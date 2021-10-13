Шмигаль у Швеції зустрівся з прем'єркою Естонії Каллас: "Прагнемо до максимальної активізації наших відносин". ФОТО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах робочого візиту до Швеції (м. Мальме) провів зустріч із прем'єр-міністеркою Естонської Республіки Каєю Каллас.
Про це глава уряду написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Радий новій зустрічі з ПМ (прем'єр-міністром. Ред.) Каєю Каллас. Естонія є важливим партнером України, і ми прагнемо до максимальної активізації наших відносин", - зазначив Шмигаль.
На його переконання, співпраця України та Естонії має перспективи в торгово-економічній, енергетичній галузі та у сфері цифровізації.
Як повідомлялося, 13 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з робочим візитом у Королівстві Швеція (м. Мальме). Там він візьме участь у Міжнародному форумі пам'яті Голокосту і боротьби з антисемітизмом. Також передбачаються зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном і прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Гегером.
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-Скушай шишку,будь любезен
По ее словам, бизнес в Украине не чувствует себя безопасно. Это связано с отсутствием судебной реформы и отсутствия справедливости судебной системы. Из-за этого она советует торговать с Украиной, но не инвестировать в нее.(в августе)