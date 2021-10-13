Контррозвідка СБУ викрила корупційні схеми під час ремонту бронетехніки. ФОТОрепортаж

СБУ викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Контррозвідники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони "заплющували" на це очі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії. Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних осіб.

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Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області, спільно зі слідчими Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.