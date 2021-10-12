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Літак упав на житловий квартал у Каліфорнії: пошкоджено будинки, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше двоє людей загинули і пошкоджено кілька будинків внаслідок падіння двомоторного літака в місті Санті (штат Каліфорнія).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

"У нас дійсно є кілька підтверджених жертв, ми точно не знаємо, скільки їх", - заявив заступник начальника пожежної охорони міста Санті Джастін Мацусіта.

"Ми знаємо, що принаймні двоє підтверджені", - зазначив він.

Джерело: Intel Point ALERT

Мацусіта додав, що незрозуміло, скільки людей перебували на борту літака Cessna 340A, що впав. "Ми вважаємо, що травми, отримані тими, хто був на борту, несумісні з життям", - заявив він.

Тим часом компанія доставки UPS повідомила, що серед загиблих її співробітник - водій вантажного автомобіля, в який врізався літак.

Літак упав на житловий квартал у Каліфорнії: пошкоджено будинки, є жертви 01

Своєю чергою, заступник начальника пожежної охорони міста Санті заявив, що співробітники екстрених служб шукають постраждалих і визначають ступінь шкоди будинкам.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що літак зазнав аварії приблизно о 12:14 за місцевим часом.

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"Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) і Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проведуть розслідування. NTSB відповідатиме за розслідування і надасть додаткові оновлення", - повідомили в FAA.

Літак упав на житловий квартал у Каліфорнії: пошкоджено будинки, є жертви 02

Фото: ABC News

Автор: 

авіакатастрофа (1099) Каліфорнія (25) США (23024) жертви (1800)


