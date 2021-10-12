Зеленський про саміт Україна-ЄС: Діалог посприяє нашій інтеграції до європейської спільноти. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що XXIII саміт Україна-ЄС стане плідним і ще більше посприяє інтеграції України до європейської спільноти.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним, та ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти", - написав Зеленський.

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