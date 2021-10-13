"Ми залишаємося в ЄС": У Польщі відбулися мітинги проти потенційного виходу країни з Євросоюзу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги проти потенційного виходу Польщі з Євросоюзу. Лише у Варшаві кількість людей могла досягати 100 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Демонстрації стали реакцією на рішення Конституційного суду Польщі про те, що Конституція країни має для Варшави більшу вагу, ніж законодавство ЄС.
Акції з гаслом "Ми залишаємося у ЄС" пройшли загалом у близько 160 міст. Найчисельніша демонстрація зібралась на Замковій площі у Варшаві. Речниця мерії повідомила, що людей - від 80 до 100 тисяч. Зі сцени виступали опозиційні політики, громадські діячі і ветерани Варшавського повстання. Паралельно націоналістичні рухи організували контрдемонстрацію і намагалися заглушити виступи спікерів.
Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на мітингу заявив: "Ми захищаємо Конституцію, захищаємо Республіку Польща від узурпаторів. За його словами, вихід з ЄС означатиме можливість безкарно порушувати права громадян і принципи демократії.
Експрезидент Лех Валенса у своїй промові заявив, що "жоден ворог ніколи настільки не розділяв націю, як ця влада".
Також невеликі мітинги зібралися в декількох містах США з великою польською діаспорою - біля дипломатичних представництв країни.
Джерело: WION
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- весь комплекс мероприятий по убийству поляков осуществляли руськие - там не было ни одного поляка
https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
- это тоже самое, как если бы мой сосед с которым я враждовал, по пьяне попал под трамвай..
- это не значит что я его напоил и толкнул на рельсы
И на каждой инвестиции (крутая школа с бассейном, театр, парки, яхтклуб, велодорожки и др.) висит табличка с флагом ЕС и надписью, сколько евро они профинансировали.
До вступления в Евросоюз было бедненько очень. Тогда Украина круче выглядела...
И да, финансирование такое как Вы написали
Мадяри пересварилися з УСІМА сусідами через ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ - і нічого. А тут - раптом, "вихід з ЄС"!!!
Хто вгадає з одного разу - ЧИЇ ВУХА СТИРЧАТЬ з розгойдування цієї ситуації?
мне понравилась реклама на польском радио: "Если вы хотите на восток - ...дуйте туда лично! А мы остаемся в ЕС!"