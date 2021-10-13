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Російський безпілотник "Гранат-1", з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила учасників незаконних збройних формувань т.зв. "Л/ДНР", які використовували російські безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході розслідування ідентифіковано ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу позицій Збройних сил України. Цей літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових. За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ч.ч.2, 3 ст.258 (терористичний акт) і чч.1, 2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проліт російського безпілотника Орлан-10 з перетином лінії розмежування зафіксовано на Луганщині, - пресцентр ОС

Російський безпілотник Гранат-1, з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ 01
Російський безпілотник Гранат-1, з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ 02
Російський безпілотник Гранат-1, з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ 03
Російський безпілотник Гранат-1, з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ 04
Російський безпілотник Гранат-1, з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ 05

Крім того, СБУ передала на експертизу ще два ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.

Автор: 

безпілотник (4206) обстріл (28687) росія (65379) СБУ (12851) Донбас (22356) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+20
красавцы! четко фсб россии подставило и говносборку кацапскую видно!
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13.10.2021 12:05
+9
Сбивайте их нахер. Смотрю, этот кусок дерьма очень примитивный.
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13.10.2021 12:07
+9
Гарний акумулятор 11000 mA , гарна робота наших військових, кацапи як завжди засвітились
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13.10.2021 12:10
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красавцы! четко фсб россии подставило и говносборку кацапскую видно!
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13.10.2021 12:05 Відповісти
Які кацапи,які? Іх там нєт нє біло і нє будеть, сам піськов казали! Ото донецько-луганські шахтарі й трактористи відкопали " Во глубине донбасских руд...", а закопали ще дєдивоювали.
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13.10.2021 13:35 Відповісти
Сбивайте их нахер. Смотрю, этот кусок дерьма очень примитивный.
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13.10.2021 12:07 Відповісти
Гарний акумулятор 11000 mA , гарна робота наших військових, кацапи як завжди засвітились
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13.10.2021 12:10 Відповісти
треба тиснути на оту всю сволоту, яка їм комплектуючі продає
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13.10.2021 12:13 Відповісти
Это беспилотник? Какая-то лопата с пропеллером.
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13.10.2021 12:13 Відповісти
Так у свинособак всё сделано из говна и веток
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13.10.2021 13:46 Відповісти
Он похоже весь из фанеры. Не совсем ясно как оно до той линии разграничения долетело. И батарейка максимум на час.
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14.10.2021 11:22 Відповісти
Детская игрушка намного серьезнее чем этот хлам ...что с дурачков удтвляться.
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13.10.2021 12:15 Відповісти
Таке враження, що цей безпілотник пролежав під дощами і снігами із рік-стільки в ньому іржи.
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13.10.2021 12:18 Відповісти
3 різних БПЛА, збитих хто зна коли дістали зі складу і показали, які вони молодці.
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13.10.2021 12:30 Відповісти
Експерт, Блін.
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13.10.2021 15:16 Відповісти
молодцы, отлично сработали.
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13.10.2021 12:47 Відповісти
Що там орділососи кажуть? Теж комбайнери в шахті знайшли?
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13.10.2021 13:12 Відповісти
Якось дивно виглядає. Все в іржі, акумулятор вздутий. Таке враження, що він близько року десь в вологому місці пролежав. В такому стані він точно літати б не зміг.
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13.10.2021 14:41 Відповісти
Так воно і було. Тим більше в статті і слова немає про те коли збитий.Можливо і рік і два тому А може й більше.
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14.10.2021 03:28 Відповісти
схоже на те, що цей апарат самовбився клька рокiв тому та лежав собi десь в кущах.
А от тепер його "збили" i демонструють
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13.10.2021 14:57 Відповісти
Хаха, а что, обычаями и законами войны запрещено использовать беспилотники?
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13.10.2021 16:08 Відповісти
В данной ситуации запрещено - решение ТКГ (Украина, Россия, ЕС) о перемирии от 27.07.2020
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13.10.2021 20:32 Відповісти
Это уже стандартная тактика кацев. Они заключают соглашение, чтоб украинские беспилотники к ним не летали. Сами кацы понятно ничего выполнять не будут.
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14.10.2021 11:24 Відповісти
 
 