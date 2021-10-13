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"Ми залишаємося в ЄС": У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги проти потенційного виходу Польщі з Євросоюзу. Лише у Варшаві кількість людей могла досягати 100 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Демонстрації стали реакцією на рішення Конституційного суду Польщі про те, що Конституція країни має для Варшави більшу вагу, ніж законодавство ЄС.

Акції з гаслом "Ми залишаємося у ЄС" пройшли загалом у близько 160 міст. Найчисельніша демонстрація зібралась на Замковій площі у Варшаві. Речниця мерії повідомила, що людей - від 80 до 100 тисяч. Зі сцени виступали опозиційні політики, громадські діячі і ветерани Варшавського повстання. Паралельно націоналістичні рухи організували контрдемонстрацію і намагалися заглушити виступи спікерів.

Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на мітингу заявив: "Ми захищаємо Конституцію, захищаємо Республіку Польща від узурпаторів. За його словами, вихід з ЄС означатиме можливість безкарно порушувати права громадян і принципи демократії.

Експрезидент Лех Валенса у своїй промові заявив, що "жоден ворог ніколи настільки не розділяв націю, як ця влада".

Також невеликі мітинги зібралися в декількох містах США з великою польською діаспорою - біля дипломатичних представництв країни.

Також читайте: Можливий вихід Польщі з ЄС: Угорщина підтримала рішення суду РП

Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 01

Джерело: WION

Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 02
Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 03
Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 04
Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 05
Ми залишаємося в ЄС: У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу 06

Автор: 

мітинг (753) Польща (8529) Туск Дональд (518) Євросоюз (13446)


