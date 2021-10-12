ЄС і Україну поєднують тісні й особливі зв'язки. Наші відносини мають залишатися амбітними, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Європейський Союз і Україну поєднують тісні зв'язки і взаємовигідне партнерство

Впевненість у цьому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила на своїй сторінці у твіттері, інформує Цензор.НЕТ

"ЄС і Україну поєднують тісні й особливі зв'язки. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Дізнаймося, що ми ще можемо зробити разом", - написала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, 12 жовтня саміт Україна - ЄС розпочався в Києві.

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