УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3623 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 481 15

Український фільм "Мати апостолів" визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії. ФОТОрепортаж

В іспанському місті Калелла пройшла церемонія нагородження шостого Calella Film Festival. Україна отримала одразу дві нагороди: фільм "Мати Апостолів" визнано найкращим фільмом (Best Film), а режисера Заза Буадзе - найкращим режисером (Best Director).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держкіно.

На фестиваль було подано 380 фільмів, на конкурс відібрано 20, висунуто на нагороду 6 фільмів - з Японії, Чехії, Фінляндії, Іспанії, Великої Британії та України.

Військова драма "Мати Апостолів" розповідає про материнську любов. Коли синові загрожує небезпека, мати чимшвидше кидається на допомогу. Стрічку знято за реальними подіями, які відбувалися на сході України в 2014 році.

Картина "Мати Апостолів" створена компанією "Студія "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури й інформаційної політики України.

Український фільм Мати апостолів визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії 01
Український фільм Мати апостолів визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії 02
Український фільм Мати апостолів визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії 03
Український фільм Мати апостолів визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії 04
Український фільм Мати апостолів визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії 05

Читайте також: Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію. ВIДЕО

Автор: 

Іспанія (911) кінофестиваль (106) перемога (488) Держкіно (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Слава Украине! Молодцы!
показати весь коментар
11.10.2021 22:02
+8
https://www.youtube.com/watch?v=6ok8RG3RfBc&t=1s&ab_channel=UFDIndependentFilms
показати весь коментар
11.10.2021 22:12
+7
Умницы)
показати весь коментар
11.10.2021 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Украине! Молодцы!
показати весь коментар
11.10.2021 22:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6ok8RG3RfBc&t=1s&ab_channel=UFDIndependentFilms
показати весь коментар
11.10.2021 22:12 Відповісти
Знаю, що відповіді не буде. Але де переглянути онлайн?
показати весь коментар
11.10.2021 23:38 Відповісти
Прем'єра в кінотеатрах з 3 грудня. Зараз ви ніде онлайн не подивитесь, хіба що хтось викладе крадену копію, а красти - зло.
показати весь коментар
12.10.2021 01:13 Відповісти
А кто такие апостолы?
Трындякт и фамилии не серпшрвают.
показати весь коментар
12.12.2021 20:28 Відповісти
Умницы)
показати весь коментар
11.10.2021 22:23 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 22:38 Відповісти
Вітаю з перемогою!
показати весь коментар
11.10.2021 22:44 Відповісти
До сих пор "Донбасс" Лозницы не могут на ютуб выставить, чтобы орки себя рассмотрели...
показати весь коментар
11.10.2021 23:50 Відповісти
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5733765
показати весь коментар
12.10.2021 17:13 Відповісти
В Германии нельзя этими программами пользоваться - моментально вычисляют через провайдеров и штраф придёт...
показати весь коментар
13.10.2021 21:02 Відповісти
Наші вітання !!!
показати весь коментар
11.10.2021 23:53 Відповісти
Шалом, шалом.
показати весь коментар
12.12.2021 20:31 Відповісти
 
 