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Зеленський про саміт Україна-ЄС: Діалог посприяє нашій інтеграції до європейської спільноти. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що XXIII саміт Україна-ЄС стане плідним і ще більше посприяє інтеграції України до європейської спільноти.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII саміту Україна-ЄС буде плідним, та ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві стартує саміт Україна-ЄС

Зеленський про саміт Україна-ЄС: Діалог посприяє нашій інтеграції до європейської спільноти 01

Автор: 

євроінтеграція (503) Зеленський Володимир (23946) саміт (765) Євросоюз (13441) фон дер Ляєн Урсула (773) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
Выбрали себе на голову..
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12.10.2021 10:01
+6
Розкажи їм як ви з Бєнєю крали гроші з Приватбанку і нас відразу приймуть в ЄС.
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12.10.2021 10:07
+4
блевонул....зервотное.
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12.10.2021 10:10
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Выбрали себе на голову..
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12.10.2021 10:01 Відповісти
Лилипуты в армии всегда были гнойными, если им давали лычку и чуть больше приоритета над другими.
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12.10.2021 10:23 Відповісти
Очередной успех украинской внешней политики , респект !
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12.10.2021 10:05 Відповісти
блевонул....зервотное.
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12.10.2021 10:10 Відповісти
Зепил, успех в чем ? В том, что ты хорошо покакал?
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12.10.2021 10:10 Відповісти
Розкажи їм як ви з Бєнєю крали гроші з Приватбанку і нас відразу приймуть в ЄС.
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12.10.2021 10:07 Відповісти
а зачем нам туда сегодня? пусть быдло сначала перестанет окурки из окна авто выбрасывать, гадить на природе, мусор научится сортировать, маски наденет...тогда другое дело.
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12.10.2021 10:45 Відповісти
кловун-вован вже дав оцінку саміту який ще навіть не відбувся, журнашлюхи підхопили і донесли лохторату.
в принципі саміт уже можна і не проводити.
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12.10.2021 10:08 Відповісти
С Клочко и его "успешной2 сестрой и богатой мамой "за 2 года" зарплат в конвертах.....точно Пойдете....на йух и скоро...офшорники гребанные.
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12.10.2021 10:09 Відповісти
В диалогах ты не силен, они требуют гибкости мышления, находчивости, ума. В общем - это не твое. Тебе с монологами под телесуфлер научиться бы справляться...для начала. А потом как Б-г даст.
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12.10.2021 10:10 Відповісти
по текстам, с суфлером. за несколько дублей и под...Апладисменты!
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12.10.2021 10:11 Відповісти
взагалі не розумію, як в умах наріту він став "великим артистом"...
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12.10.2021 10:22 Відповісти
XXIII саммит!!!
Куда уж больше.
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12.10.2021 10:11 Відповісти
а как же "нахальная политика" ? по иплу их надо было
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12.10.2021 10:16 Відповісти
Діалог це непогано, але практичні кроки з інтеграції за зелених майже припинились...
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12.10.2021 10:21 Відповісти
На собачку говорящую приедут посмотреть.
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12.10.2021 10:22 Відповісти
На ***** чтоль? Так оно несколько дальше
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12.10.2021 10:34 Відповісти
походу только ЭТА довольная, закомплексованная, сцыкливая вошь-дь не в курсе, что все в курсе её чемпионства в оффшорах, вагнергейтах, мецгергейтах, ковидпровалах и сдаче интересов Украины на всех фронтах..
73% интелохтуалы, понавыбирали дерьма зелёного - жрите...
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12.10.2021 12:20 Відповісти
правильно.
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12.10.2021 17:43 Відповісти
 
 