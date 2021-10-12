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Саміт Україна - ЄС розпочався в Києві. Заплановано підписання низки угод, - ОПУ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн почали засідання 23-го Саміту Україна - ЄС, який відбувається у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав Глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

"У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву", - йдеться в повідомленні.

Президент України, Президент Європейської ради та Президент Європейської комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

Саміт Україна - ЄС розпочався в Києві. Заплановано підписання низки угод, - ОПУ 01
Саміт Україна - ЄС розпочався в Києві. Заплановано підписання низки угод, - ОПУ 02
Саміт Україна - ЄС розпочався в Києві. Заплановано підписання низки угод, - ОПУ 03
Саміт Україна - ЄС розпочався в Києві. Заплановано підписання низки угод, - ОПУ 04

Автор: 

євроінтеграція (503) Зеленський Володимир (23946) Євросоюз (13441) фон дер Ляєн Урсула (773) Офіс Президента (2025) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+7
У вас что, одна методичка на всех в вашей Лахте? Одно и то же толчете. Палитесь же.
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12.10.2021 10:16
+4
Ваш Пуйло спит и видит, как развалится ЕС. Пусть больше думает что бы не развалилась эрэфия.
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12.10.2021 10:22
+3
Очередная показуха ....бред. С Зи его шоблой только пробиваем дно.
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12.10.2021 10:12
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Очередная показуха ....бред. С Зи его шоблой только пробиваем дно.
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12.10.2021 10:12 Відповісти
та вы шо, первый и второй по важности руководитель ЕС не в курсе, что Фродо пишет на Цензоре, ай-яй-яй)
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12.10.2021 10:32 Відповісти
Поляки вон уже тоже подумымывают выходыть с ЕС, а нашим все обещают
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12.10.2021 10:13 Відповісти
У вас что, одна методичка на всех в вашей Лахте? Одно и то же толчете. Палитесь же.
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12.10.2021 10:16 Відповісти
Ваш Пуйло спит и видит, как развалится ЕС. Пусть больше думает что бы не развалилась эрэфия.
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12.10.2021 10:22 Відповісти
Ага, конечно. Это для тех . которые в параллельной Украине живут, слуги типа народа с Зе "маленьким диктаторо и Ермаком", шобла условного Квартал-95 в 2019 году в очередной раз обманули граждан Украины. У НИХ действительно все Хорошо...у бывших безработных домработниц, свадебных фотографов, культуристов, насильников, парикмахеров домашних животных. коль -котлет, шоуменов с корпоративов......
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12.10.2021 10:13 Відповісти
Ща хлынут озабоченности с обоспокоенностями. Короче, пойдет работа!
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12.10.2021 10:14 Відповісти
Ботоводы , поссотрите ввп евросоюза и ввп вашей любимой турции и раиссе... Нам только в европу
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12.10.2021 10:22 Відповісти
Украине вполне по силам принять несколько миллионов мигрантов с Сирии, Ирака и Африки ..
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12.10.2021 10:46 Відповісти
и Афганистан конечно..
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Да одно только соглашение об "открьітом небе" с ЕС может по важности стать в один ряд с безвизом . Респект !
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12.10.2021 10:47 Відповісти
Нет, безвиз -это лишь следствие ассоциации с ЕС, как и свободное небо. А ассоциация с ЕС это целиком заслуга Пороха.
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12.10.2021 23:20 Відповісти
А Ермак де? Кто ЗЕ! инструкции выдавать будет? Непорядок. Без Ермака и солнце не садится
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12.10.2021 11:28 Відповісти
хорошо.
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12.10.2021 17:35 Відповісти
 
 