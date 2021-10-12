У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
12 жовтня о 7:37 у Шевченківському районі на вул. Костельній, 5 на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 8:10 площа пожежі становила приблизно 150 м кв.
О 8:15 пожежу було локалізовано.
Підрозділи ДСНС здійснюють евакуацію жителів.
Попередньо жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучено 30 осіб та 8 од. техніки ДСНС.
Водночас паблік "Київ. Оперативний" виклав відео пожежі в Telegram.
"Серйозна пожежа спалахнула на даху будинку на вулиці Михайлівській (поворот на Костельну). На місце вже мчать рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.
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Alexander Savely
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