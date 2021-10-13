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Путінський атракціон, лист українському султану, найкращий учень Януковича. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
...але лише для "слуг народу"
Астанавітєсь!
Наступает вдруг...
Брешуть усі...
Лист українському султану
Найкращий!
Необхідні реформи
Путінський атракціон
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Топ коментарі
+41 Ksenia VB
показати весь коментар13.10.2021 08:45
+41 Стрелок
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+37 саша паламарчук
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Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!
Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.
Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?
Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись
Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі - холодні батареї корисні.
ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко бОрыга!
Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?
Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.
КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
Лідерка Б'Юту зі Стефанчуком -вступає в зелену кааліцію
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039509540198683&id=447877842695192&ref=m_notif¬if_t=feedback_reaction_generic Там тільки 'хаха' вже майже сім тисяч
@ragulivna
·
https://twitter.com/ragulivna/status/1448132695146459142 2 год
Любитель традиційних цінностей і щирий українець Святослав Юраш кинув страйк на наш відос, де його полощуть за мінет з заглотом русні Свєтову. Виявляється це мова ворожнечі. Запам'ятайте! Гаситися в ясна з русньою - норм. Критикувати за такі дії - мова ворожнечі.
Відео тут.
https://t.me/ragoolee/1808
Воно говорить про реабілітацію росіскої мови. Чмо.
1. С арифметикой у них беда по жизни.
2. С доходами в плане легальности и размеров у них беда по жизни.
Собственно, по этой причине зебилоиды и готовы кормить хоть Слуг Наркомана, хоть Фирташа, хоть Коломойского. Для них налоги, которые с них дерут, неосязаемы.
Зебилы один хрен не могут представить и осознать нафига они вобще нужны и, что еще на них можно было бы сделать.
Вірастюк писав "Просремось" та сплутав літери.
***
Ви піzдов раздайотє?
Тіки лякаємо..
Страшноє
***
Тисячи дописів на сторінці васі доводять, що правий був той, хто сказав Вірастюку "Тебе пи@да"!
Тобто, той Хлоп є Мольфар, не менше! )
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039509540198683&id=447877842695192&ref=m_notif¬if_t=group_highlights ))) >> на сторінці Вірастюка
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