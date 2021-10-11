44 км маршруту від Сєверодонецька до Золотого відновили на Луганщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж
На маршруті повністю замінили дорожнє полотно, з урахуванням сучасних норм навантажень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Луганщини.
"Цей маршрут складається з двох ділянок автомобільних доріг Р-66 і Т-13-16 загальною протяжністю 44 кілометри", - інформують в автодорі.
Дорога йде від КПП "Демино-Олександрівка" через Сватове, Лисичанськ, Гірське та інші населені пункти області. Її ремонт почався минулого року в межах інфраструктурної програми президента.
У межах програми "Велике будівництво" на маршруті повністю замінили дорожнє полотно, з урахуванням сучасних норм навантажень. Останнім етапом стало встановлення сигнальних стовпчиків і нанесення розмітки методом холодного пластику.
"Використання холодного пластику для розмітки забезпечує кращу видимість, підвищує безпеку руху, створює функціональне й естетично привабливе покриття", - пояснює Служба автомобільних доріг.
До кінця поточного року на Луганщині відремонтують 241 км доріг, а загалом за програмою "Велике будівництво" в 2020-2021 рр. капітальним і поточним ремонтом охоплено 461 км автодоріг області.
Нагадаємо, говорячи про програму "Велике будівництво", президент Володимир Зеленський заявив, що дороги мають бути вітриною країни.
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Слава Богу, там сейчас НАШИ, УКРАИНСКИЕ танки ездят. В Золотом и вокруг - проходит линия разграничения. Или вы думаете, она сама по себе не передвигается на север и наши не прилагают к этому никаких усилий?
плохо то, что в других районах Луганщины военные ездят по таким ухабам, что колесо по капот уходит. Там где по такой дороге ехать можно 100 км в час, по ямам - умножай на три...
Розмір напису про податки має бути не менш ніж 25% площі рекламного щита. https://petition.president.gov.ua/petition/123558?fbclid=IwAR1Eq2XtDnY8msSz5YWXw6MuCPbEUz1FSZp8YEmdqK7E3HWbUJBTESmhOJk Петицію ініціювала громадська організація "Ціна держави".
Автори пояснили, що політики часто використовують кошти платників податків для піару.
"Робота, яку чиновники й депутати, мають виконувати щодня (будівництво доріг, об'єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов винаймання роботодавцями (тобто виборцями) представляють як особисте досягнення певних людей. Водночас не вказують, чиїм коштом виконують роботи. Це може створювати в людей хибне враження про джерела походження коштів на будівництво інфраструктури або об'єктів соціального значення", - ідеться в тексті петиції.