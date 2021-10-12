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Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС. ФОТОрепортаж

Україна у вівторок, 12 жовтня, доводить в Арбітражному суді у Гаазі порушення Російською Федерацією імунітету українських військових кораблів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Системна робота МЗС у міжнародних судах задля захисту інтересів України та її громадян - пріоритет міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Цього тижня в Гаазі тривають слухання про наявність в Арбітражу юрисдикції розглядати справу по суті", - написав Ніколенко у Facebook у вівторок.

Він підкреслив, що позиція України чітка - дії Росії грубо порушили Конвенцію ООН з морського права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні виступить в Арбітражному суді Гааги у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці, - МЗС

"Військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом. Іноземним державам заборонено їх оглядати, накладати арешт, утримувати та здійснювати судове переслідування. Україну представляє потужна команда високопрофесійних українських та міжнародних юристів та дипломатів. Налаштовані рішуче, аби довести нікчемність аргументів Росії та притягти її до міжнародної правової відповідальності", - зазначив спікер Ніколенко.

Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС 01
Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС 02
Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС 03
Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС 04

Як повідомлялося, Постійна палата третейського суду (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 жовтня проведе слухання української і російської сторін у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки. У межах другого етапу слухань РФ надасть свої аргументи 14 жовтня, Україна - 15 жовтня, і 16 жовтня за потреби - додаткове засідання. Після вступної заяви, яка транслюватиметься в режимі реального часу, і до кінця слухань публічний доступ до матеріалів слухань буде недоступний.

У 2016 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ про порушення нею Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), у межах якого було створено арбітраж для розгляду цієї справи. У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти РФ про порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Крім того, у травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбурзі, ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українські кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - і 24 українських моряків, захоплених нею в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

ППТС - міжнародний арбітражний суд, заснований у 1899 році для вирішення міжнародних спорів. Розташований у Гаазі (Нідерланди). Членами суду є 122 держави.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Також читайте: Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Автор: 

Гаага (315) Керченська протока (360) МЗС (4139) суд (11699) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
Через какую границу?
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12.10.2021 15:28
+8
Правильньіе действия Украиньі , решение Морского суда ООН станет очередньім гвоздем в гроб путинской недоимперии .
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12.10.2021 15:35
+4
Через какую такую границу,свинособака?
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12.10.2021 15:43
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що ж там ще треба доводити? Що сонце гріє і вітер дме???
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12.10.2021 15:22 Відповісти
Через какую границу?
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12.10.2021 15:28 Відповісти
то там "граніца" не законно встановлена, оскільки Крим - тимчасово окупована піда.рососійськими військовими територія України, і жодна цивілізована країна не визнає Крим частиною пі.длерації!
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12.10.2021 15:32 Відповісти
Согласно международных договоров - Керченский пролив является СОВМЕСТНЫМИ водами двух государств - Украины и РФ - откуда там вдруг взялась граница?
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12.10.2021 15:38 Відповісти
Через какую такую границу,свинособака?
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12.10.2021 15:43 Відповісти
Меркель сразу сказала , что всем понятно , зачем Порошенко бросил катера под удар : мечтал ввести военное положение и сорвать вьіборьі. Под бла-бла-бла о "борьбе" с Расеей ...
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12.10.2021 15:54 Відповісти
ну меркель товаришує з х.уйлом з 1989 року, тому все логічно
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12.10.2021 16:28 Відповісти
Какую границу, чучело лахтинское? Крым - Украина, муфлон! И это знает весь мир. Весь мир считает вас страной-оккупантом. И ты вернешь Крым, что бы ты сейчас не морозил. Заодно ответишь за кучу преступлений, совершенных в рамках аннексии Крыма. Мыль жопу, срань пригожинская.
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12.10.2021 16:12 Відповісти
кому доказывает?жыдоугрофиннобурятам?
пустая трата жизненной энергии,кращэ учитесь сверлить мокшанские посудины...
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12.10.2021 15:26 Відповісти
Юридически доказывать необходимо для введения новых санкций против РФ.
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12.10.2021 15:39 Відповісти
гопоте о дворянских устоях...
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12.10.2021 15:43 Відповісти
Правильньіе действия Украиньі , решение Морского суда ООН станет очередньім гвоздем в гроб путинской недоимперии .
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Все таки надеюсь что ***** быстрее от коронавируса сдохнет
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12.10.2021 15:48 Відповісти
то,конечно,потрут,но ******* о вселенской любви ,то по крайней мере некрасиво...
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12.10.2021 15:48 Відповісти
Аксиома не требует доказательств. Не верь кацапу, не будешь обманут.
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12.10.2021 15:49 Відповісти
Таке собі протистояння.
Украіна повинна зруйнувати міст, а ООН повинна зобов'язати Росію піти з півострова
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12.10.2021 16:09 Відповісти
Україна сьогодні доводить в суді, що кацапія, це країна- пірат, терорист.
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12.10.2021 16:13 Відповісти
было бы интересно послушать ******* что они там нафантазировалы и аргументировалы свой без предел ?! ну а так пусть животные всем 24 морякам за год компенсирует лечение .за травмы и ранения и + за моральный ущерб за год! скоты пусть Не только за ремонт катеров выплатят а и скоты по унитазы списженные заплатят в 100 кратном размере. ну и наказания за нарушения международных правил описаных выше .... * представляю как они там визжать .... что мол три катера ворвались жостко в воды *******ы .... угрожали суверенитету Рассев. что пришлось таранит и обстреливать эти авианосца с ядерными боеголовками ....))
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12.10.2021 16:16 Відповісти
А що робити зі "спецами ДБР", які два роки шельмували Порошенко? Справу то хоч закрили, чи їм головне Порошенко топити разом з Україною?
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12.10.2021 16:37 Відповісти
Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование.

Вы с дуба рухнули?
Украинские корабли находились в международно признанных территориальных водах Украины. Причем тут досмотр в нейтральных водах?
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12.10.2021 17:22 Відповісти
 
 