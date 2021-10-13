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Шмигаль у Швеції зустрівся з прем'єркою Естонії Каллас: "Прагнемо до максимальної активізації наших відносин". ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах робочого візиту до Швеції (м. Мальме) провів зустріч із прем'єр-міністеркою Естонської Республіки Каєю Каллас.

Про це глава уряду написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Радий новій зустрічі з ПМ (прем'єр-міністром. Ред.) Каєю Каллас. Естонія є важливим партнером України, і ми прагнемо до максимальної активізації наших відносин", - зазначив Шмигаль.

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На його переконання, співпраця України та Естонії має перспективи в торгово-економічній, енергетичній галузі та у сфері цифровізації.

Як повідомлялося, 13 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з робочим візитом у Королівстві Швеція (м. Мальме). Там він візьме участь у Міжнародному форумі пам'яті Голокосту і боротьби з антисемітизмом. Також передбачаються зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном і прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Гегером.

Шмигаль у Швеції зустрівся з премєркою Естонії Каллас: Прагнемо до максимальної активізації наших відносин 01
Шмигаль у Швеції зустрівся з премєркою Естонії Каллас: Прагнемо до максимальної активізації наших відносин 02
Шмигаль у Швеції зустрівся з премєркою Естонії Каллас: Прагнемо до максимальної активізації наших відносин 03
Шмигаль у Швеції зустрівся з премєркою Естонії Каллас: Прагнемо до максимальної активізації наших відносин 04

Автор: 

Швеція (958) Естонія (1620) Шмигаль Денис (4602) Каллас Кая (268)


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они в курсе что он НОЛЬ ?
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13.10.2021 12:29 Відповісти
Да ты не переживай, Каллас такой же ноль )
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13.10.2021 14:07 Відповісти
Прямувати до активізації абсолютно не значить активізувати відносини...
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13.10.2021 12:30 Відповісти
гастроли квартала продвигать поехал , или Эстония ещё сватов не купила ...
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13.10.2021 12:36 Відповісти
Эстонки красотки.
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13.10.2021 12:38 Відповісти
Мадам!Я старый Премьер и не знаю слов любви...Я жажду близких отношений... И готов доказать вам всю серьёзность намерений...
-Скушай шишку,будь любезен
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13.10.2021 13:14 Відповісти
шопинг...шопинг..шопинг для жены
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13.10.2021 13:16 Відповісти
Ві обратите внимание на скромность интерьера и самой обстановки и сравните с нашими слугами народа.
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13.10.2021 19:18 Відповісти
Президент Эстонии https://file.liga.net/persons/kalyulayd-kersti Керсти Кальюлайд не советует эстонцам инвестировать в Украину из-за риска потерять деньги. Об этом она заявила в интервью https://www.eurointegration.com.ua/interview/2021/08/25/7126983/ ЕП .

По ее словам, бизнес в Украине не чувствует себя безопасно. Это связано с отсутствием судебной реформы и отсутствия справедливости судебной системы. Из-за этого она советует торговать с Украиной, но не инвестировать в нее.(в августе)
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13.10.2021 19:51 Відповісти
 
 