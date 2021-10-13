Поліція затримала п'ятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час проведення спецоперації поліцейські на в'їзді до Києва зупинили автомобіль, у якому двоє чоловіків перевозили наркотики. Згодом у Чернігівській області виявили схованку з метадоном і на місці затримали трьох чоловіків. Загалом у ході спецоперації правоохоронці вилучили майже 25 кг мефедрону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Повідомляється, що оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про функціонування каналу переміщення великих партій наркотичних засобів по території України. Для встановлення і документування обставин та причетних до злочинної діяльності осіб залучили детективів слідчого управління столичної поліції.

У результаті проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР та полку поліції особливого призначення № 1 на в’їзді у столицю зупинили автівку преміум-класу, в якій знаходилися двоє наркокур’єрів. Встановлено, що 34-річний водій та 18-річний пасажир везли наркотики до іншої області з метою подальшого збуту.

Під час проведення огляду в салоні транспортного засобу поліцейські виявили 20 півкілограмових пакунків із речовиною кристалічного походження. Проведений експрес-аналіз показав, що вилучена речовина, – мефедрон загальною вагою понад 10 кг.

Вартість вилученої партії наркотиків, а це майже 40 тисяч разових доз, за цінами "чорного" ринку становить близько семи мільйонів гривень.

Також у зловмисників вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, 40 набоїв, ніж, гроші в національній та іноземній валюті, а також "чорнові" записи.

За наявною інформацією, частину забороненого вантажу зловмисники напередодні забрали у схованці, облаштованій в лісосмузі поблизу Чернігова. У результаті ретельної перевірки поліцейські встановили місцезнаходження наркосхованки та виявили там трьох чоловіків, які саме її розкопували. Це – мешканці Чернігова, 51, 47 та 18 років, двоє з яких уже раніше судимі за розбійний напад та вимагання.

У результаті проведених заходів у тайнику та автівці зловмисників поліцейські вилучили близько 15 кілограмів мефедрону, мобільні телефони, лопати, ваги та інші речі, які свідчать про їхню злочинну діяльність.

П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі та оперативники продовжують роботу для збору доказової бази злочинної діяльності інших фігурантів. Двом чоловікам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, та невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі розслідують кримінальне провадження ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Тривають заходи з викриття усіх спільників затриманих, а також встановлюється джерело та канал постачання наркозасобів.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська міська прокуратура.



Фото: сайт Нацполіції