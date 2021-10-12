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Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого - постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Сховок був обладнаний у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для вчинення диверсій.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

  • 13 протитанкових мін ТМ-62м,
  • 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,
  • 2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,
  • 8 бойових гранат із запалами,
  • 13 детонаторів до протитанкових мін.

Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ 01

Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з представниками Національної поліції та у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ 02
Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ 03
Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ 04

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Правоохоронні органи (2708) СБУ (12847) силовики (2514) сховок (125) Луганська область (4883)


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А сделать засаду и взять боевиков ума не хватило ? А ну конечно, схрон 2014 г. как бы. Возле остановки И за эти годы ни пацаны, ни бомжи ничего не нашли ? Скорее всего этот "тайник" из серии Бакановских шоу, мол и СБУ не даром хлеб жует
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12.10.2021 15:04 Відповісти
 
 