Боррель і Кулеба обговорили загострення ситуації на Донбасі і виконання Мінських домовленостей
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей.
Про це Боррель написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорив з Дмитром Кулебою сьогодні вранці в Києві напередодні саміту ЄС-Україна загострення ситуації на Сході України і виконання Мінських домовленостей. ЄС твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Боррель.
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"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.