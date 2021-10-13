Путінський атракціон, лист українському султану, найкращий учень Януковича. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

...але лише для "слуг народу"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Клочко збрехав про сестру-бізнесменку, яка нібито допомогла мамі з купівлею нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Астанавітєсь!

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Наступает вдруг...

Брешуть усі...

Лист українському султану

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Найкращий!

Необхідні реформи

Путінський атракціон

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