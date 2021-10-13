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Новини Фото Силовики
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Поліція затримала п'ятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час проведення спецоперації поліцейські на в'їзді до Києва зупинили автомобіль, у якому двоє чоловіків перевозили наркотики. Згодом у Чернігівській області виявили схованку з метадоном і на місці затримали трьох чоловіків. Загалом у ході спецоперації правоохоронці вилучили майже 25 кг мефедрону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Повідомляється, що оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про функціонування каналу переміщення великих партій наркотичних засобів по території України. Для встановлення і документування обставин та причетних до злочинної діяльності осіб залучили детективів слідчого управління столичної поліції.

У результаті проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР та полку поліції особливого призначення № 1 на в’їзді у столицю зупинили автівку преміум-класу, в якій знаходилися двоє наркокур’єрів. Встановлено, що 34-річний водій та 18-річний пасажир везли наркотики до іншої області з метою подальшого збуту.

Під час проведення огляду в салоні транспортного засобу поліцейські виявили 20 півкілограмових пакунків із речовиною кристалічного походження. Проведений експрес-аналіз показав, що вилучена речовина, – мефедрон загальною вагою понад 10 кг.

Вартість вилученої партії наркотиків, а це майже 40 тисяч разових доз, за цінами "чорного" ринку становить близько семи мільйонів гривень.

Також у зловмисників вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, 40 набоїв, ніж, гроші в національній та іноземній валюті, а також "чорнові" записи.

За наявною інформацією, частину забороненого вантажу зловмисники напередодні забрали у схованці, облаштованій в лісосмузі поблизу Чернігова. У результаті ретельної перевірки поліцейські встановили місцезнаходження наркосхованки та виявили там трьох чоловіків, які саме її розкопували. Це – мешканці Чернігова, 51, 47 та 18 років, двоє з яких уже раніше судимі за розбійний напад та вимагання.

Поліція затримала пятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень 01

У результаті проведених заходів у тайнику та автівці зловмисників поліцейські вилучили близько 15 кілограмів мефедрону, мобільні телефони, лопати, ваги та інші речі, які свідчать про їхню злочинну діяльність.

П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі та оперативники продовжують роботу для збору доказової бази злочинної діяльності інших фігурантів. Двом чоловікам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, та невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Поліція затримала пятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень 02

Слідчі розслідують кримінальне провадження ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Тривають заходи з викриття усіх спільників затриманих, а також встановлюється джерело та канал постачання наркозасобів.

Поліція затримала пятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень 03

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська міська прокуратура.

Поліція затримала пятьох наркодилерів і вилучила майже 25 кг мефедрону на суму приблизно 15 млн гривень 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Київ (19530) наркотики (1451) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) боротьба з наркотиками (147)


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Мефедром это то чем недавно покойный нардеп упоролся или это другое?
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13.10.2021 10:41 Відповісти
зовсім інше там був методон-сінтетичний аналог морфію синтезований у Німеччині ще у https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 року Густавом Ерхартом та Максом Бокмюлем . У цей час Гітлер потребував внутрішнє джерело опіатів як ефективних знеболювальних засобів... а це мефодрон синтетичний препарат який є похідним https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 ефедрону та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 катинону
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13.10.2021 11:21 Відповісти
а в нашем во дворе ходит девушка в карэ
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13.10.2021 10:57 Відповісти
В результате проведенных мероприятий в тайнике и машине злоумышленников полицейские изъяли …лопаты , которые свидетельствуют об их преступной деятельности.
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13.10.2021 11:08 Відповісти
так і є. кур*єри привозять і роблять закладку - закопують партію наркоти у лісі і уїзжають.. потім на місце приїзжають інші (які не знають перших! а лише отримають інфу від керівника про місце закладки) викопують та везуть в інше місце, де напевне теж роблять закладку і закопуюуть . Так може тривати декілька разів. Керівник який надає вказівки по інтернету або месенджерам телеграм, ватцап та ін. напевне знаходится за кордоном.. Тому лопати як і прослущка це важливий доказ існування всього ланцюжку
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13.10.2021 11:29 Відповісти
 
 