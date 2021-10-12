У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

12 жовтня о 7:37 у Шевченківському районі на вул. Костельній, 5 на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 8:10 площа пожежі становила приблизно 150 м кв.

О 8:15 пожежу було локалізовано.

Підрозділи ДСНС здійснюють евакуацію жителів.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 30 осіб та 8 од. техніки ДСНС.

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Водночас паблік "Київ. Оперативний" виклав відео пожежі в Telegram.

"Серйозна пожежа спалахнула на даху будинку на вулиці Михайлівській (поворот на Костельну). На місце вже мчать рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт ДСНС





Фото: сайт УП