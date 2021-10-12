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Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, у двох районах Миколаєва на честь загиблих військовослужбовців ВМС ЗСУ відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку адміністрації Інгульського району, на фасаді середньої загальноосвітньої школи №28 відкрили меморіальну дошку Андрію Володимировичу Грабарю.

Він народився 14 вересня 1995 року, служив молодшим сержантом, був командиром бойової машини - командиром відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 19 березня в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час мінометного і гранатометного обстрілу позицій ОС з боку російських військ.

Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 01

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Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 02
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 03
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 04
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 05

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Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 06
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 07
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 08
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 09

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Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 10
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 11

На facebook-сторінці Корабельного району повідомляється, що на фасаді гімназії №49 відкрили меморіальну дошку Сергію Сергійовичу Простякову. Він народився 15 січня 1982 року в Латвії, служив матросом, водієм 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 8 серпня 2016 року близько 18:50 в лікарні Маріуполя від травм, яких зазнав 3 серпня того ж року внаслідок ДТП в районі села Бердянське Волноваського району Донецької області.

Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 12

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Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 13
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 14
Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві 15

Автор: 

Миколаїв (1808) меморіальна дошка (192) втрати (4413) Ян Осока (1495) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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12.10.2021 19:06 Відповісти
Вечная память Героям !
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12.10.2021 19:55 Відповісти
Спіть спокійно, хай земля буде вам пухом
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12.10.2021 19:09 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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12.10.2021 20:13 Відповісти
 
 