44 км маршруту від Сєверодонецька до Золотого відновили на Луганщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

На маршруті повністю замінили дорожнє полотно, з урахуванням сучасних норм навантажень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Луганщини.

"Цей маршрут складається з двох ділянок автомобільних доріг Р-66 і Т-13-16 загальною протяжністю 44 кілометри", - інформують в автодорі.

Дорога йде від КПП "Демино-Олександрівка" через Сватове, Лисичанськ, Гірське та інші населені пункти області. Її ремонт почався минулого року в межах інфраструктурної програми президента.

У межах програми "Велике будівництво" на маршруті повністю замінили дорожнє полотно, з урахуванням сучасних норм навантажень. Останнім етапом стало встановлення сигнальних стовпчиків і нанесення розмітки методом холодного пластику.

"Використання холодного пластику для розмітки забезпечує кращу видимість, підвищує безпеку руху, створює функціональне й естетично привабливе покриття", - пояснює Служба автомобільних доріг.

До кінця поточного року на Луганщині відремонтують 241 км доріг, а загалом за програмою "Велике будівництво" в 2020-2021 рр. капітальним і поточним ремонтом охоплено 461 км автодоріг області.

Нагадаємо, говорячи про програму "Велике будівництво", президент Володимир Зеленський заявив, що дороги мають бути вітриною країни.

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