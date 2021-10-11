Український фільм "Мати апостолів" визнано найкращим на кінофестивалі в Іспанії. ФОТОрепортаж

В іспанському місті Калелла пройшла церемонія нагородження шостого Calella Film Festival. Україна отримала одразу дві нагороди: фільм "Мати Апостолів" визнано найкращим фільмом (Best Film), а режисера Заза Буадзе - найкращим режисером (Best Director).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держкіно.

На фестиваль було подано 380 фільмів, на конкурс відібрано 20, висунуто на нагороду 6 фільмів - з Японії, Чехії, Фінляндії, Іспанії, Великої Британії та України.

Військова драма "Мати Апостолів" розповідає про материнську любов. Коли синові загрожує небезпека, мати чимшвидше кидається на допомогу. Стрічку знято за реальними подіями, які відбувалися на сході України в 2014 році.

Картина "Мати Апостолів" створена компанією "Студія "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури й інформаційної політики України.











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