряли не лише приватні домоволодіння, а також землі сільськогосподарських підприємств.

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За словами заступника начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитра Кононенка, за час відпрацювання правоохоронці виявили найбільші за всю історію проведення операції 432 га незаконних посівів. Загалом знищено понад 11 мільйонів нарковмісних рослин, зокрема, майже 174 тисячі рослин маку та понад 11 мільйонів кущів конопель.

"Так, у результаті проведення операції "МАК" розпочато 2729 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого статтею 310 Кримінального кодексу України, це – незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель). У 1022 кримінальних провадженнях правопорушникам уже повідомлено про підозру", – зазначив Кононенко.

Зокрема на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, який обладнав територію власної земельної ділянки системою поливу, де вирощував рослини коноплі та займався їх переробкою. У зловмисника вилучено 1900 кущів нарковмісних рослин та 40 кг канабісу. За цінами "чорного" ринку вартість вилученої наркосировини складає понад 11 мільйонів гривень.

А через місяць на Закарпатті на території фермерського господарства, а саме під приміщенням де утримувалися свійські тварини, зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 626 рослин коноплі, 6 кг канабісу, лабораторне обладнання (системи крапельного поливу, вентиляції, електричні датчики та пристрої для вимірювання кислотності ґрунту). На "чорному" ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менше 5 мільйонів гривень.

Уже п’ятий рік поспіль для виявлення незаконних посівів рослин маку та конопель, які розташовані у важкодоступних місцях або приховані серед посівів сільськогосподарських культур працівники поліції використовують аеророзвідку. Так, у 19 регіонах за допомогою безпілотників виявлено 171 факт незаконного посіву наркосировини.

Так, у липні на Київщині на території фермерських угідь правоохоронці виявили чотири ділянки засіяні нарковмісними рослинами, загальною площею майже 14 соток, які були заховані серед соняшникового поля. Загалом правоохоронці нарахували 3 526 рослин коноплі.

"Такий високий результат став можливим завдяки злагодженим та професійним діям усіх органів та підрозділів Національної поліції. Тож ми й надалі продовжуємо виявляти та знищувати незаконні посіви рослин снотворного маку та коноплі, щоб наша держава не перетворилася в країну постачальника наркосировини", – підсумував Кононенко.

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