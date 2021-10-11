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Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінницькій області поліцейські затримали 16-річну дівчину за підозрою у вбивстві матері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла в поліцію від її свекрухи 9 жовтня. Заявниця повідомила, що жінка зникла напередодні ввечері.

За словами начальника карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, після надходження повідомлення, поліцейські розпочали розшукові заходи із залученням кінологічної служби. Під час обстеження території села правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині було тіло зниклої жінки, прикидане камінням та старим одягом. На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої.

За попередньою інформацією слідства, під час сварки у приміщенні кухні підозрювана завдала матері близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в недіючий колодязь водопостачання. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в хаті, сховала свій закривавлений одяг та знаряддя вбивства – кухонний ніж.

Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання 01

Підозрювану затримали в процесуальному порядку. Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років.

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Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання 02

Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання 03
Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

Вінницька область (1017) Нацполіція (15193) вбивство (3094)


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Топ коментарі
+21
Молодежь деградирует с катастрофической быстротой, надо запретить показывать 95 балаган и передачи похожие на квартал которые превращают неукрепшие мозги в дебилов
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11.10.2021 13:40
+21
Валера. Телек не актуально. Молодежь вся в тик-токе. Да что там молодежь. Виталя Кличко давно уже там, а Поплавок кафедру тик-токерную себе заделал. Будет там с девочками молоденькими тусить.
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11.10.2021 13:44
+9
А який відсоток батьків знають наведені вами імена?
Послухати совкодрочерів, так вони всі поголовно на Шекспірі та Байроні виховувалися, а з музики тільки Шопен та Моцарт ну, іноді під дощик і Баха слухали. А клятих водіїв маршруток- любителів шансона до нас американці заслали.
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11.10.2021 14:46
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без слов !!!!
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11.10.2021 13:37 Відповісти
фильм ужасов какой-то..
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11.10.2021 21:18 Відповісти
Молодежь деградирует с катастрофической быстротой, надо запретить показывать 95 балаган и передачи похожие на квартал которые превращают неукрепшие мозги в дебилов
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11.10.2021 13:40 Відповісти
Валера. Телек не актуально. Молодежь вся в тик-токе. Да что там молодежь. Виталя Кличко давно уже там, а Поплавок кафедру тик-токерную себе заделал. Будет там с девочками молоденькими тусить.
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11.10.2021 13:44 Відповісти
Согласен! Ну тогда когда нет возможности контролировать соцсети то тогда поступают так как когда-то заявил один видный дэятэл - Нэт человека нэт проблем.
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11.10.2021 13:50 Відповісти
юний орел
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11.10.2021 14:09 Відповісти
вiд джерел до джерел.
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11.10.2021 14:14 Відповісти
И музон поппсовый зауральский. А застявлять слушать оперу и читать аристотеля, кафку, байрона, шекспира, и т.д. каждый день. Глядишь, и выростеть что-то дельное.
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11.10.2021 14:04 Відповісти
если Кафку читать - то именно такой результат и будет!
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11.10.2021 14:34 Відповісти
А если не читать?
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11.10.2021 22:54 Відповісти
Ты права! Но тебе, Пидлога, как раз можно Кафку читать, Швейка с его кирзовым юморком перебить все равно невозможно засел на три поколения вперед в твоей ментальности)
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13.10.2021 12:24 Відповісти
А який відсоток батьків знають наведені вами імена?
Послухати совкодрочерів, так вони всі поголовно на Шекспірі та Байроні виховувалися, а з музики тільки Шопен та Моцарт ну, іноді під дощик і Баха слухали. А клятих водіїв маршруток- любителів шансона до нас американці заслали.
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11.10.2021 14:46 Відповісти
Не «заставлять», а прививать,.,Любое принуждение ведёт к краху. Только вот кто «прививать» будет
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12.10.2021 09:43 Відповісти
И сюда, под убийство, 95.Как примитивно, на уровне 95...Надо тогда запретить-"Кто сверху","дизель шоу", "Кто против блондинок", "Однажды под Полтавой", "Женский квартал", и это только то что пришло в голову, на вскидку. Это ты Валера,сказал для рекламы 95.?
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12.10.2021 07:10 Відповісти
ну я нічого з переліченого, крім 95 кварталу, ніколи не чув і не бачив, хіба можливо дізель-шоу трохи щось знайоме. А все інше - набір слів. Все ж таки саме 95 квартал є найбільш масовим продуктом і виховав найбільшу кількість зебільного бидла
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12.10.2021 09:49 Відповісти
воспитала. минус две жизни
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11.10.2021 13:44 Відповісти
тіктоки з інстаграмами тренують суто спинномозкові реакції й паралізують встановлення причинно-наслідкових зв'язків
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11.10.2021 13:45 Відповісти
А в кого там чи тут розвинені причинно-наслідкові зв'язки? Подивіться з початку на дідусів з бабусями, а потім на батьків...
Чи ви ще вірите в совкову мантру про найкращу в світі савєйскую освіту?
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11.10.2021 14:53 Відповісти
жуткое дело..
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11.10.2021 13:53 Відповісти
Конец времен, турбуленция, сценарии развития все тупее и тупее...
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11.10.2021 13:55 Відповісти
самоубийство с отсрочкой
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11.10.2021 14:04 Відповісти
Кто бы сомневался, что торчат вухи рузьге мира - матросская тельняшка и куча обоссаных ватников..
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11.10.2021 14:07 Відповісти
Только жёсткая диктатура интеллигенции может спасти общество)) Интеллигенция, это в принципе интеллектуальный средний класс. Зачистить общество от быдла так же как быдло зачищало интелигенцию (в т.ч. и украинскую) после 1917го уже, к сожалению, не получиться. Обыдление это глобальная мировая тенденция и целенаправленная програма левых псевдоэлит.
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11.10.2021 14:10 Відповісти
Що там інтелігент Ульянов писав про іншу інтелігенцію? Це, ви про ту інтелігенцію, яка один на одного доноси строчила? Ви взагалі знайомі з науковими колами? Оті селяни морально чистіші від більшості наукових інтелігентів.
З давніх давен вченні мужі намагалися не просто знищити свого опонента, а й його учнів та його школу з ідеями. Якраз інтелігенція дає соціопатам інструменти знищення мільйонів. Робочий люд простіше, не настільки розвинений.
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11.10.2021 14:59 Відповісти
Если честно, то совсем не могу представить как 16 летняя сама (!) смогла погрузить тело на тачку
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11.10.2021 14:12 Відповісти
Какая нахер - девочка???
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11.10.2021 14:32 Відповісти
Но около 30 ударов ножом по родной маме тебя не удивляет? В состоянии аффекта и от запаха и вида крови,не то что на тачку, а в кузов "Белаза" забросишь...
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12.10.2021 07:14 Відповісти
Кстати, опубликовано сегодня на "Обозревателе""Смущает их (соседей)и то, как хрупкий ребенок мог перетащить тело матери, запрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. Вызвал вопросы еще один момент: на видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а в релизе полиции говорится о примерно тридцати ударах."

