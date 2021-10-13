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Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА. ФОТОрепортаж

Приймальне відділення центральної районної лікарні відкрили після реконструкції в Тульчині на Вінниччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Вінницька ОДА.

Зазначається, що лікарня є опорною у Вінницькому госпітальному окрузі і розрахована на надання невідкладної допомоги 120 тисячам осіб.

У межах президентської програми "Велике будівництво" не тільки реконструювали відділення, а й оновили обладнання, що дозволить максимально швидко надавати медичну допомогу і рятувати життя. Для проведення якісної діагностики придбали комп'ютерний томограф Optima CT 540 за 11,4 млн грн, апарат УЗД-діагностики SonoBook-8 за 800 тис. грн, рентген IMAX 7700F за 4,8 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Приймальне відділення Ямпільської ЦРЛ відкрилося після реконструкції, - ОДА. ФОТО

За словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, виконується план реконструкції та переобладнання приймальних відділень EMERGENCY-2020.

"Програма передбачає облаштування приймальних відділень опорних лікарень у єдиному стандарті - від підбору кольору до розташування кімнат. Усі лікарні отримають відповідний перелік обладнання, який має забезпечити доступність усіх медичних послуг. Головна мета проєкту - створити комфортні для пацієнта умови", - підкреслив голова ОДА.

Відділення в Тульчині стало дев'ятим, модернізованим за програмою "Велике будівництво" в області. Крім нього, вже працюють сучасні приймальні в Жмеринці, Бершаді, Гайсині, Калинівці, Козятині, Могильові, Ямполі та Хмільнику. На черзі - відкриття відділення у Вінницькій міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" починається створення в кожній області України лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

Також дивіться: Реконструкцію приймального відділення в міській лікарні Луцька завершено, - ОДА. ВIДЕО

Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА 01
Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА 02
Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА 03
Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА 04

Автор: 

лікарня (1362) Вінницька область (1018) Велике будівництво (741)


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********, ураааа!!! Вам не стыдно такие новости публиковать?
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13.10.2021 10:17 Відповісти
Ото якась конторка на мрт підзаробить-онукам вистачить
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13.10.2021 10:21 Відповісти
 
 