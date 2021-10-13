Російський безпілотник "Гранат-1", з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила учасників незаконних збройних формувань т.зв. "Л/ДНР", які використовували російські безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході розслідування ідентифіковано ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу позицій Збройних сил України. Цей літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових. За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ч.ч.2, 3 ст.258 (терористичний акт) і чч.1, 2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Крім того, СБУ передала на експертизу ще два ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.