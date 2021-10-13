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Контррозвідка СБУ викрила корупційні схеми під час ремонту бронетехніки. ФОТОрепортаж

СБУ викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Контррозвідники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони "заплющували" на це очі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії. Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.

Контррозвідка СБУ викрила корупційні схеми під час ремонту бронетехніки 01

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ викрила "ділків", які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті. ФОТОрепортаж

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області, спільно зі слідчими Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Контррозвідка СБУ викрила корупційні схеми під час ремонту бронетехніки 02

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12851) Укроборонпром (1734)


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Топ коментарі
+6
Может потому, что цех, который должен быть забит ремонтируемой техникой, стоит пустой?
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13.10.2021 11:18
+6
А контррозвідка СБУ не хоче зайнятись Бакановим - фігурантом фінансових махінацій планетарного рівня.
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13.10.2021 11:18
+5
СБУ потрібно ліквідувати, вони фактично фальсифікують кримінальні провадження! Яка різниця чи відповідає нова лента старим радянським нормативам? Нова лента краща ніж радянська, але СБУ має формальний привід для "роботи" і буде мусолити цю гнилу кримінальну справу ще 100 років і всі СБУшники будуть отримувати премії за розкриття цього неіснуючого злочину!
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13.10.2021 11:27
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Почему мы не в НАТО ?????
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13.10.2021 11:14 Відповісти
Может потому, что цех, который должен быть забит ремонтируемой техникой, стоит пустой?
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13.10.2021 11:18 Відповісти
СБУ потрібно ліквідувати, вони фактично фальсифікують кримінальні провадження! Яка різниця чи відповідає нова лента старим радянським нормативам? Нова лента краща ніж радянська, але СБУ має формальний привід для "роботи" і буде мусолити цю гнилу кримінальну справу ще 100 років і всі СБУшники будуть отримувати премії за розкриття цього неіснуючого злочину!
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13.10.2021 11:27 Відповісти
В сарае клепают...Там всякое происходит.
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13.10.2021 11:15 Відповісти
А контррозвідка СБУ не хоче зайнятись Бакановим - фігурантом фінансових махінацій планетарного рівня.
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13.10.2021 11:18 Відповісти
А разве контрразведка должна этим заниматься? Шпионов, я так понимаю, уже всех поймали.
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13.10.2021 11:19 Відповісти
Теперь понимаете почему цеха пустые? Там где ГБ-ня нормального бизнеса не бывает
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13.10.2021 11:34 Відповісти
Канєшна "... не соответствуют техническим и качественным характеристикам.." Металл тверже на 11,25 % требованиям, покрашено в 3 слоя вместо 1 согласно ТУ, ресурс 50тис.км вместо 20 по ТУ
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



Індонезійські медіа повідомляють, що КНР «вкрала» українську надзвукову ракету «повітря-поверхня», яку представило КБ «Південний» у 2020 р. Йдеться про ракети серії «Блискавка». Є підозра, що китайці планують передати клон Пакистану. ЗСУ отримає «Блискавку» не раніше 2024.
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13.10.2021 12:05 Відповісти
В чому неякісність - бо не пофарбовані в зелений колір. В нас "неякісні" бронекатери які навели переполох на кацапів, "неякісні" броніки, які врятували тисячі життів, "неякісні" арімйські берци, які і нині носять... От тільки якісного від "зелених" ще не випустили, хіба, що пофарбували "неякісні" БТРи у "якісну" фарбу на парад до Незалежності та двічі перезамовляли "якісні" туфлі на підобрах для жінок-військовиків.
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13.10.2021 12:27 Відповісти
Ніколи не буде знайдено якусь схему по ремонту і випуску військової техніки якщо твоя фірма просто їде на окуповану територію і там дає сепарам концерти і не буде переслідувана ворогом, якщо ти там у них знімаєш для них кіно.
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13.10.2021 12:44 Відповісти
Не в тої фірми закупили гусениці - от і все. Це звичайна господарська справа, якщо виріб неякісний пишпросто не приймають, складають акти приймання, пишуть претензії, звертаються в суд, стягують штрафи, пені та неустойки. Баканов почав вже зрозуму сходити - ніяк заробити не вдається.
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13.10.2021 20:47 Відповісти
Видать лийтинант мимо каси пролетів!
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28.12.2021 16:55 Відповісти
разоблачили очередную закупку магнетронов в Расии?
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28.12.2021 18:16 Відповісти
 
 