Шмигаль у Швеції зустрівся з прем'єркою Естонії Каллас: "Прагнемо до максимальної активізації наших відносин". ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах робочого візиту до Швеції (м. Мальме) провів зустріч із прем'єр-міністеркою Естонської Республіки Каєю Каллас.

Про це глава уряду написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Радий новій зустрічі з ПМ (прем'єр-міністром. Ред.) Каєю Каллас. Естонія є важливим партнером України, і ми прагнемо до максимальної активізації наших відносин", - зазначив Шмигаль.

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На його переконання, співпраця України та Естонії має перспективи в торгово-економічній, енергетичній галузі та у сфері цифровізації.

Як повідомлялося, 13 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з робочим візитом у Королівстві Швеція (м. Мальме). Там він візьме участь у Міжнародному форумі пам'яті Голокосту і боротьби з антисемітизмом. Також передбачаються зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном і прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Гегером.







