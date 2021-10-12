Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого - постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Сховок був обладнаний у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для вчинення диверсій.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

13 протитанкових мін ТМ-62м,

7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,

2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,

8 бойових гранат із запалами,

13 детонаторів до протитанкових мін.

Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з представниками Національної поліції та у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.





