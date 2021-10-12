Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, у двох районах Миколаєва на честь загиблих військовослужбовців ВМС ЗСУ відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку адміністрації Інгульського району, на фасаді середньої загальноосвітньої школи №28 відкрили меморіальну дошку Андрію Володимировичу Грабарю.

Він народився 14 вересня 1995 року, служив молодшим сержантом, був командиром бойової машини - командиром відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 19 березня в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час мінометного і гранатометного обстрілу позицій ОС з боку російських військ.

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На facebook-сторінці Корабельного району повідомляється, що на фасаді гімназії №49 відкрили меморіальну дошку Сергію Сергійовичу Простякову. Він народився 15 січня 1982 року в Латвії, служив матросом, водієм 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 8 серпня 2016 року близько 18:50 в лікарні Маріуполя від травм, яких зазнав 3 серпня того ж року внаслідок ДТП в районі села Бердянське Волноваського району Донецької області.

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