Літак упав на житловий квартал у Каліфорнії: пошкоджено будинки, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Щонайменше двоє людей загинули і пошкоджено кілька будинків внаслідок падіння двомоторного літака в місті Санті (штат Каліфорнія).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.
"У нас дійсно є кілька підтверджених жертв, ми точно не знаємо, скільки їх", - заявив заступник начальника пожежної охорони міста Санті Джастін Мацусіта.
"Ми знаємо, що принаймні двоє підтверджені", - зазначив він.
Джерело: Intel Point ALERT
Мацусіта додав, що незрозуміло, скільки людей перебували на борту літака Cessna 340A, що впав. "Ми вважаємо, що травми, отримані тими, хто був на борту, несумісні з життям", - заявив він.
Тим часом компанія доставки UPS повідомила, що серед загиблих її співробітник - водій вантажного автомобіля, в який врізався літак.
Своєю чергою, заступник начальника пожежної охорони міста Санті заявив, що співробітники екстрених служб шукають постраждалих і визначають ступінь шкоди будинкам.
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що літак зазнав аварії приблизно о 12:14 за місцевим часом.
"Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) і Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проведуть розслідування. NTSB відповідатиме за розслідування і надасть додаткові оновлення", - повідомили в FAA.
Фото: ABC News
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А де тут написано що вони не ватнікі? І де було написано що серед російських паршутистів в АНі були виключно друзі Бородая, чи адепти кремля?
Процитируй меня, где именно я предлагал "висловлювать жалість"?
До речі - як зрозуміть ОЦЕ: А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
Саме так як ОЦЕ написано, його й треба розуміти
Дуть губи - просто ображаться;
Надуть губи - образиться (закінчена дія):
Закопилить губи - поставиться до когось зверхньо;
Наприндить губи - "зобразить образу з малозначного приводу
ьи губи - просто ображат ьися;
Надут
ьи губи - образит ьися (закінчена дія):
Закопилит
ьи губи - поставит ьися до когось зверхньо;
Напринд
иіт ьи губи - "зобразит ьи образу з малозначного приводу
Для формування сталого діалекту в тій чи іншій людській спільноті не вистачає , буває , і кількох століть Нас в Україні вчили "великарассийскаму наречию ще з часів Катерини ІІ , але так і не змусили на нього перейти! Не "правопис" у Шевченка , Панаса Мирного , Котляревського та Нечуя-Левицького ми отримали , а ЛЕКСИКУ!!! Всі ці люди писали українські слова у відповідності з "расейским" правописом і книжки їх друкувалися до початку ХХ століття у відповідності з ним Правопис український на основі цієї лексики був створений у 30 роки ХХ століття - в часи "коренізації" Тоді отримали можливість розвитку і публічного використаня мови корінних народів СРСР (Не тому що більшовики були такі "демократи", а щоб не протиставлять відкрито "масквичей" тим же українцям чи узбекам)!
Літературна українська мова сформувалася на основі ДВОХ діалектів - подніпровського (на основі якого випускниками Києво-Могилянської академії було створено "вяликарусскае наречие") і "брацлавського (його ще називають "подільським") Різниця в цих діалектах , зокрема , в тому , що у "брацлавському" дієслова закінчуються на "И", а в "подніпровському" - на "Ь" (Саме тому "подніпровський" більш "нагадує" "рассейскій язик") Це саме те , чим ти мене пробуєш "критикувать" Однак для літературної мови обидва діалекти - рівнозначні - можна писать (писати) як-завгодно!
Прямо на матюки тягне , коли люди , українська мова для яких не є рідною , починають вчить українців як нею говорить і писать!
Більше писати не буду, давай ти, нехай останнє слово буде за тобою
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
А після початку війни спілкування припинилося -братик набрався нахабства і зателефонував рідні: "Ну что?! Как "наши" вашим "хахлам" вжарили?! а у відповідь почув: "Будьте вы прокляты! Под Зеленодольском "ваши" моего сына, а твоего племянника убили!"