Майже З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчина вбила матір і викинула тіло в недіючий колодязь водопостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Вінницькій області поліцейські затримали 16-річну дівчину за підозрою у вбивстві матері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницькій області.
Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла в поліцію від її свекрухи 9 жовтня. Заявниця повідомила, що жінка зникла напередодні ввечері.
За словами начальника карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, після надходження повідомлення, поліцейські розпочали розшукові заходи із залученням кінологічної служби. Під час обстеження території села правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині було тіло зниклої жінки, прикидане камінням та старим одягом. На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої.
За попередньою інформацією слідства, під час сварки у приміщенні кухні підозрювана завдала матері близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в недіючий колодязь водопостачання. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в хаті, сховала свій закривавлений одяг та знаряддя вбивства – кухонний ніж.
Підозрювану затримали в процесуальному порядку. Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.
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А, не - еще жрать и спать.
Знущання з закону Божого до добра не доводить націю.
Скрізь.