Боррель і Кулеба обговорили загострення ситуації на Донбасі і виконання Мінських домовленостей

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей.

Про це Боррель написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив з Дмитром Кулебою сьогодні вранці в Києві напередодні саміту ЄС-Україна загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей. ЄС твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Боррель.

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