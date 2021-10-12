Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС. ФОТОрепортаж

Україна у вівторок, 12 жовтня, доводить в Арбітражному суді у Гаазі порушення Російською Федерацією імунітету українських військових кораблів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Системна робота МЗС у міжнародних судах задля захисту інтересів України та її громадян - пріоритет міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Цього тижня в Гаазі тривають слухання про наявність в Арбітражу юрисдикції розглядати справу по суті", - написав Ніколенко у Facebook у вівторок.

Він підкреслив, що позиція України чітка - дії Росії грубо порушили Конвенцію ООН з морського права.

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"Військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом. Іноземним державам заборонено їх оглядати, накладати арешт, утримувати та здійснювати судове переслідування. Україну представляє потужна команда високопрофесійних українських та міжнародних юристів та дипломатів. Налаштовані рішуче, аби довести нікчемність аргументів Росії та притягти її до міжнародної правової відповідальності", - зазначив спікер Ніколенко.









Як повідомлялося, Постійна палата третейського суду (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 жовтня проведе слухання української і російської сторін у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки. У межах другого етапу слухань РФ надасть свої аргументи 14 жовтня, Україна - 15 жовтня, і 16 жовтня за потреби - додаткове засідання. Після вступної заяви, яка транслюватиметься в режимі реального часу, і до кінця слухань публічний доступ до матеріалів слухань буде недоступний.

У 2016 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ про порушення нею Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), у межах якого було створено арбітраж для розгляду цієї справи. У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти РФ про порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Крім того, у травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбурзі, ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українські кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - і 24 українських моряків, захоплених нею в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

ППТС - міжнародний арбітражний суд, заснований у 1899 році для вирішення міжнародних спорів. Розташований у Гаазі (Нідерланди). Членами суду є 122 держави.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.