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Топ коментарі
+9
Ну тут как бы,лучше быть геем в ЕС,чем терпилой со шваброй в ж.пе в туб.диспансере Саратова
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13.10.2021 12:50
+7
Пока Украину в ЕС возьмут там уже самого ЕС не останется.
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13.10.2021 11:57
+6
а это флаги ЕС, да?
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13.10.2021 11:59
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Пока Украину в ЕС возьмут там уже самого ЕС не останется.
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13.10.2021 11:57 Відповісти
З пандорою і вагнергейтом не візьмуть ніколи і ця пляма буде на Україні довгі роки.
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13.10.2021 12:01 Відповісти
С панамой тоже не брали. Когда уже будет народный президент.
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13.10.2021 12:25 Відповісти
Сейчас самый пресамый народный. Вам еще мало?
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13.10.2021 14:42 Відповісти
"с панамой" - это в которой Портнова на бутлыку насадили?
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13.10.2021 22:28 Відповісти
а это флаги ЕС, да?
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13.10.2021 11:59 Відповісти
ЛГБТ
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13.10.2021 11:59 Відповісти
хм - "В борьбе отстоим мы право свое (заднепроводное)!"
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13.10.2021 12:04 Відповісти
Ну тут как бы,лучше быть геем в ЕС,чем терпилой со шваброй в ж.пе в туб.диспансере Саратова
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13.10.2021 12:50 Відповісти
не так страшны геи из ЕС как ******** из рашки
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13.10.2021 22:29 Відповісти
Похоже по стилистике на Брексит 2, только в Польше . Пока а у власти в Польше прокацапский близнец, а фейсбуком и гуглом командуют по факту кацапы, а не американцы, Польша в зоне огромного риска
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13.10.2021 12:00 Відповісти
По поводу кацапского близнеца - откуда инфа? Или ликвидация польской верхушки в 2010-м году дело рук "брателлы" - Ярослава Качиньского? Я просто тогда очень сильно проникся этой трагедией и читал кучу материалов. Так там, как ни странно, следы вели к Дональду Туску...
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13.10.2021 12:05 Відповісти
следы вели к путину
- весь комплекс мероприятий по убийству поляков осуществляли руськие - там не было ни одного поляка
https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
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13.10.2021 12:10 Відповісти
Це все зрозуміло. Але в Стародавньому Римі при розслідуванні кримінальних проваджень застосовували формулу: "Шукай, кому вигідно!" На той час усунення Леха Качинського та інших високих керівників Польщі було найвигідніше Туску.
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13.10.2021 12:13 Відповісти
натянуто
- это тоже самое, как если бы мой сосед с которым я враждовал, по пьяне попал под трамвай..
- это не значит что я его напоил и толкнул на рельсы
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13.10.2021 12:20 Відповісти
Рашке было больше выгодно.Бо они получали,замазанный кровью дружественную элиту Польши.Которая в перспективе должна была играть важную деструктивную роль в том числе и в вопросе Украины.Например как роль той же Венгрии троянского коня сегодня в ЕС
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13.10.2021 12:56 Відповісти
оставшийся в живых братец реально ********, и по всем параметрам на кукане у *********
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13.10.2021 22:30 Відповісти
Поляки организованные в борьбе за права.
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13.10.2021 12:09 Відповісти
А толку, проиграли за все что боролись. Качинский делает что хочет. Даже аборты запретили, как в средневековье. И законы Польши неподконтрольные ЕС тоже останутся. Все это спектакль для европейцев.
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13.10.2021 12:16 Відповісти
Польща католицька країна де церква грає велику роль в суспільстві, так що закон про аборти це для Польщі логічно.
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13.10.2021 12:44 Відповісти
может и спектакль .. но бабло в польшу пока не пойдет точно... может польский конституционный суд страну профинансирует.. идиотизм рубить сук на котором сидят...и плотно
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13.10.2021 12:58 Відповісти
Cегодня утром на цензоре говорил о Польше и об этом...,як кажуть в Одессе,Польша забьет последний гвоздь в Мавзолей чЛенина...
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13.10.2021 12:21 Відповісти
На недавней Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда все сказал правильно...по поводу Крыс и Штирлицов Путлера в ЕС...
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13.10.2021 12:24 Відповісти
У большого грузинского друга Украины, певца и актера Вахтанга Кикабидзе вчера умерла жена,Ирина Кебадзе...,скорбим...
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13.10.2021 12:29 Відповісти
.. лайк.. український майдан лайт (light)
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13.10.2021 12:38 Відповісти
А я за вихід Польщі із ЄС.
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13.10.2021 12:45 Відповісти
За вихід, як з державного утворення на кшталт совку. Проти виходу, як з утворення, що ставило на меті спрощення торгівлі та пересування між країнами Європи.
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13.10.2021 15:35 Відповісти
У нас тут, реально уровень жизни и инфраструктура в разы улучшились после входа в ЕС.
И на каждой инвестиции (крутая школа с бассейном, театр, парки, яхтклуб, велодорожки и др.) висит табличка с флагом ЕС и надписью, сколько евро они профинансировали.

До вступления в Евросоюз было бедненько очень. Тогда Украина круче выглядела...
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13.10.2021 18:36 Відповісти
Якщо все це щастя за дотації ЄС, то це не є добре. У сенсі самодостатності Польщі.
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13.10.2021 18:54 Відповісти
яхтклуб вряд ли... ЕС финансирует только инфраструктурные проекты! и то только при наличии встречного финансирования от местных властей.
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13.10.2021 22:37 Відповісти
Да, городской яхтклуб тоже. Школьники на Оптимистах катаются на уроках физкультуры.
И да, финансирование такое как Вы написали
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14.10.2021 00:29 Відповісти
а ми а те шоб тебе трампіста насадити на бутилку!
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13.10.2021 22:32 Відповісти
А з чого так поляки збудилися? Окрім ПОБОЮВАНЬ, що рішення КС Польщі може щось там викликати у ЄС, нема ажнічогісінько...
Мадяри пересварилися з УСІМА сусідами через ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ - і нічого. А тут - раптом, "вихід з ЄС"!!!
Хто вгадає з одного разу - ЧИЇ ВУХА СТИРЧАТЬ з розгойдування цієї ситуації?
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13.10.2021 12:54 Відповісти
а кацапы уже из всех утюгов вопят "Польша выходит из ЕС!"

мне понравилась реклама на польском радио: "Если вы хотите на восток - ...дуйте туда лично! А мы остаемся в ЕС!"
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13.10.2021 22:34 Відповісти
 
 