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Топ коментарі
+9
Кількість переглядів чимала, значить не байдуже. А те, що коментів мало, так що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
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12.10.2021 09:19
+6
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии? Так почитайте новость под этой,что бы не удивляться,почему людей жалко, а кацапов-нет
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12.10.2021 09:55
+5
R.l.P.
Що тут ще коментувати...
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12.10.2021 08:00
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R.l.P.
Що тут ще коментувати...
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12.10.2021 08:00 Відповісти
Судя по тому, что под этой новостью, висящей уже больше часа, всего четыре комментария(без учета моего), то читателем глубоко фиолетово на гибель людей, если это про людей вообще. Если бы это было про россиян, то через час тут было бы не 4 коммента, а 4 страницы ...
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12.10.2021 08:57 Відповісти
а что писать, горе у американцев, а расеян тут пердолят по полной программе собаке собачья смерть.
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12.10.2021 09:15 Відповісти
Боже бережи братську Каліфорнію. І чому мовчить зелох?
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12.10.2021 09:17 Відповісти
Кількість переглядів чимала, значить не байдуже. А те, що коментів мало, так що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
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12.10.2021 09:19 Відповісти
Англия и Канада не считаются?
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12.10.2021 15:50 Відповісти
Когда это Ливия с Ираком были друзьями США?
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12.10.2021 16:19 Відповісти
А ще Чечня Абхазія Південна Осетія Придністров"я Україна!
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13.10.2021 06:50 Відповісти
що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
А де тут написано що вони не ватнікі? І де було написано що серед російських паршутистів в АНі були виключно друзі Бородая, чи адепти кремля?
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12.10.2021 12:00 Відповісти
Від зброї завезеної з Росії і керованої громадянами Росії загинуло більше 15 тисяч українців Сотні тисяч отримали поранення мільйони стали біженцями Чого ми повинні "скорбєть" по тих ваших парашутистах? Коли з району Гуково по території України летіли залпи цілих дивізіонів "Градів" то гуковці казали : "О как "наши" "хахлов" паджаривают!" Чому тоді ми повинні висловлювать жалість стосовно загибелі росіян? В Росії стало на 2 десятки підготовлених людей менше Чоловіки не стануть диверсантами які прийдуть нас убивать а баби не зможуть народить нових убивць українців
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13.10.2021 07:01 Відповісти
Чому тоді ми повинні висловлювать жалість стосовно загибелі росіян?
Процитируй меня, где именно я предлагал "висловлювать жалість"?
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13.10.2021 08:47 Відповісти
Процитуй мене де я звинуватив конкретно тебе в тому що ти дорікаєш українцям що вони не жаліють загиблих росіян!
До речі - як зрозуміть ОЦЕ: А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
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13.10.2021 08:54 Відповісти
як зрозуміть ОЦЕ
Саме так як ОЦЕ написано, його й треба розуміти
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14.10.2021 08:46 Відповісти
Ну так я ж і "розумію" А ти губу дмеш - бо я "не так розумію" як тобі хочеться!
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14.10.2021 08:52 Відповісти
Українська не рідна моя мова, але здається мені, що дме вітер, а губа може бути аба надута, або закопилена. Хоча, про "закопилити губи" мабуть мало хто чув, в тому числі і Гугл. Хіба що тільки ті українці, котрі аж українці-українці
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14.10.2021 19:07 Відповісти
Губу можна ще й "наприндить" ! І всі ці синоніми мені відомі ... Значить я - "суперукраїнець"!...
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14.10.2021 19:10 Відповісти
Я можу тобі навіть дать "розшифровку" - у яких випадках використовуються ті чи інші синоніми:
Дуть губи - просто ображаться;
Надуть губи - образиться (закінчена дія):
Закопилить губи - поставиться до когось зверхньо;
Наприндить губи - "зобразить образу з малозначного приводу
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14.10.2021 19:19 Відповісти
Дутьи губи - просто ображатьися;
Надутьи губи - образитьися (закінчена дія):
Закопилитьи губи - поставитьися до когось зверхньо;
Наприндиітьи губи - "зобразитьи образу з малозначного приводу
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14.10.2021 19:54 Відповісти
Почитай Котляревського Панаса Мирного Нечуя-Левицького чи Тараса Шевченка" і не пробуй вчить мене українському правопису!
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14.10.2021 21:31 Відповісти
Тогда бери пергамент, палку писалку, краску, пиши мне сообщения и отправляй голубем, если в 2021 нужно писать правописанием 18 века
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14.10.2021 21:50 Відповісти
От читаю я тебе і думаю: "Наче доросла людина! А таку "херню" буває , меле!
Для формування сталого діалекту в тій чи іншій людській спільноті не вистачає , буває , і кількох століть Нас в Україні вчили "великарассийскаму наречию ще з часів Катерини ІІ , але так і не змусили на нього перейти! Не "правопис" у Шевченка , Панаса Мирного , Котляревського та Нечуя-Левицького ми отримали , а ЛЕКСИКУ!!! Всі ці люди писали українські слова у відповідності з "расейским" правописом і книжки їх друкувалися до початку ХХ століття у відповідності з ним Правопис український на основі цієї лексики був створений у 30 роки ХХ століття - в часи "коренізації" Тоді отримали можливість розвитку і публічного використаня мови корінних народів СРСР (Не тому що більшовики були такі "демократи", а щоб не протиставлять відкрито "масквичей" тим же українцям чи узбекам)!
Літературна українська мова сформувалася на основі ДВОХ діалектів - подніпровського (на основі якого випускниками Києво-Могилянської академії було створено "вяликарусскае наречие") і "брацлавського (його ще називають "подільським") Різниця в цих діалектах , зокрема , в тому , що у "брацлавському" дієслова закінчуються на "И", а в "подніпровському" - на "Ь" (Саме тому "подніпровський" більш "нагадує" "рассейскій язик") Це саме те , чим ти мене пробуєш "критикувать" Однак для літературної мови обидва діалекти - рівнозначні - можна писать (писати) як-завгодно!
Прямо на матюки тягне , коли люди , українська мова для яких не є рідною , починають вчить українців як нею говорить і писать!
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15.10.2021 04:51 Відповісти
Подніпровський державний діалект ...... цікава думка
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15.10.2021 08:52 Відповісти
У тебе є заперечення? Чи просто "сказать нічого ... але хочеться залишить останнє слово за собою"?...
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15.10.2021 08:56 Відповісти
Є. Або є українська мова яка в школі, або всі регіональні діалекти мають право на існування і використання в якості міжнаціонального спілкування в межах України. Не виключаючи і південно-східний.
Більше писати не буду, давай ти, нехай останнє слово буде за тобою
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15.10.2021 09:16 Відповісти
Якщо є - викладай! В школі викладається українська літературна мова , що створена на основі двох найбільш розповсюджених подібних діалектів - подніпровського і брацлавського "Регіональні діалекти" не можуть буть допущені до "використання в якості міжнаціонального спілкування в межах України" з простої причини: вони існують в межах однієї мови і однієї нації - українців , що проживають у різних регіонах. Ти хоч вдумуйся в те що пишеш! Чи ти думаєш - чим більше ти "високонаукових" висловів навалиш , тим більш аргументованими будуть твої ствердження? Ти мені "папужку Кешу" з мультфільма нагадуєш (Коли він зображав з себе радіорепортера в селі і "вів передачу" про "успехи колхозников в намолоте зяби"!)
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15.10.2021 09:33 Відповісти
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии? Так почитайте новость под этой,что бы не удивляться,почему людей жалко, а кацапов-нет
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12.10.2021 09:55 Відповісти
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
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12.10.2021 12:11 Відповісти
Додам тобі трішки "реальності" - я багато років купляю молоко у одної сім"ї : Чоловік - місцевий а дружина - з Гуково До війни вони частенько їздили один до другого у гості І її брат все висловлював невдоволення: "Ну вы, "хахлы", и зажрались! В сёла газопроводы провели! У нас райцентр, а газ - только балонный!"
А після початку війни спілкування припинилося -братик набрався нахабства і зателефонував рідні: "Ну что?! Как "наши" вашим "хахлам" вжарили?! а у відповідь почув: "Будьте вы прокляты! Под Зеленодольском "ваши" моего сына, а твоего племянника убили!"
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13.10.2021 07:34 Відповісти
 
 