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У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

12 жовтня о 7:37 у Шевченківському районі на вул. Костельній, 5 на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 8:10 площа пожежі становила приблизно 150 м кв.

О 8:15 пожежу було локалізовано.

Підрозділи ДСНС здійснюють евакуацію жителів.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 30 осіб та 8 од. техніки ДСНС.

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Водночас паблік "Київ. Оперативний" виклав відео пожежі в Telegram.

"Серйозна пожежа спалахнула на даху будинку на вулиці Михайлівській (поворот на Костельну). На місце вже мчать рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

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У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 01
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 02
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 03
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 04
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 05
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 06
Фото: сайт ДСНС

У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 07
У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС 08
Фото: сайт УП

Автор: 

Київ (19525) пожежа (4337) ДСНС (5118)


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12.10.2021 08:41 Відповісти
мабуть "ремонтні роботи" вели "проФФесіонали"
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12.10.2021 08:57 Відповісти
Понятно, пожежа - "реконструкція" - знос будівлі - новий скляний сорока поверховий ТРЦ з паркінгом
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12.10.2021 09:20 Відповісти
Упала зірка з неба.
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12.10.2021 13:25 Відповісти
БУДУТ ЭТАЖ ДОСТРАИВАТЬ ЧЕРТИ !!!
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13.10.2021 09:09 Відповісти
 
 