Девочка (Александра Майсурадзе)от первого брака, отца лишили родительских прав
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12.10.2021 18:19 Відповісти
Дотично

На кадрах суцільні злидні і вгодовані поліцейські
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11.10.2021 14:15 Відповісти
Мама доцю вилупила в 15 років!
Як виховувала, те і отримала!
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11.10.2021 14:25 Відповісти
считать умеешь, болван? Матери 35 лет.
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11.10.2021 14:29 Відповісти
Зачем считать? У нас люди любят сами придумать факты и позлорадствовать над чужим горем. Хотя на другом ресурсе, многие маман обсерают, потому что 19 лет для дитя, это писец как рано и именно этот фактор привел к такому концу. Я вот думаю, а когда не рано?( В 40?
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11.10.2021 14:42 Відповісти
В селе где жил мой дед, было принято жениться в 19-20 лет и сразу заводить детей.По обычаю, собирались все родственники и за месяц-два строили дом новобрачным.
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11.10.2021 15:26 Відповісти
Це де таке село, виходить женились до армії або замість армії.
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11.10.2021 19:51 Відповісти
Що ж ти доколупуєшся. Це означає, що ті, що "непригодні" до армії були, то таким чином і женилися. А ті що були "пригодні", то одружувалися пізніше, вже після армії. Ну я так зрозумів.
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11.10.2021 22:58 Відповісти
Закон об обязательном призыве вышел только в 1925 году, а до того РККА была добровольческой армией.
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12.10.2021 18:59 Відповісти
Учи историю, закон об обязательном призыве вышел только в 1925 году, а до того РККА была добровольческой армией.
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13.10.2021 10:05 Відповісти
Вообще нечего рожать если с психикой проблемы.
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11.10.2021 15:44 Відповісти
ну попробуй запрети дебилам трахаться. Они больше ничего и не умеют.
А, не - еще жрать и спать.
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11.10.2021 21:20 Відповісти
А смартфон, танчики, тик-ток?Или это уже не дебилы?
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12.10.2021 18:57 Відповісти
чому дивуватися?.. дебілятори-телеканалізації не втомлюються "міняти жінку" та "холосцяти".........
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11.10.2021 14:41 Відповісти
Поколєніє Тік Ток.
Знущання з закону Божого до добра не доводить націю.
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11.10.2021 15:19 Відповісти
Як виховала, так і отримала. Карма однако
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11.10.2021 17:08 Відповісти
Та, жінки у гніві втрачають всякий контроль. Дурна, по*єрить пів життя через емоції.
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11.10.2021 19:09 Відповісти
Не знаючи подробиць, то і нема що коментувати. А так, звісно, печаль повна. Новина не з кращих...
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11.10.2021 23:00 Відповісти
Причины убийства не известны
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11.10.2021 23:03 Відповісти
Суцільна деградація.
Скрізь.
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12.10.2021 07:30 Відповісти
 
 