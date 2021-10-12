СБУ про затримання фальшивомонетників у Києві: В український валютний ринок вкинули сотні тисяч підроблених "доларів" преміум-якості. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за півціни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, вони "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Крім цього, підкреслюється, що "схему" організував житель Києва, налагодивши збут фальшивих доларів у різні регіони України, зокрема і в Житомирську область.

Підроблені гроші були преміум-якості і не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку поточного року.

Зокрема, підроблені банкноти збували через особисті зв'язки кілька разів на тиждень як великими, так і дрібними партіями, в середньому по кілька тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох продавців фальшивих доларів затримано в Києві під час реалізації чергової партії "валюти", - Нацполіція. ФОТО

У ході спецоперації правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми і покупця в Києві під час реалізації чергової партії підроблених грошей - 2 тисяч доларів.









Після чого було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у місцях злочину, де вилучено: гроші, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю і набої, а також чорнові записи з "клієнтською базою" організатора схеми.

Нині тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) КК.

Поліція встановлює всі шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів.