Літак упав на житловий квартал у Каліфорнії: пошкоджено будинки, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше двоє людей загинули і пошкоджено кілька будинків внаслідок падіння двомоторного літака в місті Санті (штат Каліфорнія).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

"У нас дійсно є кілька підтверджених жертв, ми точно не знаємо, скільки їх", - заявив заступник начальника пожежної охорони міста Санті Джастін Мацусіта.

"Ми знаємо, що принаймні двоє підтверджені", - зазначив він.

Джерело: Intel Point ALERT

Мацусіта додав, що незрозуміло, скільки людей перебували на борту літака Cessna 340A, що впав. "Ми вважаємо, що травми, отримані тими, хто був на борту, несумісні з життям", - заявив він.

Тим часом компанія доставки UPS повідомила, що серед загиблих її співробітник - водій вантажного автомобіля, в який врізався літак.

Своєю чергою, заступник начальника пожежної охорони міста Санті заявив, що співробітники екстрених служб шукають постраждалих і визначають ступінь шкоди будинкам.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що літак зазнав аварії приблизно о 12:14 за місцевим часом.

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"Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) і Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проведуть розслідування. NTSB відповідатиме за розслідування і надасть додаткові оновлення", - повідомили в FAA.

Фото: ABC News